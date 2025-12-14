https://sarabic.ae/20251214/إسرائيل-توجه-دعوة-تحذيرية-للحكومة-الأسترالية-بعد-الهجوم-على-تجمع-احتفالي-يهودي-في-سيدني-1108144531.html

إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني

إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني

أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من اليهود على شاطئ بوندي في سيدني، خلال فعالية احتفالية لليهود في المدينة بعيد "حانوكا"... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال هرتسوغ من مقر إقامته في القدس: "تعرض إخواننا وأخواتنا في سيدني لهجوم إرهابي وحشي أثناء إضاءة شمعة عيد الأنوار الأولى".ودعا الحكومة الأسترالية إلى التصدي لـ"موجة معاداة السامية الهائلة، التي تواجهها المجتمعات اليهودية في البلاد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي سياق متصل، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروّع، الذي استهدف احتفالًا بعيد (الحانوكا) في سيدني، أستراليا، هذه هي نتائج موجة العنف المعادي للسامية، التي اجتاحت شوارع أستراليا خلال العامين الماضيين، والتي تجسّدت اليوم في الدعوات المعادية للسامية والتحريضية لعولمة الانتفاضة". وقُتل 10 أشخاص إثر إطلاق مسلحين النار خلال فعالية احتفالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني، بأستراليا، فيما قتلت الشرطة أحد المسلحين وأصابت الآخر، وفق موقع "نيوزواير" الأسترالي.وأشار الموقع إلى أن الضحايا شملوا طفلا وشرطيا، وأن الحادث يُعتقد أنه هجوم مخطط مسبقا على الاحتفال بعيد "الحانوكا".وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم ربما خططا للهجوم منذ أشهر لاستهداف الفعالية اليهودية".

