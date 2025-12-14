إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني

عربي
وقال هرتسوغ من مقر إقامته في القدس: "تعرض إخواننا وأخواتنا في سيدني لهجوم إرهابي وحشي أثناء إضاءة شمعة عيد الأنوار الأولى".ودعا الحكومة الأسترالية إلى التصدي لـ"موجة معاداة السامية الهائلة، التي تواجهها المجتمعات اليهودية في البلاد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي سياق متصل، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروّع، الذي استهدف احتفالًا بعيد (الحانوكا) في سيدني، أستراليا، هذه هي نتائج موجة العنف المعادي للسامية، التي اجتاحت شوارع أستراليا خلال العامين الماضيين، والتي تجسّدت اليوم في الدعوات المعادية للسامية والتحريضية لعولمة الانتفاضة". وقُتل 10 أشخاص إثر إطلاق مسلحين النار خلال فعالية احتفالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني، بأستراليا، فيما قتلت الشرطة أحد المسلحين وأصابت الآخر، وفق موقع "نيوزواير" الأسترالي.وأشار الموقع إلى أن الضحايا شملوا طفلا وشرطيا، وأن الحادث يُعتقد أنه هجوم مخطط مسبقا على الاحتفال بعيد "الحانوكا".وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم ربما خططا للهجوم منذ أشهر لاستهداف الفعالية اليهودية".
عمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025
عمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
تابعنا عبر
أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من اليهود على شاطئ بوندي في سيدني، خلال فعالية احتفالية لليهود في المدينة بعيد "حانوكا" (الأنوار).
وقال هرتسوغ من مقر إقامته في القدس: "تعرض إخواننا وأخواتنا في سيدني لهجوم إرهابي وحشي أثناء إضاءة شمعة عيد الأنوار الأولى".
ودعا الحكومة الأسترالية إلى التصدي لـ"موجة معاداة السامية الهائلة، التي تواجهها المجتمعات اليهودية في البلاد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف هرتسوغ: "نكرر تحذيراتنا مرارا وتكرارا للحكومة الأسترالية بضرورة التحرك لمكافحة هذه الموجة الخطيرة من معاداة السامية".
وفي سياق متصل، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروّع، الذي استهدف احتفالًا بعيد (الحانوكا) في سيدني، أستراليا، هذه هي نتائج موجة العنف المعادي للسامية، التي اجتاحت شوارع أستراليا خلال العامين الماضيين، والتي تجسّدت اليوم في الدعوات المعادية للسامية والتحريضية لعولمة الانتفاضة".
وأردف ساعر: "يجب على الحكومة الأسترالية، التي تلقت تحذيرات لا حصر لها، أن تستفيق من غفلتها!".
الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إعلام أسترالي: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال حفل يهودي بمدينة سيدني
09:42 GMT
وقُتل 10 أشخاص إثر إطلاق مسلحين النار خلال فعالية احتفالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني، بأستراليا، فيما قتلت الشرطة أحد المسلحين وأصابت الآخر، وفق موقع "نيوزواير" الأسترالي.
وأشار الموقع إلى أن الضحايا شملوا طفلا وشرطيا، وأن الحادث يُعتقد أنه هجوم مخطط مسبقا على الاحتفال بعيد "الحانوكا".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم ربما خططا للهجوم منذ أشهر لاستهداف الفعالية اليهودية".
