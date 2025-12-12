الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-اللبناني-جاهزون-لترسيم-الحدود-مع-سوريا---1108091290.html
الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا
الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T16:16+0000
2025-12-12T16:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وقال عون، خلال استقباله وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة في قصر بعبدا: "فرنسا سلمتنا خرائط دقيقة حول الحدود مع سوريا، ونحن على أتم الاستعداد لترسيم الحدود حالما يقرر الجانب السوري. يمكننا إنشاء لجنة للترسيم البري ولجنة أخرى للترسيم البحري، أما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر فسنتركها للمرحلة الأخيرة"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفي معرض حديثه عن الوضع جنوباً، اعتبر الرئيس عون أن لبنان وصل في المواجهة مع إسرائيل إلى "طريق مسدود عسكرياً"، متسائلاً: "هل لبنان قادر على تحمل حرب جديدة؟ وما هي خياراتنا أمام عدو يحتل أرضنا يومياً ويستهدفنا ويحتجز أسرى من أبنائنا؟". وأضاف: "في المفهوم العسكري الصرف، عندما يصل الجيش إلى طريق مسدود في المعركة، يصبح خيار التفاوض هو الخيار المتاح". وكان عون قد أكد، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".وأضاف عون: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح الرئيس أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان، مشددًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مجمعات-تدريب-قوة-الرضوان-جنوبي-لبنان-1108078374.html
https://sarabic.ae/20251211/خبراء-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-بين-لبنان-وإيران-بحاجة-إلى-إعادة-تقييم-1108060153.html
https://sarabic.ae/20251014/تتضمن-قضية-المعتقلين-سوريا-ولبنان-يعتزمان-توقيع-اتفاقية-تعاون-قضائي--1105997064.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا

16:16 GMT 12.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.
وقال عون، خلال استقباله وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة في قصر بعبدا: "فرنسا سلمتنا خرائط دقيقة حول الحدود مع سوريا، ونحن على أتم الاستعداد لترسيم الحدود حالما يقرر الجانب السوري. يمكننا إنشاء لجنة للترسيم البري ولجنة أخرى للترسيم البحري، أما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر فسنتركها للمرحلة الأخيرة"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
11:19 GMT
وفي معرض حديثه عن الوضع جنوباً، اعتبر الرئيس عون أن لبنان وصل في المواجهة مع إسرائيل إلى "طريق مسدود عسكرياً"، متسائلاً: "هل لبنان قادر على تحمل حرب جديدة؟ وما هي خياراتنا أمام عدو يحتل أرضنا يومياً ويستهدفنا ويحتجز أسرى من أبنائنا؟".
وأضاف: "في المفهوم العسكري الصرف، عندما يصل الجيش إلى طريق مسدود في المعركة، يصبح خيار التفاوض هو الخيار المتاح".
وعن العلاقات مع سوريا، قال عون إنها "تتطور ببطء نحو الأفضل، ونأمل كل الخير"، مشيراً إلى أن لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين لتسهيل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وكان عون قد أكد، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم
أمس, 16:14 GMT
وأضاف عون: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح الرئيس أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان، مشددًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".
وأكمل عون بتوضيح أهداف المفاوضات: "إن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".
وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".
أعمال شغب في سجن روميه في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
14 أكتوبر, 12:32 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала