سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية حماقة وأشكر ترامب على دعمه لإسرائيل

أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لبلاده. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

ونشر سموتريتش تغريدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، زعم من خلالها أن "فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تمثل خطرا على إسرائيل وعازمون على إزالتها من جدول الأعمال".ورأى سموتريتش أن الموافقة على المخطط الاستيطاني في "A1" خطوة هائلة في هذا الاتجاه، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه حان الوقت لبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية.كما أوضح أنه منذ قيام دولة إسرائيل لم يكن في البيت الأبيض رئيس مؤيد كالرئيس ترامب.جاء ذلك بعدما قال سموتريتش أنه سيتم طرح غدا "خطة E1 التي تدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة في "معالي أدوميم" في القدس وتقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم"، على حد قوله.في سياق متصل، صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمس الخميس، بأن خطة السيطرة على قطاع غزة تشمل ترحيل نحو 800 ألف من سكان القطاع خلال أسبوعين.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان أن الخطة تتضمن تطويق مدينة غزة بالكامل وعزلها عن مناطق الوسط والممر الإنساني في منطقة المواصي، من خلال إعادة إنشاء محور نتساريم.وأضاف أن المرحلة الثالثة من الخطة تتضمن تنفيذ مناورة برية مكثفة داخل المدينة، تتزامن مع قصف جوي واسع النطاق، بهدف تعزيز السيطرة على القطاع.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".

