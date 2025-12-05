https://sarabic.ae/20251205/العليمي-يحذر-من-صراعات-تهدد-وحدة-اليمن-ويدعو-لتغليب-مصلحة-حضرموت-1107857359.html

العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت

العليمي يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموت

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، من أن "أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة...

جاءت تصريحات العليمي قبل مغادرته عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات رفيعة، في ظل توترات تشهدها محافظات شرقية، أبرزها حضرموت.وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بالشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشددا على أن حماية مؤسسات الدولة وصون مصالح المواطنين هي مسؤولية حصرية للحكومة والسلطات المحلية، ورافضا أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار أو تعيق التعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية.وشدد على أن "معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" اليمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستظل أولوية وطنية"، محذرا من أن "الانشغال بصراعات جانبية لا يخدم إلا المشروع الإيراني، ويضاعف معاناة اليمنيين".وأشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية التي أسفرت عن اتفاق تهدئة في حضرموت، داعيًا إلى الالتزام ببنوده وتغليب مصلحة أبناء المحافظة.وجدد دعمه للسلطة المحلية والقيادات القبلية في جهود الوساطة، موجهًا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار التي لحقت بالمواطنين في وادي حضرموت والصحراء، والعمل على جبر الضرر ومحاسبة المتورطين.كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جميع المكونات اليمنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف لإسناد الحكومة في التزاماتها ووضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات.وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.

