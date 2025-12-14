رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يتعهد-بفعل-كل-ما-هو-ضروري-لمكافحة-معاداة-السامية-1108162472.html
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"، في أعقاب هجوم استهدف جالية يهودية في أستراليا. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T21:00+0000
2025-12-14T21:00+0000
العالم
الحكومة الاسترالية
هجوم مسلح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108154555_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_22cc78435f0e5009aa4746ff01092b66.jpg
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، حسب ما نقلت وكالات أنباء غربية: "لن نستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية وسنتخطى هذه الظروف".ووصف رئيس الوزراء الهجوم المسلح في بوندي بسيدني بأنه طعمل شرير محض"، مضيفا: "كان هذا هجوما متعمدا استهدف الجالية اليهودية".وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
https://sarabic.ae/20251214/بعد-مقتل-12-شخصا-إدانات-عربية-ودولية-واسعة-لإطلاق-النار-في-سيدني-1108155639.html
https://sarabic.ae/20251214/الخارجية-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بإطلاق-نار-في-أستراليا-1108154710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108154555_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_cf1dd2dc49fbab0ce2614b5bea9b59a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الحكومة الاسترالية, هجوم مسلح
العالم, الحكومة الاسترالية, هجوم مسلح

رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"

21:00 GMT 14.12.2025
© AP Photoحادث إطلاق نار في أستراليا
حادث إطلاق نار في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"، في أعقاب هجوم استهدف جالية يهودية في أستراليا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، حسب ما نقلت وكالات أنباء غربية: "لن نستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية وسنتخطى هذه الظروف".
ووصف رئيس الوزراء الهجوم المسلح في بوندي بسيدني بأنه طعمل شرير محض"، مضيفا: "كان هذا هجوما متعمدا استهدف الجالية اليهودية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
عمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
بعد مقتل 12 شخصا... إدانات عربية ودولية واسعة لإطلاق النار في سيدني
16:20 GMT
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
حادث إطلاق نار في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الخارجية الإسرائيلية تعلن مقتل أحد مواطنيها بإطلاق نار في أستراليا
15:28 GMT
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала