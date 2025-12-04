https://sarabic.ae/20251204/اليمن-متحدث-باسم-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-مستجدات-العمليات-العسكرية-في-حضرموت-1107815368.html

اليمن.. متحدث باسم "القوات الجنوبية" يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر مستجدات العمليات العسكرية في حضرموت

أكد المتحدث الرسمي باسم "القوات الجنوبية" في اليمن، المقدم محمد النقيب، اليوم الخميس، أن "العملية العسكرية، التي تقوم بها القوات الجنوبية في حضرموت تستهدف... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T16:12+0000

2025-12-04T16:12+0000

2025-12-04T16:14+0000

وشرح النقيب خلال لقاء مع "سبوتنيك"، تفاصيل ما جرى ويجري على الأرض، وحدود تلك العمليات ومتى تتوقف، والدول الداعمة لها، وما الذي تحقق حتى الآن من عمليات السيطرة وإمكانية امتدادها إلى محافظات أخرى مجاورة.إلى نص المقابلة..بداية.. ما حقيقة ما يجري في حضرموت من عمليات عسكرية تقودها "القوات الجنوبية".. وإلى أي الأطراف موجهة؟بالفعل، هناك عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة الجنوبية في حضرموت، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، لمساندة شعبنا في الوادي والصحراء، من أجل الوقوف في وجه التنظيمات الإرهابية وكذلك المليشيات الإخوانية المتحالفة معها، فضلا عن مواجهة مخاطر المليشيات الحوثية (جماعة "أنصار الله" اليمنية)، إذ أن هذه المنطقة منذ سنوات كانت الطريق لإمداد "أنصار الله" بالسلاح. إن قواتنا الجنوبية وبمساعدة النخبة الحضرمية، وبالدعم الشعبي الكبير، تمكنت من تنفيذ هذه العملية وتطهير وتحرير كل مدن وادي وصحراء حضرموت.ماذا تحقق من هذه العملية حتى الآن؟بهذه العملية نكون حققنا انتصارا كبيرا في سياق مكافحة الإرهاب، وأيضا غلق شرايين تهريب السلاح من طهران، والذي كان يصل إلى الشمال، ويتم استخدامه لتهديد الملاحة الدولية، وتضاف هذه العملية إلى سلسلة من العمليات التي شنّتها قواتنا المسلحة الجنوبية في مكافحة الإرهاب، بداية من عدن في العام 2016، في مدينة المكلا، والتي كانت تحت سيطرة تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، إذ نجحت قواتنا في تحقيق هذا بدعم من النخبة الحضرمية، وبإسناد من الأشقاء في دول التحالف، لذا فإن هذه العملية تأتي كامتداد للعمليات السابقة.ما هو امتداد تلك العملية ونطاقها.. وهل الفرقة الأولى مستهدفة في نطاق تلك العملية كما تناولته بعض التقارير الإعلامية؟لقد تساءلت وسائل إعلام عن نطاق العملية الجارية، وما إذا كانت تستهدف الفرقة الأولى كما ورد في بعض التقارير، فأوضح وزير الداخلية اليمني أن مناطق العملية تضم ميليشيات إرهابية تتعاون مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتمارس أنشطة تجارية وتموّل أعمالا إرهابية، وأشار إلى أن تلك التنظيمات كانت تنشط في وادي وصحراء حضرموت حيث توجد الفرقة الأولى، ما وفر لها غطاء وحماية. ولذلك، أكد أن القوات المسلحة الجنوبية بدأت العملية استجابة لطلب أبناء المنطقة بهدف إنهاء هذا الغطاء العسكري، ومنع تحرك التنظيمات الإرهابية.ماذا عن المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في وادي وصحراء حضرموت؟نحن لا نختلف كثيرا عما يطرحه الأشقاء في دول التحالف العربي، لكن في الواقع أن هذه العملية هي إحدى العمليات العسكرية، التي كان لها أثر وبُعد وأهمية استراتيجية من أجل أمن واستقرار هذه المنطقة، وليس عندي الكثير من المعلومات عن تلك المبادرة والجانب السياسي هو المختص بتوضيح الأمر.هل سيطرت قواتكم بالفعل على كل مناطق الوادي والصحراء بشكل كامل أم أن هناك مناطق سوف يجري التعامل معها خلال الفترة المقبلة؟في الحقيقة، نحن نفذنا هذه العملية من تطهير وتحرير كامل مناطق ومدن وادي وصحراء حضرموت، وهذه العملية تأتي كما سبق وأوضحنا أنها في سياق الحرب على الإرهاب، وتمثل بالنسبة لنا حرب وجود أو حرب مصير، بالتالي هذه الحرب لن تترك عنصرا من الإرهابيين في مناطق الجنوب بشكل كامل.أين ذهبت الفرقة الأولى بعد تلك العملية التي تشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت؟لا أدري، لكن المعروف أنها ظلت وعلى مدى 3 عقود تشكّل غطاء للتنظيمات والأنشطة الإرهابية، علاوة على استنزاف ثروات ودماء شعبنا في حضرموت، وفي تلك العملية تم التعامل معها ومع التنظيمات الإرهابية التي تستظل بها، وبطبيعة الحال تحركت قواتنا المسلحة الجنوبية، وفي طليعتهم النخبة الحضرمية وألحقت الهزيمة بالتنظيمات والغطاء العسكري الذي يستظلون به، وتم إلقاء القبض على بعض الأسرى من الفرقة الأولى، ويتم التعامل معهم وفق القانون الدولي وشريعتنا الإسلامية، وقد نُشرت بعض الفيديوهات لقادة وهم يتحدثون من مقار أسرهم، وبالنسبة لأبناء الجنوب المنتسبين للمنطقة العسكرية الأولى فقد انضموا إلى قواتنا.خلال الأيام الماضية ظهرت فيديوهات تتحدث عن تشكيلات قبلية مسلحة في حضرموت لمواجهة قواتكم.. ما حقيقة ذلك؟الحقيقة أن القضية لها عمق تاريخي، وقد شاهد العالم الملايين من أبناء القبائل في وادي وصحراء حضرموت، وهم يطالبون ويفوضوا القوات المسلحة الجنوبية من أجل إنقاذهم من تنظيمات الإرهاب في المنطقة العسكرية الأولى، وهؤلاء هم من أبناء القبائل، وقد ساعد الملايين قواتنا في أداء مهامها من أجل إنقاذهم من الإرهاب، وهؤلاء هم العنصر الأهم في تنفيذ مهام تلك العملية في جميع أنحاء وادي وصحراء حضرموت.هل سوف تتمدد تلك العملية التي تقوم بها "القوات الجنوبية" إلى محافظات أخرى مجاورة؟كما قلنا، تلك العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات لمكافحة الإرهاب في كل محافظات الجنوب، لذا فإننا سوف نلاحق الإرهاب أينما كان طالما بقي على شبر واحد من أرض الجنوب العربي، وللعلم فإن المناطق التي تم تطهيرها تعيش حالة من الهدوء والاستتباب الأمني الكامل بعد أن عادت الأمور إلى طبيعتها.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

الأخبار

