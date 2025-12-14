عربي
بعد مقتل 12 شخصا... إدانات عربية ودولية واسعة لإطلاق النار في سيدني
سبوتنيك عربي
أدانت مجموعة من الدول حادث إطلاق النار الذي وقع في شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
أستراليا
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحادث الإرهابي، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب أستراليا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بصادق التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا، مع تمنياتها بالشفاء السريع للجرحى. وجددت وزارة الخارجية التركية التأكيد على موقف أنقرة الرافض لجميع مظاهر الإرهاب، مع التعازي لأسر القتلى والشعب الأسترالي، وتمنيات الشفاء للمصابين. أما قطر، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع. وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وعلى الصعيد الدولي، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة بالهجوم المعادي للسامية، قائلاً في منشور على "إكس": "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم"، معبراً عن تضامن الولايات المتحدة مع الضحايا والمجتمع اليهودي والشعب الأسترالي. كذلك، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن عن صدمته الشديدة، مؤكداً عدم التسامح مع الكراهية والعنف، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، مع "التضامن مع أستراليا في هذا الوقت العصيب". وفي إسلام آباد، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه العميق للحادث "المأساوي"، مشيراً إلى أن باكستان التي عانت من الإرهاب تتفهم الصدمة الناتجة عن مثل هذه الهجمات، ومؤكداً تضامن بلاده مع أستراليا ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
بعد مقتل 12 شخصا... إدانات عربية ودولية واسعة لإطلاق النار في سيدني

© AP Photo / Mark Bakerعمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أدانت مجموعة من الدول حادث إطلاق النار الذي وقع في شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب أستراليا في هذا الوقت العصيب.
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحادث الإرهابي، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
نتنياهو: أستراليا "صبت الزيت على نار معاداة السامية" قبل هجوم سيدني
12:57 GMT
وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب أستراليا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها القوية للهجوم، مؤكدة موقفها الثابت المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بصادق التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا، مع تمنياتها بالشفاء السريع للجرحى.
بجرأة بطولية ... أحد المارة يتمكن من تحييد شخص مسلح في سيدني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
مسن أعزل ينتزع سلاح أحد منفذي هجوم سيدني ويتحول لـ"بطل منقذ"... فيديو
12:10 GMT

كما أدانت تركيا الهجوم "بأشد العبارات"، واصفة إياه بالإرهابي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا".

وجددت وزارة الخارجية التركية التأكيد على موقف أنقرة الرافض لجميع مظاهر الإرهاب، مع التعازي لأسر القتلى والشعب الأسترالي، وتمنيات الشفاء للمصابين.
عمال الإنقاذ ينقلون شخصا على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إسرائيل توجه دعوة تحذيرية للحكومة الأسترالية بعد الهجوم على تجمع احتفالي يهودي في سيدني
09:53 GMT
أما قطر، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع. وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وفي طهران، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم العنيف، مؤكداً في تغريدة على منصة "إكس" أن "الاغتيال وقتل الناس مرفوض ومدان أينما ارتكب".
وعلى الصعيد الدولي، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة بالهجوم المعادي للسامية، قائلاً في منشور على "إكس": "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم"، معبراً عن تضامن الولايات المتحدة مع الضحايا والمجتمع اليهودي والشعب الأسترالي.
الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الشرطة الأسترالية: مقتل 12 شخصا بينهم أحد منفذي الهجوم في إطلاق النار بشاطئ بوندي في سيدني
09:42 GMT
كذلك، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن عن صدمته الشديدة، مؤكداً عدم التسامح مع الكراهية والعنف، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، مع "التضامن مع أستراليا في هذا الوقت العصيب".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد وصف الهجوم بـ"الإرهابي المعادي للسامية" الذي استهدف عائلات تحتفل بعيد "الحانوكا"، معبراً عن تعاطف فرنسا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم، ومشاركتها أحزان الشعب الأسترالي.

وفي إسلام آباد، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه العميق للحادث "المأساوي"، مشيراً إلى أن باكستان التي عانت من الإرهاب تتفهم الصدمة الناتجة عن مثل هذه الهجمات، ومؤكداً تضامن بلاده مع أستراليا ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله.
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
سيارة تقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني وتوقيف المشتبه به.. صورة
1 سبتمبر, 00:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، اليوم الأحد، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في بوندي، داعيًا السكان في المناطق المحيطة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والحصول على المعلومات حصريًا من القنوات الرسمية للشرطة.
ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تفيق حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".
