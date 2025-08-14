مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" يعكس مستوى الفاشية والإرهاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-حديث-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-يعكس-مستوى-الفاشية-والإرهاب-1103735843.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" يعكس مستوى الفاشية والإرهاب
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" يعكس مستوى الفاشية والإرهاب
سبوتنيك عربي
قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، تعكس تماديا صريحا في مستوى الفاشية والإرهاب... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T18:43+0000
2025-08-14T18:43+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار الضفة
فلسطين المحتلة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_259d6e197b3b3b8232d8dfa3f0147fde.jpg
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تظهر هذه الفاشية في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وسوريا، أو في التهديدات التي يطلقها نتنياهو بشكل صريح تجاه مصر والأردن، وتتعدى ذلك لمناطق عربية أخرى.وأكد أن إسرائيل كانت تراهن أن تحصل على التطبيع بحجة وذريعة أنها سوف تفيد المنطقة من خلال قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية، وكل هذا الادعاء الفارغ الذي كانت تسوقه مع أمريكا فشل، ما دفعها للعودة إلى جوهر موقفها الأساسي القائم على التوسع ومحاولة فرض النفس بالقوة العسكرية، سواء من خلال احتلال أراضي عربية جديدة، أو من خلال التهديد والتلويح بالقوة العسكرية، وبالضم والتوسع، ليس فقط في أراضي الشعب الفلسطيني، ولكن في أراضي المنطقة العربية.وتابع: "نحن نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ونؤكد أن الصراع مع دولة إسرائيل الفاشية يتطلب وحدة عربية كاملة توقف هذا التطرف وتضع حدا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويبدو أن المدخل لهدم هذا الفكر يبدأ من إجبار إسرائيل على وقف العدوان، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلق بمدى جدية تصريحات نتنياهو، قال إنها تعكس فكر وتوجه إسرائيل، كما أن هذه الحكومة الأكثر فاشية تمارس ما تصرح به على الأرض، حتى إن كان هناك بعض الاعتراضات على سلوك هذه الحكومة في قضايا مختلفة من الداخل، تضرب بها عرض الحائط.ومضى الصالحي بالقول: يجب عدم الاستهانة بالتصريحات، بل وضع خطة لمواجهتها، وهناك ضرورة لتحرك عربي ودولي للجم هذا الكيان الفاشي، الذي بات يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل الشعب العربي برمته. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
https://sarabic.ae/20250813/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-تمس-الأمن-القومي-العربي-1103702645.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_182:0:2805:1967_1920x0_80_0_0_91b7940ee079456628515a8c72d8e34f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار الضفة, فلسطين المحتلة, حصري
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار الضفة, فلسطين المحتلة, حصري

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" يعكس مستوى الفاشية والإرهاب

18:43 GMT 14.08.2025
© AP Photoرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع أبنائه أفنير ويائير
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع أبنائه أفنير ويائير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، تعكس تماديا صريحا في مستوى الفاشية والإرهاب التي تمارسه دولة الاحتلال، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، لكن ضد المنطقة بأسرها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تظهر هذه الفاشية في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وسوريا، أو في التهديدات التي يطلقها نتنياهو بشكل صريح تجاه مصر والأردن، وتتعدى ذلك لمناطق عربية أخرى.
وأكد أن إسرائيل كانت تراهن أن تحصل على التطبيع بحجة وذريعة أنها سوف تفيد المنطقة من خلال قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية، وكل هذا الادعاء الفارغ الذي كانت تسوقه مع أمريكا فشل، ما دفعها للعودة إلى جوهر موقفها الأساسي القائم على التوسع ومحاولة فرض النفس بالقوة العسكرية، سواء من خلال احتلال أراضي عربية جديدة، أو من خلال التهديد والتلويح بالقوة العسكرية، وبالضم والتوسع، ليس فقط في أراضي الشعب الفلسطيني، ولكن في أراضي المنطقة العربية.
وتابع: "نحن نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ونؤكد أن الصراع مع دولة إسرائيل الفاشية يتطلب وحدة عربية كاملة توقف هذا التطرف وتضع حدا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويبدو أن المدخل لهدم هذا الفكر يبدأ من إجبار إسرائيل على وقف العدوان، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بمدى جدية تصريحات نتنياهو، قال إنها تعكس فكر وتوجه إسرائيل، كما أن هذه الحكومة الأكثر فاشية تمارس ما تصرح به على الأرض، حتى إن كان هناك بعض الاعتراضات على سلوك هذه الحكومة في قضايا مختلفة من الداخل، تضرب بها عرض الحائط.
ومضى الصالحي بالقول: يجب عدم الاستهانة بالتصريحات، بل وضع خطة لمواجهتها، وهناك ضرورة لتحرك عربي ودولي للجم هذا الكيان الفاشي، الذي بات يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل الشعب العربي برمته.
أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تمس الأمن القومي العربي
أمس, 20:25 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала