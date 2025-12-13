عربي
بعثة الأمم المتحدة تعلن استكمال عضوية "الحوار المهيكل" وانطلاق أولى جلساته في طرابلس
بعثة الأمم المتحدة تعلن استكمال عضوية "الحوار المهيكل" وانطلاق أولى جلساته في طرابلس
بعثة الأمم المتحدة تعلن استكمال عضوية "الحوار المهيكل" وانطلاق أولى جلساته في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية "الحوار المهيكل"، أحد العناصر الأساسية الثلاثة ضمن خارطة الطريق السياسية التي وضعتها البعثة، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيا، وقابل للتطبيق سياسيا، وتوحيد المؤسسات الليبية.
ويهدف "الحوار المهيكل" إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية، ومنح شرائح أوسع من الليبيين فرصة الإسهام في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم وتعزيز عملية سياسية شاملة في البلاد.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
الأمم المتحدة تطلق المرحلة الأولى من "الحوار المهيكل" وتكشف آلية اختيار المرشحين في ليبيا
4 ديسمبر, 19:56 GMT
وأفادت البعثة في بيان رسمي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن أولى اجتماعات الحوار المهيكل ستنطلق ابتداء من يوم غد الأحد، 14 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة طرابلس، وتستمر على مدى يومين، حيث يسعى المشاركون إلى تقديم توصيات عملية من شأنها المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، فضلا عن المساهمة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وفي إطار ضمان تمثيل واسع وشامل، أوضحت البعثة أنها طلبت ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إضافة إلى المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية المختلفة.
وتم اختيار غالبية أعضاء الحوار من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان التوازن والشمولية والخبرة المتخصصة.
وذكرت البعثة أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء، من مختلف مناطق البلاد، أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المهيكل عبر ترشيح أنفسهم.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي
2 نوفمبر, 14:41 GMT
وأكدت أن عملية الاختيار استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو قضايا الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي.
كما جرى اختيار المشاركين بناء على خبرتهم أو معرفتهم في واحد أو أكثر من محاور الحوار، والتي تشمل الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تمتعهم بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
وأضافت أن من بين معايير الاختيار قدرة المشاركين واستعدادهم للانخراط في حوار بناء قائم على التوافق، واحترام وجهات النظر المتنوعة، وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تفرغهم الكامل لضمان المشاركة الفاعلة طوال فترة الحوار.
