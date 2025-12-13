الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/الاقتصاد-السعودي-في-2026-تشريعات-جديدة-تشمل-تملك-العقار-للأجانب-والضريبة-على-المشروبات-المحلاة-1108112854.html
الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة
الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة
سبوتنيك عربي
يتهيأ الاقتصاد السعودي لمرحلة تشريعية جديدة مع بداية عام 2026، مع دخول مجموعة من الأنظمة والقوانين المؤثرة حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T10:16+0000
2025-12-13T10:16+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg
نظام تملك غير السعوديين للعقاريعد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار من أبرز هذه التحولات، إذ يهدف إلى تنظيم تملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات والحقوق العينية ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقاري.ويشمل النظام السماح بالتملك الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في مختلف مدن ومناطق المملكة، إلى جانب تنظيم تملك العقارات السكنية ضمن نطاقات جغرافية محددة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع ضوابط خاصة للمقيمين داخل المملكة، كما ينص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، بما يضمن استدامة السوق وتوازنه، وفقا للهيئة العامة للعقار السعودية.ويمثل فتح السوق العقاري أمام الأجانب نقطة تحول مفصلية ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، إذ يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المدن الحضرية والاستثمارية الكبرى مثل الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء تملك غير المسلمين داخل حدود الحرمين الشريفين.ولم يقتصر التملك على العقارات السكنية، بل شمل التجارية والزراعية والصناعية وأراضي التطوير داخل المشاريع العملاقة، مدعوما بإطلاق بوابة "العقارات السعوديةط كمنصة موحدة للمعاملات، وتحديد نسب الملكية الأجنبية في المشاريع بين 70% و90% لضمان التوازن، وأسهمت هذه الخطوة في إصدار أكثر من 130 رخصة استثمار أجنبي مؤخرا.تفعيل نظام الاستثمار الجديديدخل نظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع 2026، ليعزز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، قائمة على المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والفرص، مع ضمان حماية الاستثمارات من النزع أو المصادرة إلا وفق إجراءات نظامية وتعويض عادل.استمرار مبادرة "السعودية الخضراء"على الصعيد البيئي، تتواصل جهود مبادرة "السعودية الخضراء" في خفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعكس التزام المملكة بأهدافها المناخية والتنموية طويلة الأمد.تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاةضمن التحديثات التنظيمية، يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من العام المقبل 2026، بحيث تُحدد الضريبة وفق كمية السكر المعدّل في المشروب، وفقا لمنصة "أرقام" السعودية.وبموجب القرار المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون، تُعفى المشروبات المحلاة بالمحليات الصناعية فقط ومن دون سكر مضاف، وكذلك المشروبات منخفضة السكر التي تقل عن 5 غرامات لكل 100 ملليلتر، من أي ضريبة، وتُفرض ضريبة قدرها 0.79 ريال على المشروبات متوسطة السكر التي تتراوح نسبة السكر فيها بين 5 و7.99 غرام لكل 100 ملليلتر، فيما ترتفع الضريبة إلى 1.09 ريال على المشروبات مرتفعة السكر التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر.
https://sarabic.ae/20251030/رئيس-الديار-العربية-مشروع-جديد-لتملك-المسلمين-غير-السعوديين-يينهم-الروس-للعقارات-في-مكة-والمدينة-1106553499.html
https://sarabic.ae/20251030/مسؤول-سعودي-بمؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-نحن-من-أفضل-الوجهات-السياحية-للروس-1106554554.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:0:1916:1436_1920x0_80_0_0_2f3533f216dc92790757c4e719ee39c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة

10:16 GMT 13.12.2025
© Photo / Unsplash/ Datingscoutالرياص، المملكة العربية السعودية
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / Unsplash/ Datingscout
تابعنا عبر
يتهيأ الاقتصاد السعودي لمرحلة تشريعية جديدة مع بداية عام 2026، مع دخول مجموعة من الأنظمة والقوانين المؤثرة حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإحداث تحول نوعي في تنظيم وتطوير السوق العقاري.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يعد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار من أبرز هذه التحولات، إذ يهدف إلى تنظيم تملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات والحقوق العينية ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقاري.
ويشمل النظام السماح بالتملك الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في مختلف مدن ومناطق المملكة، إلى جانب تنظيم تملك العقارات السكنية ضمن نطاقات جغرافية محددة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع ضوابط خاصة للمقيمين داخل المملكة، كما ينص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، بما يضمن استدامة السوق وتوازنه، وفقا للهيئة العامة للعقار السعودية.
ويمثل فتح السوق العقاري أمام الأجانب نقطة تحول مفصلية ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، إذ يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المدن الحضرية والاستثمارية الكبرى مثل الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء تملك غير المسلمين داخل حدود الحرمين الشريفين.
ولم يقتصر التملك على العقارات السكنية، بل شمل التجارية والزراعية والصناعية وأراضي التطوير داخل المشاريع العملاقة، مدعوما بإطلاق بوابة "العقارات السعوديةط كمنصة موحدة للمعاملات، وتحديد نسب الملكية الأجنبية في المشاريع بين 70% و90% لضمان التوازن، وأسهمت هذه الخطوة في إصدار أكثر من 130 رخصة استثمار أجنبي مؤخرا.
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
رئيس "الديار العربية": مشروع جديد لتملك المسلمين غير السعوديين بينهم الروس للعقارات في مكة والمدينة
30 أكتوبر, 11:09 GMT
تفعيل نظام الاستثمار الجديد
يدخل نظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع 2026، ليعزز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، قائمة على المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والفرص، مع ضمان حماية الاستثمارات من النزع أو المصادرة إلا وفق إجراءات نظامية وتعويض عادل.
استمرار مبادرة "السعودية الخضراء"
على الصعيد البيئي، تتواصل جهود مبادرة "السعودية الخضراء" في خفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعكس التزام المملكة بأهدافها المناخية والتنموية طويلة الأمد.
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
30 أكتوبر, 11:50 GMT
تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
ضمن التحديثات التنظيمية، يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من العام المقبل 2026، بحيث تُحدد الضريبة وفق كمية السكر المعدّل في المشروب، وفقا لمنصة "أرقام" السعودية.
وبموجب القرار المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون، تُعفى المشروبات المحلاة بالمحليات الصناعية فقط ومن دون سكر مضاف، وكذلك المشروبات منخفضة السكر التي تقل عن 5 غرامات لكل 100 ملليلتر، من أي ضريبة، وتُفرض ضريبة قدرها 0.79 ريال على المشروبات متوسطة السكر التي تتراوح نسبة السكر فيها بين 5 و7.99 غرام لكل 100 ملليلتر، فيما ترتفع الضريبة إلى 1.09 ريال على المشروبات مرتفعة السكر التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала