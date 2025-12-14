عربي
إعلام أسترالي: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال حفل يهودي بمدينة سيدني
إعلام أسترالي: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال حفل يهودي بمدينة سيدني
أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة بوندي بيتش بمدينة سيدني الأسترالية. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، وقوع 10 قتلى وما لايقل عن 12 مصابا في الحادث، فيما فرّ عدد كبير من المحتفلين للاختباء في أماكن متفرقة.من جانبها، أعلنت الشرطة الأسترالية، أن "عملية أمنية جارية في شاطئ بوندي ونحثّ المواطنين على تجنب المنطقة"، مشيرة إلى اعتقال شخصين بعد ورود بلاغات عن إطلاق النار.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
إعلام أسترالي: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال حفل يهودي بمدينة سيدني

09:42 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Australian Broadcasting Corp. الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
© AP Photo / Australian Broadcasting Corp.
أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة بوندي بيتش بمدينة سيدني الأسترالية.
وأكدت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، وقوع 10 قتلى وما لايقل عن 12 مصابا في الحادث، فيما فرّ عدد كبير من المحتفلين للاختباء في أماكن متفرقة.
من جانبها، أعلنت الشرطة الأسترالية، أن "عملية أمنية جارية في شاطئ بوندي ونحثّ المواطنين على تجنب المنطقة"، مشيرة إلى اعتقال شخصين بعد ورود بلاغات عن إطلاق النار.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
على الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
