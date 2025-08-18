https://sarabic.ae/20250818/إسرائيل-تلغي-تأشيرات-دبلوماسيي-أستراليا-لدى-السلطة-الفلسطينية-1103890440.html

إسرائيل تلغي تأشيرات دبلوماسيي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وأبلغت الوزارة السفير الأسترالي لدى إسرائيل، رالف كينغ، رسميا بهذا القرار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء ردا على التصريحات الأسترالية الأخيرة التي تدعم الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب رفض أستراليا منح تأشيرات لمسؤولين إسرائيليين دون تبريرات واضحة.وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أعلن، الاثنين الماضي، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية". وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم". وأشار ألبانيزي إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك". وكان ألبانيزي قد أشار إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة، نهاية يوليو/ تموز الماضي، وجددت فيه باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تلاه إعلانات مماثلة من بريطانيا وكندا.

