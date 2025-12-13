عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251213/تكشف-حجم-الدمار-سبوتنيك-تنشر-اللقطات-الأولى-من-مدينة-كراسنوارميسك-المحررة-1108104401.html
تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوارميسك المحررة
تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوارميسك المحررة
سبوتنيك عربي
نشرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أول لقطات لمدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تحرير القوات الروسية لها، حيث تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T04:53+0000
2025-12-13T04:59+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101777346_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_a5da6dc1807815daa29a952c256a3704.jpg
وتظهر اللقطات المصورة، التي التقطها مراسل الوكالة، بطائرات مسيرة منازل مدمرة في حي لازورني، حيث لم يتبق من مبنى سكني زاوي مكون من تسعة طوابق سوى جدارين فقط، فيما تعرض سقف متجر قريب لاختراق مباشر نتيجة إصابة دقيقة.وخلال تحليق الطائرة المسيرة فوق المدينة، جرى رصد عناصر استطلاع رفعوا علم وحدتهم فوق أحد أعلى المباني في كراسنوارميسك. كما تظهر في اللقطات مبان مدمرة بشكل شبه كامل في حي شاختيورسكي، إذ انهارت سبعة طوابق من أصل تسعة، وتبدو على الجدران آثار عديدة لشظايا القذائف.ولا يظهر أي أشخاص في الشوارع، بسبب التحليق المستمر لطائرات مسيرة تابعة للخصم فوق المدينة. كما لم تظهر اللقطات أي مبنى لم يتعرض لأضرار.كما وثقت الطائرة المسيرة ساحة شيبانكوف وشارع شاختوسترويتلي في وسط المدينة، أثناء التحليق فوقهما وسط ضباب كثيف. وتظهر المشاهد أن المباني هناك متضررة، لكنها قابلة للترميم.ويبدو أن القاعدة التي كان يقف عليها تمثال الشاعر تاراس شيفتشينكو أصبحت فارغة، بعد أن جرى تفكيك النصب ونقله إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك في نهاية عام 2024.وفي مرحلة لاحقة، صورت الطائرة المسيرة بنى تحتية مدمرة في شارع فلاديميرسكايا، حيث ظهر في اللقطات مدرع أمريكي محترق من طراز ماكس برو. كما يمكن مشاهدة مبنى جامعة دونيتسك الوطنية التقنية المدمر، إذ لم يبق من الجزء المركزي للمبنى سوى الواجهة، فيما دمرت القاعات الداخلية ودفنت تحت أنقاض ألواح خرسانية.كما احترق مبنى المجلس التنفيذي المحلي من الداخل، وانهارت الأسقف بين الطوابق، وتظهر على واجهته أجهزة تكييف متفحمة.ويختتم المقطع بلقطات بانورامية لمدينة كراسنوارميسك، حيث يمكن مشاهدة أحياء شاختيورسكي ولازورني، إضافة إلى أكوام مخلفات التعدين والمناطق السكنية المجاورة تروياندا وزفيريفو، في مشاهد تعكس حجم الدمار الواسع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار مساء 30 نوفمبر إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في منطقة خاركيف، وشكر التشكيل العسكري "المركز" على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.ووفقاً لميروشنيك، ستبدأ قريباً الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع الروسية ونيابة التحقيق الفيدرالية بتوثيق آثار الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في كراسنوارميسك وفولتشانسكا بمجرد تحسن الأوضاع.
https://sarabic.ae/20251205/طائرة-مسيرة-روسية-تقود-مدنيين-للنجاة-من-نيران-القوات-الأوكرانية-في-كراسنوارميسك-1107827293.html
تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوارميسك المحررة

04:53 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 13.12.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
الطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أول لقطات لمدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تحرير القوات الروسية لها، حيث تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة.
وتظهر اللقطات المصورة، التي التقطها مراسل الوكالة، بطائرات مسيرة منازل مدمرة في حي لازورني، حيث لم يتبق من مبنى سكني زاوي مكون من تسعة طوابق سوى جدارين فقط، فيما تعرض سقف متجر قريب لاختراق مباشر نتيجة إصابة دقيقة.
وخلال تحليق الطائرة المسيرة فوق المدينة، جرى رصد عناصر استطلاع رفعوا علم وحدتهم فوق أحد أعلى المباني في كراسنوارميسك. كما تظهر في اللقطات مبان مدمرة بشكل شبه كامل في حي شاختيورسكي، إذ انهارت سبعة طوابق من أصل تسعة، وتبدو على الجدران آثار عديدة لشظايا القذائف.
ولا يظهر أي أشخاص في الشوارع، بسبب التحليق المستمر لطائرات مسيرة تابعة للخصم فوق المدينة. كما لم تظهر اللقطات أي مبنى لم يتعرض لأضرار.
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
5 ديسمبر, 03:46 GMT
كما وثقت الطائرة المسيرة ساحة شيبانكوف وشارع شاختوسترويتلي في وسط المدينة، أثناء التحليق فوقهما وسط ضباب كثيف. وتظهر المشاهد أن المباني هناك متضررة، لكنها قابلة للترميم.
ويبدو أن القاعدة التي كان يقف عليها تمثال الشاعر تاراس شيفتشينكو أصبحت فارغة، بعد أن جرى تفكيك النصب ونقله إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك في نهاية عام 2024.
وفي مرحلة لاحقة، صورت الطائرة المسيرة بنى تحتية مدمرة في شارع فلاديميرسكايا، حيث ظهر في اللقطات مدرع أمريكي محترق من طراز ماكس برو. كما يمكن مشاهدة مبنى جامعة دونيتسك الوطنية التقنية المدمر، إذ لم يبق من الجزء المركزي للمبنى سوى الواجهة، فيما دمرت القاعات الداخلية ودفنت تحت أنقاض ألواح خرسانية.
كما احترق مبنى المجلس التنفيذي المحلي من الداخل، وانهارت الأسقف بين الطوابق، وتظهر على واجهته أجهزة تكييف متفحمة.
ويختتم المقطع بلقطات بانورامية لمدينة كراسنوارميسك، حيث يمكن مشاهدة أحياء شاختيورسكي ولازورني، إضافة إلى أكوام مخلفات التعدين والمناطق السكنية المجاورة تروياندا وزفيريفو، في مشاهد تعكس حجم الدمار الواسع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار مساء 30 نوفمبر إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في منطقة خاركيف، وشكر التشكيل العسكري "المركز" على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
ووفقاً لميروشنيك، ستبدأ قريباً الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع الروسية ونيابة التحقيق الفيدرالية بتوثيق آثار الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في كراسنوارميسك وفولتشانسكا بمجرد تحسن الأوضاع.
