https://sarabic.ae/20251213/الاقتصاد-السعودي-في-2026-تشريعات-جديدة-تشمل-تملك-العقار-للأجانب-والضريبة-على-المشروبات-المحلاة-1108112854.html

الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة

الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة

سبوتنيك عربي

يتهيأ الاقتصاد السعودي لمرحلة تشريعية جديدة مع بداية عام 2026، مع دخول مجموعة من الأنظمة والقوانين المؤثرة حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T10:16+0000

2025-12-13T10:16+0000

2025-12-13T10:16+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg

نظام تملك غير السعوديين للعقاريعد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار من أبرز هذه التحولات، إذ يهدف إلى تنظيم تملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات والحقوق العينية ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقاري.ويشمل النظام السماح بالتملك الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في مختلف مدن ومناطق المملكة، إلى جانب تنظيم تملك العقارات السكنية ضمن نطاقات جغرافية محددة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع ضوابط خاصة للمقيمين داخل المملكة، كما ينص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، بما يضمن استدامة السوق وتوازنه، وفقا للهيئة العامة للعقار السعودية.ويمثل فتح السوق العقاري أمام الأجانب نقطة تحول مفصلية ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، إذ يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المدن الحضرية والاستثمارية الكبرى مثل الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء تملك غير المسلمين داخل حدود الحرمين الشريفين.ولم يقتصر التملك على العقارات السكنية، بل شمل التجارية والزراعية والصناعية وأراضي التطوير داخل المشاريع العملاقة، مدعوما بإطلاق بوابة "العقارات السعوديةط كمنصة موحدة للمعاملات، وتحديد نسب الملكية الأجنبية في المشاريع بين 70% و90% لضمان التوازن، وأسهمت هذه الخطوة في إصدار أكثر من 130 رخصة استثمار أجنبي مؤخرا.تفعيل نظام الاستثمار الجديديدخل نظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع 2026، ليعزز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، قائمة على المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والفرص، مع ضمان حماية الاستثمارات من النزع أو المصادرة إلا وفق إجراءات نظامية وتعويض عادل.استمرار مبادرة "السعودية الخضراء"على الصعيد البيئي، تتواصل جهود مبادرة "السعودية الخضراء" في خفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعكس التزام المملكة بأهدافها المناخية والتنموية طويلة الأمد.تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاةضمن التحديثات التنظيمية، يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من العام المقبل 2026، بحيث تُحدد الضريبة وفق كمية السكر المعدّل في المشروب، وفقا لمنصة "أرقام" السعودية.وبموجب القرار المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون، تُعفى المشروبات المحلاة بالمحليات الصناعية فقط ومن دون سكر مضاف، وكذلك المشروبات منخفضة السكر التي تقل عن 5 غرامات لكل 100 ملليلتر، من أي ضريبة، وتُفرض ضريبة قدرها 0.79 ريال على المشروبات متوسطة السكر التي تتراوح نسبة السكر فيها بين 5 و7.99 غرام لكل 100 ملليلتر، فيما ترتفع الضريبة إلى 1.09 ريال على المشروبات مرتفعة السكر التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر.

https://sarabic.ae/20251030/رئيس-الديار-العربية-مشروع-جديد-لتملك-المسلمين-غير-السعوديين-يينهم-الروس-للعقارات-في-مكة-والمدينة-1106553499.html

https://sarabic.ae/20251030/مسؤول-سعودي-بمؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-نحن-من-أفضل-الوجهات-السياحية-للروس-1106554554.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار