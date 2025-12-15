https://sarabic.ae/20251215/ألبانيزي-أستراليا-ستدرس-تشديد-قوانين-حيازة-الأسلحة-بعد-واقعة-شاطئ-بوندي-1108165782.html

ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"

صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، بأن حكومته المنتمية ليسار الوسط، "ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108165532_0:271:3000:1959_1920x0_80_0_0_7d76e68d78968aa42617cd146484070e.jpg

ووُصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ "بوندي" كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.

