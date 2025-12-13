ديميترييف يحذر: الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب تجميد الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/ديميترييف-يحذر-الاتحاد-الأوروبي-سيواجه-عواقب-تجميد-الأصول-الروسية-1108100640.html
ديميترييف يحذر: الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب تجميد الأصول الروسية
ديميترييف يحذر: الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب تجميد الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين المذعورين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بسرقة... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T01:21+0000
2025-12-13T01:21+0000
روسيا
تجميد الأصول
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف. وأوضحت الصحيفة أن تدخل روما يقوض آمال المفوضية الأوروبية في إبرام اتفاق بشأن هذه الخطة.وقال ديميترييف، تعليقًا على تقرير "بوليتيكو" في منصة "إكس": "الأمر لا يخص روسيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بتقويض الثقة بالنظام العالمي للاحتياطيات، وسيادة القانون، والقدرة المالية لأوروبا. البيروقراطيون الأوروبيون المذعورون سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية".وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع يوروكلير البلجيكية، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-حول-نوايا-أوروبا-فيما-يتعلق-بمصادرة-الأصول-الروسية-عملية-احتيال-ضخمة---عاجل-1108078573.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

ديميترييف يحذر: الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب تجميد الأصول الروسية

01:21 GMT 13.12.2025
© Sputnik . Максим Блиновكيريل دميترييف
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Максим Блинов
تابعنا عبر
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين المذعورين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بسرقة الأصول الروسية.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف. وأوضحت الصحيفة أن تدخل روما يقوض آمال المفوضية الأوروبية في إبرام اتفاق بشأن هذه الخطة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"
أمس, 11:28 GMT
وقال ديميترييف، تعليقًا على تقرير "بوليتيكو" في منصة "إكس": "الأمر لا يخص روسيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بتقويض الثقة بالنظام العالمي للاحتياطيات، وسيادة القانون، والقدرة المالية لأوروبا. البيروقراطيون الأوروبيون المذعورون سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية".
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع يوروكلير البلجيكية، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала