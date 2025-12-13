https://sarabic.ae/20251213/دراسة-تكشف-الأولوية-بين-الرياضة-والنوم-1108127661.html
دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم
دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة فلندرز الأسترالية أن النوم الجيد يجب أن يُعطى الأولوية على النشاط البدني، إذ يؤثر بشكل أقوى على مستوى الحركة في اليوم...
واستندت الدراسة، التي نشرت في مجلة "كوميونيكيشنز ميديسين"، إلى تحليل بيانات هائلة تضم أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم، جمعها جهازان استهلاكيان لمراقبة النوم والحركة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأكد الباحثون أن الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية (نوم متواصل مع تقلبات أقل)، يزيد بشكل ملحوظ من عدد الخطوات في اليوم التالي، في حين أن تحقيق هدف الخطوات اليومي لا يؤثر كثيراً على جودة النوم في الليلة نفسها. وارتبط أعلى مستويات النشاط بحوالي 6-7 ساعات من النوم عالي الكفاءة. وقال جوش فيتون، الباحث الرئيسي في معهد فلندرز لصحة النوم: "تشير نتائجنا بوضوح إلى أن ليلة نوم جيدة، خاصة عالية الجودة، تمهد الطريق ليوم أكثر نشاطاً، مما يبرز أهمية النوم الأساسية لتعزيز النشاط البدني". واقترح إيكرت تغييرات بسيطة مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم لتحسين الجودة. تثير الدراسة نقاشاً حول ضرورة إعادة صياغة الإرشادات الصحية العامة لتكون أكثر مرونة، مع التركيز على النوم كأساس لنمط حياة صحي متوازن يتناسب مع تحديات الحياة اليومية.
دراسة تكشف الأولوية بين الرياضة والنوم
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة فلندرز الأسترالية أن النوم الجيد يجب أن يُعطى الأولوية على النشاط البدني، إذ يؤثر بشكل أقوى على مستوى الحركة في اليوم التالي مقارنة بالعكس.
واستندت الدراسة، التي نشرت في مجلة "كوميونيكيشنز ميديسين"، إلى تحليل بيانات هائلة تضم أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم، جمعها جهازان استهلاكيان لمراقبة النوم والحركة، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وأظهرت النتائج أن أقل من 13% فقط من المشاركين يحققون بانتظام التوصيات الصحية المعيارية لكل من النوم (7-9 ساعات) والنشاط البدني (أكثر من 8000 خطوة يومياً)، مما يثير تساؤلات حول واقعية هذه الإرشادات في الحياة اليومية.
وأكد الباحثون أن الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية (نوم متواصل مع تقلبات أقل)، يزيد بشكل ملحوظ من عدد الخطوات في اليوم التالي، في حين أن تحقيق هدف الخطوات اليومي لا يؤثر كثيراً على جودة النوم
في الليلة نفسها. وارتبط أعلى مستويات النشاط بحوالي 6-7 ساعات من النوم عالي الكفاءة.
وقال جوش فيتون، الباحث الرئيسي في معهد فلندرز لصحة النوم
: "تشير نتائجنا بوضوح إلى أن ليلة نوم جيدة، خاصة عالية الجودة، تمهد الطريق ليوم أكثر نشاطاً، مما يبرز أهمية النوم الأساسية لتعزيز النشاط البدني".
بدوره، أوضح البروفيسور داني إيكرت، المؤلف البارز للدراسة: "إعطاء الأولوية للنوم قد يكون الاستراتيجية الأكثر فعالية لزيادة الطاقة والدافعية والقدرة على الحركة، خاصة لمن يوازنون بين العمل والأسرة والالتزامات الأخرى".
واقترح إيكرت تغييرات بسيطة مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم لتحسين الجودة.
تثير الدراسة نقاشاً حول ضرورة إعادة صياغة الإرشادات الصحية العامة لتكون أكثر مرونة، مع التركيز على النوم كأساس لنمط حياة صحي متوازن يتناسب مع تحديات الحياة اليومية.