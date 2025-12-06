https://sarabic.ae/20251206/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-اليمني-يؤكد-استئناف-الإنتاج-بشركات-النفط-في-حضرموت-1107886739.html
المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يؤكد استئناف الإنتاج بشركات النفط في حضرموت
أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، استئناف الإنتاج بشركات النفط في محافظة حضرموت شرقي البلاد، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة
وقال التميمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "شركات النفط ستستأنف الإنتاج ابتداءً من يوم غد (اليوم السبت)، ومطار سيئون الدولي توقف ليوم واحد فقط ثم استعاد نشاطه بكامل رحلاته المحلية والدولية، كذلك عادت الكهرباء إلى عدد من المناطق، إذ كانت عصابات تعطل وصول المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء، وبعضها تعمل بالمازوت والديزل. وبمجرد إبعاد الخارجين عن القانون، عادت الأوضاع لطبيعتها".ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، استئناف الإنتاج بشركات النفط في محافظة حضرموت شرقي البلاد، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وقال التميمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "شركات النفط ستستأنف الإنتاج ابتداءً من يوم غد (اليوم السبت)، ومطار سيئون الدولي توقف ليوم واحد فقط ثم استعاد نشاطه بكامل رحلاته المحلية والدولية، كذلك عادت الكهرباء إلى عدد من المناطق، إذ كانت عصابات تعطل وصول المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء، وبعضها تعمل بالمازوت والديزل. وبمجرد إبعاد الخارجين عن القانون، عادت الأوضاع لطبيعتها".
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم أمس الجمعة، من أن "أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة "أنصار الله" اليمنية فرصة لتعزيز مكاسبهم على حساب الاستقرار الوطني".
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية
من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي
وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.