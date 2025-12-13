https://sarabic.ae/20251213/تكشف-حجم-الدمار-سبوتنيك-تنشر-اللقطات-الأولى-من-مدينة-كراسنوارميسك-المحررة-1108104401.html

تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوارميسك المحررة

نشرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أول لقطات لمدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تحرير القوات الروسية لها، حيث تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة. 13.12.2025

وتظهر اللقطات المصورة، التي التقطها مراسل الوكالة، بطائرات مسيرة منازل مدمرة في حي لازورني، حيث لم يتبق من مبنى سكني زاوي مكون من تسعة طوابق سوى جدارين فقط، فيما تعرض سقف متجر قريب لاختراق مباشر نتيجة إصابة دقيقة.وخلال تحليق الطائرة المسيرة فوق المدينة، جرى رصد عناصر استطلاع رفعوا علم وحدتهم فوق أحد أعلى المباني في كراسنوارميسك. كما تظهر في اللقطات مبان مدمرة بشكل شبه كامل في حي شاختيورسكي، إذ انهارت سبعة طوابق من أصل تسعة، وتبدو على الجدران آثار عديدة لشظايا القذائف.ولا يظهر أي أشخاص في الشوارع، بسبب التحليق المستمر لطائرات مسيرة تابعة للخصم فوق المدينة. كما لم تظهر اللقطات أي مبنى لم يتعرض لأضرار.كما وثقت الطائرة المسيرة ساحة شيبانكوف وشارع شاختوسترويتلي في وسط المدينة، أثناء التحليق فوقهما وسط ضباب كثيف. وتظهر المشاهد أن المباني هناك متضررة، لكنها قابلة للترميم.ويبدو أن القاعدة التي كان يقف عليها تمثال الشاعر تاراس شيفتشينكو أصبحت فارغة، بعد أن جرى تفكيك النصب ونقله إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك في نهاية عام 2024.وفي مرحلة لاحقة، صورت الطائرة المسيرة بنى تحتية مدمرة في شارع فلاديميرسكايا، حيث ظهر في اللقطات مدرع أمريكي محترق من طراز ماكس برو. كما يمكن مشاهدة مبنى جامعة دونيتسك الوطنية التقنية المدمر، إذ لم يبق من الجزء المركزي للمبنى سوى الواجهة، فيما دمرت القاعات الداخلية ودفنت تحت أنقاض ألواح خرسانية.كما احترق مبنى المجلس التنفيذي المحلي من الداخل، وانهارت الأسقف بين الطوابق، وتظهر على واجهته أجهزة تكييف متفحمة.ويختتم المقطع بلقطات بانورامية لمدينة كراسنوارميسك، حيث يمكن مشاهدة أحياء شاختيورسكي ولازورني، إضافة إلى أكوام مخلفات التعدين والمناطق السكنية المجاورة تروياندا وزفيريفو، في مشاهد تعكس حجم الدمار الواسع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار مساء 30 نوفمبر إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في منطقة خاركيف، وشكر التشكيل العسكري "المركز" على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.ووفقاً لميروشنيك، ستبدأ قريباً الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع الروسية ونيابة التحقيق الفيدرالية بتوثيق آثار الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في كراسنوارميسك وفولتشانسكا بمجرد تحسن الأوضاع.

