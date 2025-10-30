https://sarabic.ae/20251030/رئيس-الديار-العربية-مشروع-جديد-لتملك-المسلمين-غير-السعوديين-يينهم-الروس-للعقارات-في-مكة-والمدينة-1106553499.html
رئيس "الديار العربية": مشروع جديد لتملك المسلمين غير السعوديين بينهم الروس للعقارات في مكة والمدينة
رئيس "الديار العربية": مشروع جديد لتملك المسلمين غير السعوديين بينهم الروس للعقارات في مكة والمدينة
أعرب المهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الديار العربية، عن إعجابه بمبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، مشيراً إلى أنها تبهر العالم كل سنة بالجديد، وتتميز... 30.10.2025
حصري
أعرب المهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الديار العربية، عن إعجابه بمبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، مشيراً إلى أنها تبهر العالم كل سنة بالجديد، وتتميز باستقطاب العقول والمؤثرين في الاقتصاد العالمي من كل مكان.
وأكد العطاوي لـ"سبوتنيك" أن العالم يتغير والأولويات تتغير، مما يجعل النقاشات في كل مرة تركز على المواضيع الأكثر أهمية التي تمس الاقتصاد والاهتمامات للشركات والدول حول العالم، مع حضور مميز ونقاشات عميقة ومفيدة.
ووصف الشركة بأنها أكبر الشركات في المنطقة العربية السعودية، مشيراً إلى أبرز مشاريعها مؤخراً، وهو مشروع ديار حرم في وجهة مسار بمكة المكرمة
، الذي يقدم جودة حياة وتجربة مميزة للساكنين أو الراغبين في السكن أو زيارة مكة.
وأوضح أن هذا المشروع نوعي، مؤكدا أنه متوقع قريباً بدء البيع لغير السعوديين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة لأول مرة.
وأشار إلى أن العالم الإسلامي يضم الكثير من المهتمين سواء في روسيا الاتحادية
أو باقي دول العالم، حيث هناك الكثير من المسلمين الراغبين بزيارة مكة، ويسعد بأن تكون هناك مشاريع متميزة تقدم جودة حياة ومستوى راقي يليق بمكة المكرمة وبمملكة العربية السعودية والتطور والتقدم عندها.
وأعرب عن فخر شركة الديار العربية بأن تكون جزءاً من ذلك أو سفيراً يقدم هذه الخدمات للراغبين في القدوم إلى المملكة أو تملك فيها.
كما أعلن عن توقيع اتفاقية ضخمة مع شركة غوغل، التي وصفها بشركة عالمية رائدة في التكنولوجيا، وعندها مجموعة كبيرة من الشركات تعمل في مجالات متعددة، مع تقاطعات كبيرة في مجال التطوير العقاري.
وأكد أن العالم يحتاج إلى خطوات إلى الأمام بأفكار جديدة ورؤية جديدة وأساليب جديدة، وهذا لا يتحقق بدون شراكة حقيقية وتفعيل قوي للذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الاستثمار في هذا المجال أولى من الاستثمار في الأراضي والأمور الجامدة، إذ يرى المستقبل مع التكنولوجيا.
وأضاف أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 100 مليون دولار، وتهدف إلى تفعيل الأعمال في جميع مراحل المشاريع واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها، وتقديم قيمة مضافة، وعمل كفاءة تشغيلية لأعمال الشركة، ورافع مستوى الجودة، وتحقيق مستويات إدارة الوقت وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية.
وكانت أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار
" قد انطلقت، الاثنين الماضي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض
، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".
وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.