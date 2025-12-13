دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251213/دراسة-تكشف-الأولوية-بين-الرياضة-والنوم-1108127661.html
دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم
دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة فلندرز الأسترالية أن النوم الجيد يجب أن يُعطى الأولوية على النشاط البدني، إذ يؤثر بشكل أقوى على مستوى الحركة في اليوم... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T16:07+0000
2025-12-13T16:07+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100146429_0:79:1616:988_1920x0_80_0_0_e85690e64f430271f8b72da836f2e978.jpg
واستندت الدراسة، التي نشرت في مجلة "كوميونيكيشنز ميديسين"، إلى تحليل بيانات هائلة تضم أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم، جمعها جهازان استهلاكيان لمراقبة النوم والحركة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأكد الباحثون أن الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية (نوم متواصل مع تقلبات أقل)، يزيد بشكل ملحوظ من عدد الخطوات في اليوم التالي، في حين أن تحقيق هدف الخطوات اليومي لا يؤثر كثيراً على جودة النوم في الليلة نفسها. وارتبط أعلى مستويات النشاط بحوالي 6-7 ساعات من النوم عالي الكفاءة. وقال جوش فيتون، الباحث الرئيسي في معهد فلندرز لصحة النوم: "تشير نتائجنا بوضوح إلى أن ليلة نوم جيدة، خاصة عالية الجودة، تمهد الطريق ليوم أكثر نشاطاً، مما يبرز أهمية النوم الأساسية لتعزيز النشاط البدني". واقترح إيكرت تغييرات بسيطة مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم لتحسين الجودة. تثير الدراسة نقاشاً حول ضرورة إعادة صياغة الإرشادات الصحية العامة لتكون أكثر مرونة، مع التركيز على النوم كأساس لنمط حياة صحي متوازن يتناسب مع تحديات الحياة اليومية.
https://sarabic.ae/20251121/دراسة-توضح-علاقة-طنين-الأذن-بنشاط-الدماغ-خلال-النوم-1107380661.html
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-تسلط-الضوء-على-فرط-النوم-مجهول-السبب-1106649177.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100146429_102:0:1538:1077_1920x0_80_0_0_f4b8a5b6ffdd4fe619cfa5e9e512d6f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أستراليا
منوعات, أستراليا

دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم

16:07 GMT 13.12.2025
© Photo / Unsplash/ Shaneالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / Unsplash/ Shane
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة فلندرز الأسترالية أن النوم الجيد يجب أن يُعطى الأولوية على النشاط البدني، إذ يؤثر بشكل أقوى على مستوى الحركة في اليوم التالي مقارنة بالعكس.
واستندت الدراسة، التي نشرت في مجلة "كوميونيكيشنز ميديسين"، إلى تحليل بيانات هائلة تضم أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم، جمعها جهازان استهلاكيان لمراقبة النوم والحركة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
طنين الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
21 نوفمبر, 19:54 GMT
وأظهرت النتائج أن أقل من 13% فقط من المشاركين يحققون بانتظام التوصيات الصحية المعيارية لكل من النوم (7-9 ساعات) والنشاط البدني (أكثر من 8000 خطوة يومياً)، مما يثير تساؤلات حول واقعية هذه الإرشادات في الحياة اليومية.
وأكد الباحثون أن الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية (نوم متواصل مع تقلبات أقل)، يزيد بشكل ملحوظ من عدد الخطوات في اليوم التالي، في حين أن تحقيق هدف الخطوات اليومي لا يؤثر كثيراً على جودة النوم في الليلة نفسها. وارتبط أعلى مستويات النشاط بحوالي 6-7 ساعات من النوم عالي الكفاءة.
النوم المفرط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة تسلط الضوء على فرط النوم مجهول السبب
1 نوفمبر, 21:30 GMT
وقال جوش فيتون، الباحث الرئيسي في معهد فلندرز لصحة النوم: "تشير نتائجنا بوضوح إلى أن ليلة نوم جيدة، خاصة عالية الجودة، تمهد الطريق ليوم أكثر نشاطاً، مما يبرز أهمية النوم الأساسية لتعزيز النشاط البدني".
بدوره، أوضح البروفيسور داني إيكرت، المؤلف البارز للدراسة: "إعطاء الأولوية للنوم قد يكون الاستراتيجية الأكثر فعالية لزيادة الطاقة والدافعية والقدرة على الحركة، خاصة لمن يوازنون بين العمل والأسرة والالتزامات الأخرى".
واقترح إيكرت تغييرات بسيطة مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم لتحسين الجودة.
تثير الدراسة نقاشاً حول ضرورة إعادة صياغة الإرشادات الصحية العامة لتكون أكثر مرونة، مع التركيز على النوم كأساس لنمط حياة صحي متوازن يتناسب مع تحديات الحياة اليومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала