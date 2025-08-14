https://sarabic.ae/20250814/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-حديث-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-يعكس-مستوى-الفاشية-والإرهاب-1103735843.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" يعكس مستوى الفاشية والإرهاب

قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، تعكس تماديا صريحا في مستوى الفاشية والإرهاب... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تظهر هذه الفاشية في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وسوريا، أو في التهديدات التي يطلقها نتنياهو بشكل صريح تجاه مصر والأردن، وتتعدى ذلك لمناطق عربية أخرى.وأكد أن إسرائيل كانت تراهن أن تحصل على التطبيع بحجة وذريعة أنها سوف تفيد المنطقة من خلال قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية، وكل هذا الادعاء الفارغ الذي كانت تسوقه مع أمريكا فشل، ما دفعها للعودة إلى جوهر موقفها الأساسي القائم على التوسع ومحاولة فرض النفس بالقوة العسكرية، سواء من خلال احتلال أراضي عربية جديدة، أو من خلال التهديد والتلويح بالقوة العسكرية، وبالضم والتوسع، ليس فقط في أراضي الشعب الفلسطيني، ولكن في أراضي المنطقة العربية.وتابع: "نحن نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ونؤكد أن الصراع مع دولة إسرائيل الفاشية يتطلب وحدة عربية كاملة توقف هذا التطرف وتضع حدا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويبدو أن المدخل لهدم هذا الفكر يبدأ من إجبار إسرائيل على وقف العدوان، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلق بمدى جدية تصريحات نتنياهو، قال إنها تعكس فكر وتوجه إسرائيل، كما أن هذه الحكومة الأكثر فاشية تمارس ما تصرح به على الأرض، حتى إن كان هناك بعض الاعتراضات على سلوك هذه الحكومة في قضايا مختلفة من الداخل، تضرب بها عرض الحائط.ومضى الصالحي بالقول: يجب عدم الاستهانة بالتصريحات، بل وضع خطة لمواجهتها، وهناك ضرورة لتحرك عربي ودولي للجم هذا الكيان الفاشي، الذي بات يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل الشعب العربي برمته. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

