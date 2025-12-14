https://sarabic.ae/20251214/مسن-أعزل-ينتزع-سلاح-أحد-منفذي-هجوم-سيدني-ويتحول-لـبطل-منقذ-فيديو-1108148911.html

مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو

مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو

انتشر فيديو لبطولة رجل مسن، خطف الأنظار، وكان مساهمًا رئيسيًا، في الإطاحة بمهاجم أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف احتفالًا بعيد الـ"حانوكا" اليهودي في

وظهر أحد منفذي الهجوم المسلح على شاطئ بوندي، اليوم الأحد، وهو يتجول بعد إقدامه على قتل عدد من المواطنين، قبل أن ينقض عليه رجل من خلفه، وينتزع منه البندقية بخفة، ليمسك بها.وبدا المهاجم في حالة ذعر بعد فقدانه السلاح، وتراجع للخلف، بينما هدده المواطن بالبندقية إلا أنه لم يقم بإطلاق النار.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

