نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني
نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه بعث برسالة إلى نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، متهما كانبرا بـ"صب الزيت على نار معاداة السامية"، وذلك في تعليقه على الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بعيد الـ"حانوكا" اليهودي.
وفي معرض حديثه عن رسالته، قال نتنياهو إن "سياسات ألبانيز، التي تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية، تشجع كراهية اليهود، التي تعمّ شوارعكم الآن. إن معاداة السامية كالسرطان، تنتشر عندما يصمت القادة، ويجب استبدال الضعف بالعمل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأردف: "رأينا أيضًا قمة البطولة اليهودية"، مشيرًا إلى أحد المارة الذي قال إنه يهودي، والذي تم تصويره وهو ينتزع سلاحًا من يد أحد منفذي الهجوم.وتابع نتنياهو: "نحن نخوض معركة ضد معاداة السامية العالمية، والطريقة الوحيدة لمكافحتها هي إدانتها ومحاربتها، ولا سبيل آخر، هذا ما نفعله في إسرائيل، الجيش الإسرائيلي وقواتنا الأمنية، مع حكومتنا وشعبنا، سنواصل هذا النهج".وأدلى نتنياهو بتصريحاته قبيل اجتماع أسبوعي استثنائي لمجلس الوزراء في مدينة ديمونا الجنوبية، للإعلان عن اتفاقية بين الحكومة والبلدية تُخصص بموجبها أكثر من 31 مليون دولار للمدينة خلال العام المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه بعث برسالة إلى نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، متهما كانبرا بـ"صب الزيت على نار معاداة السامية"، وذلك في تعليقه على الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بعيد الـ"حانوكا" اليهودي.
وفي معرض حديثه عن رسالته، قال نتنياهو إن "سياسات ألبانيز، التي تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية، تشجع كراهية اليهود، التي تعمّ شوارعكم الآن. إن معاداة السامية كالسرطان، تنتشر عندما يصمت القادة، ويجب استبدال الضعف بالعمل"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ووصف نتنياهو الهجوم بأنه "مروّع، جريمة قتل بدم بارد، وللأسف، يتزايد عدد الضحايا كل دقيقة، لقد رأينا أقصى درجات الشر".
وأردف: "رأينا أيضًا قمة البطولة اليهودية"، مشيرًا إلى أحد المارة الذي قال إنه يهودي، والذي تم تصويره وهو ينتزع سلاحًا من يد أحد منفذي الهجوم.
وتابع نتنياهو: "نحن نخوض معركة ضد معاداة السامية العالمية، والطريقة الوحيدة لمكافحتها هي إدانتها ومحاربتها، ولا سبيل آخر، هذا ما نفعله في إسرائيل، الجيش الإسرائيلي وقواتنا الأمنية، مع حكومتنا وشعبنا، سنواصل هذا النهج".
وفي هجوم غير مباشر على الحكومة الأسترالية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنواصل إدانة من لا يدينون ويشجعون في المقابل، وسنواصل مطالبتهم بفعل ما يُطلب من قادة الدول الحرة، لن نستسلم، ولن ننحني، وسنواصل القتال كما فعل أسلافنا".
وأدلى نتنياهو بتصريحاته قبيل اجتماع أسبوعي استثنائي لمجلس الوزراء في مدينة ديمونا الجنوبية، للإعلان عن اتفاقية بين الحكومة والبلدية تُخصص بموجبها أكثر من 31 مليون دولار للمدينة خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".