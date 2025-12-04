عربي
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
اليمن... "النخبة الحضرمية" تؤمن المنشآت النفطية في محافظة حضرموت رغم تعدي "القبائل"
ونشرت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اليمنية، اليوم الخميس، بيانا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أن قوات رئيس "حلف قبائل حضرموت"، بقيادة عمرو بن حبريش، اعتدت على قوات "النخبة الحضرمية" التي كانت مرابطة في مواقعها، ما اضطرها للتعامل مع الاعتداء والتصدي له.وذكرت المنطقة العسكرية الثانية اليمنية أن هذه التطورات "أدت إلى فرار قوات عمرو بن حبريش، المطلوب للقضاء"، ما مكّن قوات "النخبة الحضرمية" من السيطرة الكاملة على المواقع النفطية وتأمين شركاتها الواقعة في حضرموت.ويأتي هذا الاعتداء رغم اتفاق التهدئة الموقع، أمس الأربعاء، بين السلطة المحلية بالمحافظة و"حلف قبائل حضرموت"، بوساطة لجنة خاصة من السعودية، لاحتواء التصعيد غير المسبوق، وإنهاء خلافات الطرفين.ونصّ الاتفاق على "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي مع استمرار الهدنة بين الطرفين، إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف "قوات حماية حضرموت" التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة اليمنية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة من صباح غد الخميس.ويشار إلى أن شركة "بترو مسيلة" قررت إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع 14، ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تغذي مناطق وادي حضرموت.وتضمن الاتفاق أيضا انسحاب القوات المساندة للـ"نخبة الحضرمية"، إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.فيما أبدى "حلف قبائل حضرموت"، في بيان مقتضب له، استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين بناء على آلية التنفيذ المتفق عليها.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
© AP Photo / Hani Mohammed
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
تمكنت قوات "النخبة الحضرمية" اليمنية، اليوم الخميس، من تأمين مناطق المنشآت النفطية التابعة للدولة في حضرموت، كبرى محافظات البلاد.
ونشرت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اليمنية، اليوم الخميس، بيانا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أن قوات رئيس "حلف قبائل حضرموت"، بقيادة عمرو بن حبريش، اعتدت على قوات "النخبة الحضرمية" التي كانت مرابطة في مواقعها، ما اضطرها للتعامل مع الاعتداء والتصدي له.
وذكرت المنطقة العسكرية الثانية اليمنية أن هذه التطورات "أدت إلى فرار قوات عمرو بن حبريش، المطلوب للقضاء"، ما مكّن قوات "النخبة الحضرمية" من السيطرة الكاملة على المواقع النفطية وتأمين شركاتها الواقعة في حضرموت.
ويأتي هذا الاعتداء رغم اتفاق التهدئة الموقع، أمس الأربعاء، بين السلطة المحلية بالمحافظة و"حلف قبائل حضرموت"، بوساطة لجنة خاصة من السعودية، لاحتواء التصعيد غير المسبوق، وإنهاء خلافات الطرفين.
ونصّ الاتفاق على "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي مع استمرار الهدنة بين الطرفين، إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".
وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف "قوات حماية حضرموت" التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة اليمنية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة من صباح غد الخميس.
ويشار إلى أن شركة "بترو مسيلة" قررت إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع 14، ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
وتضمن الاتفاق أيضا انسحاب القوات المساندة للـ"نخبة الحضرمية"، إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
فيما أبدى "حلف قبائل حضرموت"، في بيان مقتضب له، استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين بناء على آلية التنفيذ المتفق عليها.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
