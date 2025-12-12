عربي
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية جديدة جنوبي لبنان استهدفت مجمعات تدريب تابعة لوحدة النخبة في "حزب الله" المعروفة بـ"قوة الرضوان". 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الجيش في بيان رسمي أن الضربات طالت مجمّع تدريب وتأهيل رئيسي تستخدمه القوة لتدريب عناصرها على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بهدف تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن معسكرًا آخر تابعًا للوحدة نفسها استُهدف في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ماذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.كما شملت الغارات بنى تحتية عسكرية إضافية لـ"حزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان. وفي السياق نفسه، أكدت القيادة الشمالية أنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية لسكان الشمال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية جديدة جنوبي لبنان استهدفت مجمعات تدريب تابعة لوحدة النخبة في "حزب الله" المعروفة بـ"قوة الرضوان".
وأكد الجيش في بيان رسمي أن الضربات طالت مجمّع تدريب وتأهيل رئيسي تستخدمه القوة لتدريب عناصرها على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بهدف تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن معسكرًا آخر تابعًا للوحدة نفسها استُهدف في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ماذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
كما شملت الغارات بنى تحتية عسكرية إضافية لـ"حزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان.
وأوضح الجيش أن العمليات تأتي في إطار جهوده المستمرة لمنع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين إسرائيل ولبنان.
وفي السياق نفسه، أكدت القيادة الشمالية أنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية لسكان الشمال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
