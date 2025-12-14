عربي
بث مباشر
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة
وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي: "أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، لكن حالتهم مستقرة".في ذات السياق، قالت كريستي دوسريس مسؤولة الإعلام في مدينة بروفيدنس بولاية رود ايلاند الأمريكية، إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار أمس السبت في جامعة براون.وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقاً، وكان يرتدي ملابس داكنة.جامعة براون، جامعة مرموقة تنتمي لرابطة اللبلاب التي تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
تابعنا عبر
أعلن رئيس بلدية بروفيدنس، بريت سمايلي، عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية.
وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي: "أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، لكن حالتهم مستقرة".
في ذات السياق، قالت كريستي دوسريس مسؤولة الإعلام في مدينة بروفيدنس بولاية رود ايلاند الأمريكية، إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار أمس السبت في جامعة براون.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
أمس, 17:09 GMT
وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقاً، وكان يرتدي ملابس داكنة.
جامعة براون، جامعة مرموقة تنتمي لرابطة اللبلاب التي تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
