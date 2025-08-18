إسرائيل تلغي تأشيرات دبلوماسيي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأبلغت الوزارة السفير الأسترالي لدى إسرائيل، رالف كينغ، رسميا بهذا القرار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء ردا على التصريحات الأسترالية الأخيرة التي تدعم الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب رفض أستراليا منح تأشيرات لمسؤولين إسرائيليين دون تبريرات واضحة.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله: "في ظل تصاعد معاداة السامية في أستراليا، بما في ذلك الاعتداءات على اليهود ومؤسساتهم، تختار الحكومة الأسترالية تأجيج هذه المشاعر باتهامات باطلة ضد مسؤولين إسرائيليين، مدعية أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام ويضرون بالمسلمين في أستراليا".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أعلن، الاثنين الماضي، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.
وأضاف أن "الحل المكون من الدولتين هو أفضل أمل للبشرية في كسر دورة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم".
وأشار ألبانيزي إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".
وكان ألبانيزي قد أشار إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة، نهاية يوليو/ تموز الماضي، وجددت فيه باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تلاه إعلانات مماثلة من بريطانيا وكندا.
