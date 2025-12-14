https://sarabic.ae/20251214/مقتل-شخصين-وإصابة-ثمانية-آخرين-بجروح-خطيرة-إثر-إطلاق-نار-في-جامعة-1108138854.html
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس بلدية بروفيدنس، بريت سمايلي، عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T00:32+0000
2025-12-14T00:32+0000
2025-12-14T00:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أشخاص
جامعة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي: "أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، لكن حالتهم مستقرة".في ذات السياق، قالت كريستي دوسريس مسؤولة الإعلام في مدينة بروفيدنس بولاية رود ايلاند الأمريكية، إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار أمس السبت في جامعة براون.وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقاً، وكان يرتدي ملابس داكنة.جامعة براون، جامعة مرموقة تنتمي لرابطة اللبلاب التي تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, جامعة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, جامعة, العالم
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة
أعلن رئيس بلدية بروفيدنس، بريت سمايلي، عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية.
وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي: "أؤكد وفاة شخصين
بعد ظهر اليوم، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، لكن حالتهم مستقرة".
في ذات السياق، قالت كريستي دوسريس مسؤولة الإعلام في مدينة بروفيدنس بولاية رود ايلاند الأمريكية، إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار أمس السبت في جامعة براون.
وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقاً، وكان يرتدي ملابس داكنة.
جامعة براون، جامعة مرموقة تنتمي لرابطة اللبلاب التي تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة.