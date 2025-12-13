https://sarabic.ae/20251213/ديميترييف-يحذر-الاتحاد-الأوروبي-سيواجه-عواقب-تجميد-الأصول-الروسية-1108100640.html

ديميترييف يحذر: الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب تجميد الأصول الروسية

صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين المذعورين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بسرقة... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف. وأوضحت الصحيفة أن تدخل روما يقوض آمال المفوضية الأوروبية في إبرام اتفاق بشأن هذه الخطة.وقال ديميترييف، تعليقًا على تقرير "بوليتيكو" في منصة "إكس": "الأمر لا يخص روسيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بتقويض الثقة بالنظام العالمي للاحتياطيات، وسيادة القانون، والقدرة المالية لأوروبا. البيروقراطيون الأوروبيون المذعورون سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية".وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع يوروكلير البلجيكية، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.

