الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده بهجوم للمجلس الانتقالي شرقي البلاد

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده بهجوم للمجلس الانتقالي شرقي البلاد

وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "تنعي شهداء الوطن من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري، دفاعًا عن أنفسهم ووطنهم، في مواجهة اعتداءات مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".وأضافت أن "هذا الهجوم ليس له أي مبرر قانوني أو شرعي، ويهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويقفز على المرجعيات الوطنية"، مشيرةً إلى أن "تلك الاعتداءات أسفرت عن 32 قتيلاً و45 جريحاً من ضباط وأفراد القوات في المنطقة، ولا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين".واتهمت رئاسة هيئة أركان الجيش اليمني، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ "تصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية".وأكدت رئاسة هيئة الأركان في الجيش اليمني:وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.وتضم قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي لم تشارك في الحرب الدائرة في اليمن بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ أكثر من 10 أعوام، 5 ألوية؛ اللواءان 37 مدرع و315 مدرع و135 مشاة و23 مشاة ميكانيكا و11 حرس حدود.وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.عقب ذلك، هاجمت قوات للمجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الحاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلاً وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وجاءت المواجهات غداة إعلان الحكومة اليمنية، توصلها إلى اتفاق مع مكون "حلف قبائل حضرموت" برعاية المملكة العربية السعودية، ينهي أكثر من عام من التوتر في حضرموت.وبعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، تقدمت قوات المجلس إلى محافظة المهرة (أقصى شرقي البلاد) الحدودية مع سلطنة عُمان، وانتشرت في مناطقها دون قتال، وفق مصدر يمني لـ "سبوتنيك".ويوم الجمعة الماضي، غادر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، العاصمة المؤقتة عدن، إلى السعودية احتجاجاً على التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسيطرته على محافظتي المهرة وحضرموت (شرقي اليمن).وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي المهرة وحضرموت، يكون المجلس فرض سيطرته فعلياً على 6 محافظات بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

