رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"، في أعقاب هجوم استهدف جالية يهودية في أستراليا. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

العالم

الحكومة الاسترالية

هجوم مسلح

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، حسب ما نقلت وكالات أنباء غربية: "لن نستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية وسنتخطى هذه الظروف".ووصف رئيس الوزراء الهجوم المسلح في بوندي بسيدني بأنه طعمل شرير محض"، مضيفا: "كان هذا هجوما متعمدا استهدف الجالية اليهودية".وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

