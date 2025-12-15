https://sarabic.ae/20251215/إعلام-الاشتباه-بوقوع-عملية-طعن-في-كدوميم-بالضفة-الغربية-1108168130.html

إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك حالة اشتباه في وقوع عملية طعن بمحطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن بعدد من الجنود، كانوا يقفون بالقرب من محطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية، ولكن تم تحييده.فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المصاب في إطلاق النار بمحطة وقود في كدوميم، هو مواطن إسرائيلي اقترب من الجنود وبحوزته سكين".وأشارت إلى أن "المصاب في عملية إطلاق النار هو شاب يهودي مضطرب عقليا يبلغ من العمر 23 عاما، وأن إصابته خطيرة، بعدما اعتقد الجنود الإسرائيليون أنه حاول طعنهم بالخطأ فأطلقوا عليه النيران بالخطأ".ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيليين أصيبا في عملية طعن وقعت في منطقة عطيرت التابعة لمحافظة رام الله بالضفة الغربية، في حين قُتل منفذ عملية الدهس، التي استهدفت مجندة قرب شمال الخليل بالضفة.وتوثق لقطات جانبا من إخلاء القوات الإسرائيلية المستمر لمنازل الأهالي، وهذه المرة في محيط منزل عائلة "صنوبر" غرب نابلس.كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل عقب الحادث، ودهمت محيط مستشفيات "الأهلي" و"الميزان" و"المحتسب" والهلال الأحمر التخصصي.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

