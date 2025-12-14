عربي
https://sarabic.ae/20251214/مسن-أعزل-ينتزع-سلاح-أحد-منفذي-هجوم-سيدني-ويتحول-لـبطل-منقذ-فيديو-1108148911.html
مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو
مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر فيديو لبطولة رجل مسن، خطف الأنظار، وكان مساهمًا رئيسيًا، في الإطاحة بمهاجم أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف احتفالًا بعيد الـ"حانوكا" اليهودي في... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T12:10+0000
2025-12-14T12:10+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108148387_0:153:1126:786_1920x0_80_0_0_d93f9f5eaa66bf050966b24befb2b645.jpg
وظهر أحد منفذي الهجوم المسلح على شاطئ بوندي، اليوم الأحد، وهو يتجول بعد إقدامه على قتل عدد من المواطنين، قبل أن ينقض عليه رجل من خلفه، وينتزع منه البندقية بخفة، ليمسك بها.وبدا المهاجم في حالة ذعر بعد فقدانه السلاح، وتراجع للخلف، بينما هدده المواطن بالبندقية إلا أنه لم يقم بإطلاق النار.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
https://sarabic.ae/20251214/إعلام-أسترالي-مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-خلال-حفل-يهودي-بمدينة-سيدني-1108145005.html
https://sarabic.ae/20251214/إسرائيل-توجه-دعوة-تحذيرية-للحكومة-الأسترالية-بعد-الهجوم-على-تجمع-احتفالي-يهودي-في-سيدني-1108144531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108148387_0:48:1126:892_1920x0_80_0_0_c21fa8d454efab87710f63970857285d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو

12:10 GMT 14.12.2025
© Photo / x.comبجرأة بطولية ... أحد المارة يتمكن من تحييد شخص مسلح في سيدني
بجرأة بطولية ... أحد المارة يتمكن من تحييد شخص مسلح في سيدني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
انتشر فيديو لبطولة رجل مسن، خطف الأنظار، وكان مساهمًا رئيسيًا، في الإطاحة بمهاجم أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف احتفالًا بعيد الـ"حانوكا" اليهودي في مدينة سيدني الأسترالية.
وظهر أحد منفذي الهجوم المسلح على شاطئ بوندي، اليوم الأحد، وهو يتجول بعد إقدامه على قتل عدد من المواطنين، قبل أن ينقض عليه رجل من خلفه، وينتزع منه البندقية بخفة، ليمسك بها.
كما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم القبض على مهاجم ثالث بعد أن سلّم نفسه للشرطة.
وبدا المهاجم في حالة ذعر بعد فقدانه السلاح، وتراجع للخلف، بينما هدده المواطن بالبندقية إلا أنه لم يقم بإطلاق النار.
الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الشرطة الأسترالية: مقتل 12 شخصا بينهم أحد منفذي الهجوم في إطلاق النار بشاطئ بوندي في سيدني
09:42 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجومًا إرهابيًا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
عمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني
09:53 GMT
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
