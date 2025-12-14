https://sarabic.ae/20251214/تملك-الأجانب-في-السعودية-ما-انعكاسات-الخطوة-الاقتصادية-1108157401.html

تملك الأجانب في السعودية… ما انعكاسات الخطوة الاقتصادية

تملك الأجانب في السعودية… ما انعكاسات الخطوة الاقتصادية

سبوتنيك عربي

تستعد السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في يناير/ كانون الثاني المقبل، في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن، مكة والمدينة المنورة وجدة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T18:02+0000

2025-12-14T18:02+0000

2025-12-14T18:02+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر القانون في يوليو/ تموز الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات.ويهدف القرار لتعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن النفط.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن القرار يعد أداة تنظيمية ضمن "رؤية 2030" لتحويل العقار من سوق محلي، إلى منصة جذب رأس مال عالمي، مثل ما حدث في أسواق كبرى (لندن، سنغافورة، دبي) لكن بهوية سعودية وضوابط سعودية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القرار سيجذب شركات ومواهب واستثمارات طويلة الأجل، كما أن التملك للعقار يعطي هؤلاء نوعا من الاستقرار من خلال تملكهم لأصل عقاري كسكن أو مقر استثمار داخل المملكة، مع الحرص على منع المضاربات وتمكين الرقابة العقارية لضبط الأسواق.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التملك يخلق قناة جديدة لرأس المال الأجنبي عبر:كما يعمل على تنشيط سلسلة القيمة العقارية بالكامل، ليس فقط بيع وشراء، بل إن القرار يحرك منظومة متكاملة من تطوير، مقاولات، مواد بناء، هندسة، إدارة أملاك، وساطة، تمويل، تأمين، وتقييم، وهو ما يعني زيادة في الوظائف، والناتج المحلي، والضرائب ورسوم منتظمة.ويرى أن الخطوة تجعل من المدن في السعودية مراكز إقليمية للأعمال، حيث أن التملك المنظم للأجانب يرفع "قابلية الانتقال" للشركات والقيادات التنفيذية وهذا يتسق مع هدف استبقاء المواهب وتحسين جودة الحياة.وحسب الإطار النظامي، فإن التملك لغير السعوديين مرتبط بنطاقات جغرافية يحددها مجلس الوزراء وبضوابط تنظيمية، إذ تستكمل التفاصيل التنفيذية عبر اللوائح وتحديد المناطق المسموح بها.ومن أهم الملامح التنظيمية الواضحة من النصوص والجهات الرسمية:ويرى أن الانعكاسات العامة للقرار تتمثل في انتقال السوق من "محلي" إلى "سوق منظم متعدد الجنسيات"، لكن نجاحه يتوقف على حماية القدرة الشرائية للمواطن بتحديد مناطق، وربما فرض رسوم على المضاربات أو التملك غير السكني، وتشجيع المعروض السكني.وكذلك حوكمة ومنع غسيل الأموال والمضاربة، والتسجيل الإلزامي، والإفصاحات المالية الواضحة، وتتبع مصدر الأموال.وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن العام المقبل، سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بينما ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن مسموح فيها بالتملك. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فيحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة.

https://sarabic.ae/20251213/الاقتصاد-السعودي-في-2026-تشريعات-جديدة-تشمل-تملك-العقار-للأجانب-والضريبة-على-المشروبات-المحلاة-1108112854.html

https://sarabic.ae/20251030/الاقتصاد-السعودي-يقفز-5-في-الربع-الثالث-من-2025--1106547539.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي