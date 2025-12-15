الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-38-سوريا-في-مخيمات-بالبقاع-الغربي-وبعلبك-1108197778.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك
الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك في لبنان. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T19:09+0000
2025-12-15T19:09+0000
العالم
لبنان
الجيش اللبناني
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_0c1eeaa8a8010a20fec630e8668d942e.jpg
وجاء في بيان قيادة الجيش: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين".وختم البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-اللبناني-جاهزون-لترسيم-الحدود-مع-سوريا---1108091290.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c8ee40a6b70d42b542b2a514a31daf7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, لبنان, الجيش اللبناني, أخبار سوريا اليوم
العالم, لبنان, الجيش اللبناني, أخبار سوريا اليوم

الجيش اللبناني يعلن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك

19:09 GMT 15.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن توقيف 38 سوريا في مخيمات بالبقاع الغربي وبعلبك في لبنان.
وجاء في بيان قيادة الجيش: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين".

وأضاف البيان: "أسفرت (العمليات) عن توقيف 38 سوريا وفقا لما يلي: توقيف 36 سوريا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف سوريين اثنين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتين في حوزتهما".

الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا
12 ديسمبر, 16:16 GMT
وختم البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.
الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
