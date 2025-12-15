ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/ألبانيزي-أستراليا-ستدرس-تشديد-قوانين-حيازة-الأسلحة-بعد-واقعة-شاطئ-بوندي-1108165782.html
ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"
ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، بأن حكومته المنتمية ليسار الوسط، "ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T05:09+0000
2025-12-15T05:09+0000
أستراليا
عيد حانوكا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108165532_0:271:3000:1959_1920x0_80_0_0_7d76e68d78968aa42617cd146484070e.jpg
ووُصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ "بوندي" كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
https://sarabic.ae/20251214/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يتعهد-بفعل-كل-ما-هو-ضروري-لمكافحة-معاداة-السامية-1108162472.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108165532_261:0:2928:2000_1920x0_80_0_0_d2670c3e20c58c26c4446feb87e58266.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أستراليا, عيد حانوكا, العالم
أستراليا, عيد حانوكا, العالم

ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"

05:09 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Mark Bakerيتجمع الناس حول باقة زهور متنامية تكريماً لضحايا إطلاق النار خارج جناح بوندي في شاطئ بوندي بسيدني أستراليا، يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد يوم من وقوع حادث إطلاق نار.
يتجمع الناس حول باقة زهور متنامية تكريماً لضحايا إطلاق النار خارج جناح بوندي في شاطئ بوندي بسيدني أستراليا، يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد يوم من وقوع حادث إطلاق نار. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، بأن حكومته المنتمية ليسار الوسط، "ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني"، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا.
ووُصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن "القوانين المشددة، التي سيتم النظر فيها ستشمل فرض قيود على عدد الأسلحة، التي يستخدمها أو يحملها الأفراد وإجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
حادث إطلاق نار في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بفعل كل ما هو ضروري لمكافحة "معاداة السامية"
أمس, 21:00 GMT
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ "بوندي" كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала