https://sarabic.ae/20251214/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يتعهد-بفعل-كل-ما-هو-ضروري-لمكافحة-معاداة-السامية-1108162472.html
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"، في أعقاب هجوم استهدف جالية يهودية في أستراليا. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T21:00+0000
2025-12-14T21:00+0000
2025-12-14T21:00+0000
العالم
الحكومة الاسترالية
هجوم مسلح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108154555_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_22cc78435f0e5009aa4746ff01092b66.jpg
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، حسب ما نقلت وكالات أنباء غربية: "لن نستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية وسنتخطى هذه الظروف".ووصف رئيس الوزراء الهجوم المسلح في بوندي بسيدني بأنه طعمل شرير محض"، مضيفا: "كان هذا هجوما متعمدا استهدف الجالية اليهودية".وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
https://sarabic.ae/20251214/بعد-مقتل-12-شخصا-إدانات-عربية-ودولية-واسعة-لإطلاق-النار-في-سيدني-1108155639.html
https://sarabic.ae/20251214/الخارجية-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بإطلاق-نار-في-أستراليا-1108154710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108154555_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_cf1dd2dc49fbab0ce2614b5bea9b59a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الحكومة الاسترالية, هجوم مسلح
العالم, الحكومة الاسترالية, هجوم مسلح
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"، في أعقاب هجوم استهدف جالية يهودية في أستراليا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، حسب ما نقلت وكالات أنباء غربية: "لن نستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية وسنتخطى هذه الظروف".
ووصف رئيس الوزراء الهجوم المسلح في بوندي بسيدني بأنه طعمل شرير محض"، مضيفا: "كان هذا هجوما متعمدا استهدف الجالية اليهودية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي
كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل
، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".