كيم جونغ أون يشيد بإنجازات مهندسي المتفجرات العائدين من روسيا

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، ألقى كيم جونغ أون كلمة خلال مراسم استقبال اللواء 528 لهندسة المتفجرات للجيش الشعبي الكوري، مشددًا على أن الوحدة أظهرت بطولة جماعية ومهنية عالية وولاءً لأوامر الحزب والوطن، مضيفا أن الجنود عملوا في ظروف قتالية صعبة للغاية وأنجزوا المهام الموكلة إليهم بشرف.وقال كيم جونغ أون: "اللواء الذي تم تشكيله في 28 مايو/أيار، بناءً على قرار وأمر اللجنة العسكرية المركزية لحزبنا بهدف ترسيخ النصر الثمين في العملية العسكرية الخارجية، توجه إلى ساحة المعركة في بداية أغسطس/آب، وحقق إنجازات قتالية بارزة في تنفيذ مهام هندسة المتفجرات في منطقة كورسك في الاتحاد الروسي، التي حررها الرفاق بتضحياتهم".وأشار كيم جونغ أون إلى صعوبة ظروف عمل مهندسي المتفجرات، موضحًا أنهم اضطروا لمواجهة "خطر جسيم" وأن يكونوا "على حافة الحياة والموت" عند كل خطوة، ومواجهة اختبار للإيمان وقوة الإرادة. ومع ذلك، أكد أن جميع أفراد وحدة الهندسة تصرفوا بشجاعة ومسؤولية دون "أدنى تردد" أو تباطؤ.وأضاف: "وُجدت نتيجة مذهلة: خلال فترة قصيرة – أقل من ثلاثة أشهر – تحولت المنطقة الخطرة على مساحة واسعة، والتي كان من الصعب تأمينها حتى خلال سنوات عدة، إلى منطقة آمنة"، بحسب ما نقلته الوكالة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.
أشاد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بالنجاحات القتالية لوحدة هندسة المتفجرات التابعة للجيش الشعبي الكوري، والتي عادت إلى البلاد بعد تنفيذ مهام في الخارج.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، ألقى كيم جونغ أون كلمة خلال مراسم استقبال اللواء 528 لهندسة المتفجرات للجيش الشعبي الكوري، مشددًا على أن الوحدة أظهرت بطولة جماعية ومهنية عالية وولاءً لأوامر الحزب والوطن، مضيفا أن الجنود عملوا في ظروف قتالية صعبة للغاية وأنجزوا المهام الموكلة إليهم بشرف.
وقال كيم جونغ أون: "اللواء الذي تم تشكيله في 28 مايو/أيار، بناءً على قرار وأمر اللجنة العسكرية المركزية لحزبنا بهدف ترسيخ النصر الثمين في العملية العسكرية الخارجية، توجه إلى ساحة المعركة في بداية أغسطس/آب، وحقق إنجازات قتالية بارزة في تنفيذ مهام هندسة المتفجرات في منطقة كورسك في الاتحاد الروسي، التي حررها الرفاق بتضحياتهم".
ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الديمقراطية قوله إن "النتائج المحققة لم تكن نتيجة بطولات فردية، بل نتجت عن البطولة الجماعية لجميع العسكريين، من القادة إلى الجنود العاديين". كما أشاد "بمساهمات ضباط الاتصالات والأطباء العسكريين الذين خاطروا بحياتهم لضمان تنفيذ المهام القتالية".
وأشار كيم جونغ أون إلى صعوبة ظروف عمل مهندسي المتفجرات، موضحًا أنهم اضطروا لمواجهة "خطر جسيم" وأن يكونوا "على حافة الحياة والموت" عند كل خطوة، ومواجهة اختبار للإيمان وقوة الإرادة. ومع ذلك، أكد أن جميع أفراد وحدة الهندسة تصرفوا بشجاعة ومسؤولية دون "أدنى تردد" أو تباطؤ.
وأضاف: "وُجدت نتيجة مذهلة: خلال فترة قصيرة – أقل من ثلاثة أشهر – تحولت المنطقة الخطرة على مساحة واسعة، والتي كان من الصعب تأمينها حتى خلال سنوات عدة، إلى منطقة آمنة"، بحسب ما نقلته الوكالة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.
وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".
وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن جنود وضباطًا من الجيش الشعبي الكوري، نفذوا مهاما قتالية إلى جانب القوات الروسية
في مقاطعة كورسك الروسية، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المقاطعة.