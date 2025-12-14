https://sarabic.ae/20251214/نتنياهو-أستراليا-صبت-الزيت-على-نار-معاداة-السامية-قبل-هجوم-سيدني-1108149855.html

نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني

نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه بعث برسالة إلى نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، متهما كانبرا بـ"صب الزيت على نار معاداة السامية"، وذلك في... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T12:57+0000

2025-12-14T12:57+0000

2025-12-14T12:57+0000

بنيامين نتنياهو

أستراليا

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وفي معرض حديثه عن رسالته، قال نتنياهو إن "سياسات ألبانيز، التي تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية، تشجع كراهية اليهود، التي تعمّ شوارعكم الآن. إن معاداة السامية كالسرطان، تنتشر عندما يصمت القادة، ويجب استبدال الضعف بالعمل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأردف: "رأينا أيضًا قمة البطولة اليهودية"، مشيرًا إلى أحد المارة الذي قال إنه يهودي، والذي تم تصويره وهو ينتزع سلاحًا من يد أحد منفذي الهجوم.وتابع نتنياهو: "نحن نخوض معركة ضد معاداة السامية العالمية، والطريقة الوحيدة لمكافحتها هي إدانتها ومحاربتها، ولا سبيل آخر، هذا ما نفعله في إسرائيل، الجيش الإسرائيلي وقواتنا الأمنية، مع حكومتنا وشعبنا، سنواصل هذا النهج".وأدلى نتنياهو بتصريحاته قبيل اجتماع أسبوعي استثنائي لمجلس الوزراء في مدينة ديمونا الجنوبية، للإعلان عن اتفاقية بين الحكومة والبلدية تُخصص بموجبها أكثر من 31 مليون دولار للمدينة خلال العام المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

https://sarabic.ae/20251214/مسن-أعزل-ينتزع-سلاح-أحد-منفذي-هجوم-سيدني-ويتحول-لـبطل-منقذ-فيديو-1108148911.html

https://sarabic.ae/20251214/إسرائيل-توجه-دعوة-تحذيرية-للحكومة-الأسترالية-بعد-الهجوم-على-تجمع-احتفالي-يهودي-في-سيدني-1108144531.html

أستراليا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أستراليا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن