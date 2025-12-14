إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني
أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من اليهود على شاطئ بوندي في سيدني، خلال فعالية احتفالية لليهود في المدينة بعيد "حانوكا" (الأنوار).
وقال هرتسوغ من مقر إقامته في القدس: "تعرض إخواننا وأخواتنا في سيدني لهجوم إرهابي وحشي أثناء إضاءة شمعة عيد الأنوار الأولى".
ودعا الحكومة الأسترالية إلى التصدي لـ"موجة معاداة السامية الهائلة، التي تواجهها المجتمعات اليهودية في البلاد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف هرتسوغ: "نكرر تحذيراتنا مرارا وتكرارا للحكومة الأسترالية بضرورة التحرك لمكافحة هذه الموجة الخطيرة من معاداة السامية".
وفي سياق متصل، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروّع، الذي استهدف احتفالًا بعيد (الحانوكا) في سيدني، أستراليا، هذه هي نتائج موجة العنف المعادي للسامية، التي اجتاحت شوارع أستراليا خلال العامين الماضيين، والتي تجسّدت اليوم في الدعوات المعادية للسامية والتحريضية لعولمة الانتفاضة".
وأردف ساعر: "يجب على الحكومة الأسترالية، التي تلقت تحذيرات لا حصر لها، أن تستفيق من غفلتها!".
I'm appalled by the murderous shooting attack at a Hanukkah event in Sydney, Australia.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 14, 2025
These are the results of the anti-Semitic rampage in the streets of Australia over the past two years, with the anti-Semitic and inciting calls of “Globalise the Intifada” that were realized… pic.twitter.com/ZMveTRIvwx
وقُتل 10 أشخاص إثر إطلاق مسلحين النار خلال فعالية احتفالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني، بأستراليا، فيما قتلت الشرطة أحد المسلحين وأصابت الآخر، وفق موقع "نيوزواير" الأسترالي.
⚡️وسائل إعلام أسترالية: ارتفاع عدد القتلى في هجوم إطلاق النار في سيدني إلى 10 أشخاص. https://t.co/HJNxu7el4F pic.twitter.com/1800p5dhQ3— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 14, 2025
وأشار الموقع إلى أن الضحايا شملوا طفلا وشرطيا، وأن الحادث يُعتقد أنه هجوم مخطط مسبقا على الاحتفال بعيد "الحانوكا".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم ربما خططا للهجوم منذ أشهر لاستهداف الفعالية اليهودية".