الإمارات تسجل براءة اختراع تقنية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من النفايات الصناعية
الإمارات تسجل براءة اختراع تقنية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من النفايات الصناعية
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن تسجيل براءة اختراع لتقنية مبتكرة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، تهدف إلى دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وابتكر فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، طريقة تحوّل النفايات الصناعية، وبخاصة مخلّف الكربيد الصناعي، إلى أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم على شكل كربونات الكالسيوم، دون الحاجة لمواد كيميائية أو طاقة إضافية.وتعتمد التقنية على استخدام الماء فقط عند درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها صديقة للبيئة واقتصادية، ويمكن أن يمتص طنًا واحدًا من مخلفات الكربيد ونصف طن من ثاني أكسيد الكربون، منتجًا 1.5 طن من كربونات الكالسيوم، التي يمكن استخدامها كبديل للحجر الجيري أو دمجها في الإسمنت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتم استلهام المشروع من تحدي استدامة طرحته شركة "غالف كرايو"، إذ استغل الباحثون محتوى الجير العالي في المخلفات لتطبيق عملية الكربنة المعدنية، إحدى أكثر طرق تخزين ثاني أكسيد الكربون ديمومة.وفي المرحلة المقبلة، يخطط الباحثون للعمل مع شركاء صناعيين، بمن فيهم "أدنوك"، لتوسيع نطاق التقنية وتطبيقها في بيئات صناعية حقيقية، ضمن هدف الشركة لالتقاط 10 ملايين طن من الكربون سنويا بحلول 2030، أي ما يعادل انبعاثات أكثر من مليوني مركبة تعمل بالوقود التقليدي.
09:20 GMT 15.12.2025
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن تسجيل براءة اختراع لتقنية مبتكرة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، تهدف إلى دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
وابتكر فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، طريقة تحوّل النفايات الصناعية، وبخاصة مخلّف الكربيد الصناعي، إلى أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم على شكل كربونات الكالسيوم، دون الحاجة لمواد كيميائية أو طاقة إضافية.
وتعتمد التقنية على استخدام الماء فقط عند درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها صديقة للبيئة واقتصادية، ويمكن أن يمتص طنًا واحدًا من مخلفات الكربيد ونصف طن من ثاني أكسيد الكربون، منتجًا 1.5 طن من كربونات الكالسيوم، التي يمكن استخدامها كبديل للحجر الجيري أو دمجها في الإسمنت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتم استلهام المشروع من تحدي استدامة طرحته شركة "غالف كرايو"، إذ استغل الباحثون محتوى الجير العالي في المخلفات لتطبيق عملية الكربنة المعدنية، إحدى أكثر طرق تخزين ثاني أكسيد الكربون ديمومة.
وتعكس براءة الاختراع التقدم البحثي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتماشيها مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بدعم تمويل بحثي داخلي ورعاية المواهب العلمية.
وفي المرحلة المقبلة، يخطط الباحثون للعمل مع شركاء صناعيين، بمن فيهم "أدنوك"، لتوسيع نطاق التقنية وتطبيقها في بيئات صناعية حقيقية، ضمن هدف الشركة لالتقاط 10 ملايين طن من الكربون سنويا بحلول 2030، أي ما يعادل انبعاثات أكثر من مليوني مركبة تعمل بالوقود التقليدي.
