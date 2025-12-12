https://sarabic.ae/20251212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مجمعات-تدريب-قوة-الرضوان-جنوبي-لبنان-1108078374.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية جديدة جنوبي لبنان استهدفت مجمعات تدريب تابعة لوحدة النخبة في "حزب الله" المعروفة بـ"قوة الرضوان". 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T11:19+0000
2025-12-12T11:19+0000
2025-12-12T11:19+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093398142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e4f97f27271a4e3ecaacb429c00c2c.jpg
وأكد الجيش في بيان رسمي أن الضربات طالت مجمّع تدريب وتأهيل رئيسي تستخدمه القوة لتدريب عناصرها على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بهدف تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن معسكرًا آخر تابعًا للوحدة نفسها استُهدف في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ماذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.كما شملت الغارات بنى تحتية عسكرية إضافية لـ"حزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان. وفي السياق نفسه، أكدت القيادة الشمالية أنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية لسكان الشمال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251209/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-علينا-الإبقاء-على-منطقة-عازلة-أمام-جنوب-لبنان-والجولان-1107996423.html
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-مواقع-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1107956336.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093398142_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_77e47df431724df467d9c52006736859.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعات تدريب "قوة الرضوان" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية جديدة جنوبي لبنان استهدفت مجمعات تدريب تابعة لوحدة النخبة في "حزب الله" المعروفة بـ"قوة الرضوان".
وأكد الجيش في بيان رسمي أن الضربات طالت مجمّع تدريب وتأهيل رئيسي تستخدمه القوة لتدريب عناصرها على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بهدف تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن معسكرًا آخر تابعًا للوحدة نفسها استُهدف في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ماذكرت صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
كما شملت الغارات بنى تحتية عسكرية إضافية لـ"حزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان
.
وأوضح الجيش أن العمليات تأتي في إطار جهوده المستمرة لمنع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين إسرائيل ولبنان.
وفي السياق نفسه، أكدت القيادة الشمالية أنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية لسكان الشمال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي
من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".