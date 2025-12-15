https://sarabic.ae/20251215/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-38-سوريا-في-مخيمات-بالبقاع-الغربي-وبعلبك-1108197778.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك
الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك في لبنان. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T19:09+0000
2025-12-15T19:09+0000
2025-12-15T19:09+0000
العالم
لبنان
الجيش اللبناني
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_0c1eeaa8a8010a20fec630e8668d942e.jpg
وجاء في بيان قيادة الجيش: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين".وختم البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-اللبناني-جاهزون-لترسيم-الحدود-مع-سوريا---1108091290.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c8ee40a6b70d42b542b2a514a31daf7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, لبنان, الجيش اللبناني, أخبار سوريا اليوم
العالم, لبنان, الجيش اللبناني, أخبار سوريا اليوم
الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك في لبنان.
وجاء في بيان قيادة الجيش: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين".
وأضاف البيان: "أسفرت (العمليات) عن توقيف 38 سوريا وفقا لما يلي: توقيف 36 سوريا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف سوريين اثنين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتين في حوزتهما".
وختم البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.