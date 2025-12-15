إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية
إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك حالة اشتباه في وقوع عملية طعن بمحطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن بعدد من الجنود، كانوا يقفون بالقرب من محطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية، ولكن تم تحييده.فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المصاب في إطلاق النار بمحطة وقود في كدوميم، هو مواطن إسرائيلي اقترب من الجنود وبحوزته سكين".وأشارت إلى أن "المصاب في عملية إطلاق النار هو شاب يهودي مضطرب عقليا يبلغ من العمر 23 عاما، وأن إصابته خطيرة، بعدما اعتقد الجنود الإسرائيليون أنه حاول طعنهم بالخطأ فأطلقوا عليه النيران بالخطأ".ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيليين أصيبا في عملية طعن وقعت في منطقة عطيرت التابعة لمحافظة رام الله بالضفة الغربية، في حين قُتل منفذ عملية الدهس، التي استهدفت مجندة قرب شمال الخليل بالضفة.وتوثق لقطات جانبا من إخلاء القوات الإسرائيلية المستمر لمنازل الأهالي، وهذه المرة في محيط منزل عائلة "صنوبر" غرب نابلس.كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل عقب الحادث، ودهمت محيط مستشفيات "الأهلي" و"الميزان" و"المحتسب" والهلال الأحمر التخصصي.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html
سبوتنيك عربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية

07:10 GMT 15.12.2025
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك حالة اشتباه في وقوع عملية طعن بمحطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن بعدد من الجنود، كانوا يقفون بالقرب من محطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية، ولكن تم تحييده.
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المصاب في إطلاق النار بمحطة وقود في كدوميم، هو مواطن إسرائيلي اقترب من الجنود وبحوزته سكين".
وأشارت إلى أن "المصاب في عملية إطلاق النار هو شاب يهودي مضطرب عقليا يبلغ من العمر 23 عاما، وأن إصابته خطيرة، بعدما اعتقد الجنود الإسرائيليون أنه حاول طعنهم بالخطأ فأطلقوا عليه النيران بالخطأ".
فلسطينيون يشاهدون هدم بيوتهم في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
13 ديسمبر, 05:48 GMT
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيليين أصيبا في عملية طعن وقعت في منطقة عطيرت التابعة لمحافظة رام الله بالضفة الغربية، في حين قُتل منفذ عملية الدهس، التي استهدفت مجندة قرب شمال الخليل بالضفة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن "قوة من الكتيبة 202 في الجيش قامت بتصفية الفلسطيني، الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت إلى إصابة مجندة إسرائيلية".

وتوثق لقطات جانبا من إخلاء القوات الإسرائيلية المستمر لمنازل الأهالي، وهذه المرة في محيط منزل عائلة "صنوبر" غرب نابلس.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل عقب الحادث، ودهمت محيط مستشفيات "الأهلي" و"الميزان" و"المحتسب" والهلال الأحمر التخصصي.
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
