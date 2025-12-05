العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/العليمي-يحذر-من-صراعات-تهدد-وحدة-اليمن-ويدعو-لتغليب-مصلحة-حضرموت-1107857359.html
العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت
العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت
سبوتنيك عربي
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، من أن "أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T14:52+0000
2025-12-05T14:52+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
جاءت تصريحات العليمي قبل مغادرته عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات رفيعة، في ظل توترات تشهدها محافظات شرقية، أبرزها حضرموت.وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بالشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشددا على أن حماية مؤسسات الدولة وصون مصالح المواطنين هي مسؤولية حصرية للحكومة والسلطات المحلية، ورافضا أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار أو تعيق التعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية.وشدد على أن "معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" اليمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستظل أولوية وطنية"، محذرا من أن "الانشغال بصراعات جانبية لا يخدم إلا المشروع الإيراني، ويضاعف معاناة اليمنيين".وأشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية التي أسفرت عن اتفاق تهدئة في حضرموت، داعيًا إلى الالتزام ببنوده وتغليب مصلحة أبناء المحافظة.وجدد دعمه للسلطة المحلية والقيادات القبلية في جهود الوساطة، موجهًا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار التي لحقت بالمواطنين في وادي حضرموت والصحراء، والعمل على جبر الضرر ومحاسبة المتورطين.كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جميع المكونات اليمنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف لإسناد الحكومة في التزاماتها ووضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات.وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
https://sarabic.ae/20251204/اليمن-متحدث-باسم-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-مستجدات-العمليات-العسكرية-في-حضرموت-1107815368.html
https://sarabic.ae/20251204/اليمن-النخبة-الحضرمية-تؤمن-المنشآت-النفطية-في-محافظة-حضرموت-رغم-تعدي-القبائل-1107807385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_213:0:2097:1413_1920x0_80_0_0_9c725544a1fd67c574373b627b3ec726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنصار الله

العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت

14:52 GMT 05.12.2025
© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Photo
تابعنا عبر
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، من أن "أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة "أنصار الله" اليمنية فرصة لتعزيز مكاسبهم على حساب الاستقرار الوطني".
جاءت تصريحات العليمي قبل مغادرته عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات رفيعة، في ظل توترات تشهدها محافظات شرقية، أبرزها حضرموت.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بالشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشددا على أن حماية مؤسسات الدولة وصون مصالح المواطنين هي مسؤولية حصرية للحكومة والسلطات المحلية، ورافضا أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار أو تعيق التعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية.
وشدد على أن "معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" اليمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستظل أولوية وطنية"، محذرا من أن "الانشغال بصراعات جانبية لا يخدم إلا المشروع الإيراني، ويضاعف معاناة اليمنيين".
المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
اليمن.. متحدث باسم "القوات الجنوبية" يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر مستجدات العمليات العسكرية في حضرموت
أمس, 16:12 GMT
وأشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية التي أسفرت عن اتفاق تهدئة في حضرموت، داعيًا إلى الالتزام ببنوده وتغليب مصلحة أبناء المحافظة.
وجدد دعمه للسلطة المحلية والقيادات القبلية في جهود الوساطة، موجهًا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار التي لحقت بالمواطنين في وادي حضرموت والصحراء، والعمل على جبر الضرر ومحاسبة المتورطين.
كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جميع المكونات اليمنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف لإسناد الحكومة في التزاماتها ووضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
اليمن... "النخبة الحضرمية" تؤمن المنشآت النفطية في محافظة حضرموت رغم تعدي "القبائل"
أمس, 12:26 GMT
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала