إعلام: الاشتباه بوقوع عملية طعن في كدوميم بالضفة الغربية
© AP Photo / Mahmoud Illeanقوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك حالة اشتباه في وقوع عملية طعن بمحطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن بعدد من الجنود، كانوا يقفون بالقرب من محطة وقود في كدوميم بالضفة الغربية، ولكن تم تحييده.
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المصاب في إطلاق النار بمحطة وقود في كدوميم، هو مواطن إسرائيلي اقترب من الجنود وبحوزته سكين".
وأشارت إلى أن "المصاب في عملية إطلاق النار هو شاب يهودي مضطرب عقليا يبلغ من العمر 23 عاما، وأن إصابته خطيرة، بعدما اعتقد الجنود الإسرائيليون أنه حاول طعنهم بالخطأ فأطلقوا عليه النيران بالخطأ".
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيليين أصيبا في عملية طعن وقعت في منطقة عطيرت التابعة لمحافظة رام الله بالضفة الغربية، في حين قُتل منفذ عملية الدهس، التي استهدفت مجندة قرب شمال الخليل بالضفة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن "قوة من الكتيبة 202 في الجيش قامت بتصفية الفلسطيني، الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت إلى إصابة مجندة إسرائيلية".
وتوثق لقطات جانبا من إخلاء القوات الإسرائيلية المستمر لمنازل الأهالي، وهذه المرة في محيط منزل عائلة "صنوبر" غرب نابلس.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل عقب الحادث، ودهمت محيط مستشفيات "الأهلي" و"الميزان" و"المحتسب" والهلال الأحمر التخصصي.
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.