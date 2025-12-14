https://sarabic.ae/20251214/بعد-مقتل-12-شخصا-إدانات-عربية-ودولية-واسعة-لإطلاق-النار-في-سيدني-1108155639.html

بعد مقتل 12 شخصا... إدانات عربية ودولية واسعة لإطلاق النار في سيدني

أدانت مجموعة من الدول حادث إطلاق النار الذي وقع في شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب...

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحادث الإرهابي، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب أستراليا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بصادق التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا، مع تمنياتها بالشفاء السريع للجرحى. وجددت وزارة الخارجية التركية التأكيد على موقف أنقرة الرافض لجميع مظاهر الإرهاب، مع التعازي لأسر القتلى والشعب الأسترالي، وتمنيات الشفاء للمصابين. أما قطر، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع. وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وعلى الصعيد الدولي، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة بالهجوم المعادي للسامية، قائلاً في منشور على "إكس": "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم"، معبراً عن تضامن الولايات المتحدة مع الضحايا والمجتمع اليهودي والشعب الأسترالي. كذلك، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن عن صدمته الشديدة، مؤكداً عدم التسامح مع الكراهية والعنف، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، مع "التضامن مع أستراليا في هذا الوقت العصيب". وفي إسلام آباد، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه العميق للحادث "المأساوي"، مشيراً إلى أن باكستان التي عانت من الإرهاب تتفهم الصدمة الناتجة عن مثل هذه الهجمات، ومؤكداً تضامن بلاده مع أستراليا ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

