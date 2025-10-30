https://sarabic.ae/20251030/رئيس-الديار-العربية-مشروع-جديد-لتملك-المسلمين-غير-السعوديين-يينهم-الروس-للعقارات-في-مكة-والمدينة-1106553499.html

رئيس "الديار العربية": مشروع جديد لتملك المسلمين غير السعوديين بينهم الروس للعقارات في مكة والمدينة

أعرب المهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الديار العربية، عن إعجابه بمبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، مشيراً إلى أنها تبهر العالم كل سنة بالجديد، وتتميز... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد العطاوي لـ"سبوتنيك" أن العالم يتغير والأولويات تتغير، مما يجعل النقاشات في كل مرة تركز على المواضيع الأكثر أهمية التي تمس الاقتصاد والاهتمامات للشركات والدول حول العالم، مع حضور مميز ونقاشات عميقة ومفيدة. ووصف الشركة بأنها أكبر الشركات في المنطقة العربية السعودية، مشيراً إلى أبرز مشاريعها مؤخراً، وهو مشروع ديار حرم في وجهة مسار بمكة المكرمة، الذي يقدم جودة حياة وتجربة مميزة للساكنين أو الراغبين في السكن أو زيارة مكة. وأشار إلى أن العالم الإسلامي يضم الكثير من المهتمين سواء في روسيا الاتحادية أو باقي دول العالم، حيث هناك الكثير من المسلمين الراغبين بزيارة مكة، ويسعد بأن تكون هناك مشاريع متميزة تقدم جودة حياة ومستوى راقي يليق بمكة المكرمة وبمملكة العربية السعودية والتطور والتقدم عندها. وأعرب عن فخر شركة الديار العربية بأن تكون جزءاً من ذلك أو سفيراً يقدم هذه الخدمات للراغبين في القدوم إلى المملكة أو تملك فيها.وأكد أن العالم يحتاج إلى خطوات إلى الأمام بأفكار جديدة ورؤية جديدة وأساليب جديدة، وهذا لا يتحقق بدون شراكة حقيقية وتفعيل قوي للذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الاستثمار في هذا المجال أولى من الاستثمار في الأراضي والأمور الجامدة، إذ يرى المستقبل مع التكنولوجيا. وكانت أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" قد انطلقت، الاثنين الماضي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.

