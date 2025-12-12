https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-اللبناني-جاهزون-لترسيم-الحدود-مع-سوريا---1108091290.html
الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا
2025-12-12T16:16+0000
2025-12-12T16:16+0000
2025-12-12T16:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وقال عون، خلال استقباله وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة في قصر بعبدا: "فرنسا سلمتنا خرائط دقيقة حول الحدود مع سوريا، ونحن على أتم الاستعداد لترسيم الحدود حالما يقرر الجانب السوري. يمكننا إنشاء لجنة للترسيم البري ولجنة أخرى للترسيم البحري، أما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر فسنتركها للمرحلة الأخيرة"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفي معرض حديثه عن الوضع جنوباً، اعتبر الرئيس عون أن لبنان وصل في المواجهة مع إسرائيل إلى "طريق مسدود عسكرياً"، متسائلاً: "هل لبنان قادر على تحمل حرب جديدة؟ وما هي خياراتنا أمام عدو يحتل أرضنا يومياً ويستهدفنا ويحتجز أسرى من أبنائنا؟". وأضاف: "في المفهوم العسكري الصرف، عندما يصل الجيش إلى طريق مسدود في المعركة، يصبح خيار التفاوض هو الخيار المتاح". وكان عون قد أكد، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".وأضاف عون: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح الرئيس أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان، مشددًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان جاهز تماماً لترسيم حدوده البرية والبحرية مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة مُشكلة ومستعدة للبدء فوراً.
وقال عون، خلال استقباله وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة في قصر بعبدا: "فرنسا سلمتنا خرائط دقيقة حول الحدود مع سوريا
، ونحن على أتم الاستعداد لترسيم الحدود حالما يقرر الجانب السوري. يمكننا إنشاء لجنة للترسيم البري ولجنة أخرى للترسيم البحري، أما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر فسنتركها للمرحلة الأخيرة"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفي معرض حديثه عن الوضع جنوباً، اعتبر الرئيس عون أن لبنان
وصل في المواجهة مع إسرائيل إلى "طريق مسدود عسكرياً"، متسائلاً: "هل لبنان قادر على تحمل حرب جديدة؟ وما هي خياراتنا أمام عدو يحتل أرضنا يومياً ويستهدفنا ويحتجز أسرى من أبنائنا؟".
وأضاف: "في المفهوم العسكري الصرف، عندما يصل الجيش إلى طريق مسدود في المعركة، يصبح خيار التفاوض هو الخيار المتاح".
وعن العلاقات مع سوريا، قال عون إنها "تتطور ببطء نحو الأفضل، ونأمل كل الخير"، مشيراً إلى أن لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين لتسهيل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وكان عون قد أكد، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي
، الجمعة الماضية، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".
وأضاف عون: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح الرئيس أن ما يقوم به لبنان
على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان، مشددًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".
وأكمل عون بتوضيح أهداف المفاوضات: "إن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".
وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل
الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي
من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".