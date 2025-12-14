https://sarabic.ae/20251214/الخارجية-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بإطلاق-نار-في-أستراليا-1108154710.html

الخارجية الإسرائيلية تعلن مقتل أحد مواطنيها بإطلاق نار في أستراليا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر في الهجوم الإرهابي، الذي وقع بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بعيد الـ"حانوكا"... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الوزارة أن قنصلية إسرائيل في أستراليا زارت المصابين في المستشفى وتتواصل مع ذويهم، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا في الاحتفال الذي تم استهدافه.

