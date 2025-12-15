https://sarabic.ae/20251215/النوم-لساعات-طويلة-قد-يكون-إنذارا-لمشكلات-صحية-خطيرة-1108192713.html
يُعتبر النوم أحد أركان الصحة الجسدية والنفسية، لكن الإفراط فيه قد لا يعكس دائماً راحة مثالية، بل قد يخفي اضطرابات صحية كامنة. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
فقد أظهرت دراسات حديثة أن النوم المنتظم لأكثر من 9 ساعات يومياً يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، وغالباً ما يكون عرضاً وليس سبباً مباشراً، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا". وبحسب مراجعات علمية نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يُعد الاكتئاب أبرز العوامل المسببة للنوم المفرط، إذ يغير أنماط الراحة ويفاقم الشعور بالإرهاق. كما ترتبط حالات مثل السكري، قصور الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز التنفسي، والمشكلات المناعية والعصبية، بزيادة الحاجة إلى النوم. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الارتباطات لا تعني بالضرورة أن النوم الطويل هو السبب، بل قد ينجم عن حالات صحية موجودة مسبقاً أو تناول أدوية معينة، خاصة النفسية. كذلك، يلعب نمط الحياة دوراً حاسماً؛ فانخفاض النشاط البدني والروتين غير المنتظم يعززان من مدة النوم، بينما يقلل التمارين المنتظمة من ذلك.يخلص المتخصصون إلى أن النوم الطويل قد يكون "إشارة تحذيرية" تستوجب الفحص الطبي الشامل، مع التركيز على الصحة النفسية والجسدية العامة، لا على عدد الساعات فقط. وينصح الأطباء بالالتزام بـ7 إلى 9 ساعات نوم يومياً للبالغين، مع استشارة متخصص في حال استمرار الإفراط في النوم.
15:25 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 15:34 GMT 15.12.2025)
يُعتبر النوم أحد أركان الصحة الجسدية والنفسية، لكن الإفراط فيه قد لا يعكس دائماً راحة مثالية، بل قد يخفي اضطرابات صحية كامنة.
فقد أظهرت دراسات حديثة أن النوم المنتظم لأكثر من 9 ساعات يومياً يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، وغالباً ما يكون عرضاً وليس سبباً مباشراً، بحسب ما ذكر موقع
"تايمز أوف إنديا".
وبحسب مراجعات علمية نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يُعد الاكتئاب أبرز العوامل المسببة للنوم المفرط، إذ يغير أنماط الراحة ويفاقم الشعور بالإرهاق.
كما ترتبط حالات مثل السكري، قصور الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز التنفسي، والمشكلات المناعية والعصبية، بزيادة الحاجة إلى النوم
.
وأكدت تحليلات وبائية واسعة، شملت ملايين المشاركين، أن الأشخاص الذين ينامون فترات طويلة يواجهون خطراً أعلى للوفاة المبكرة بنسب تتراوح بين 23% و34% مقارنة بمن ينامون 7 إلى 8 ساعات يومياً، مع زيادة ملحوظة في مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الارتباطات لا تعني بالضرورة أن النوم الطويل هو السبب، بل قد ينجم عن حالات صحية موجودة مسبقاً أو تناول أدوية معينة، خاصة النفسية.
كذلك، يلعب نمط الحياة دوراً حاسماً؛ فانخفاض النشاط البدني والروتين غير المنتظم يعززان من مدة النوم، بينما يقلل التمارين المنتظمة من ذلك.
يخلص المتخصصون إلى أن النوم الطويل قد يكون "إشارة تحذيرية" تستوجب الفحص الطبي الشامل، مع التركيز على الصحة النفسية
والجسدية العامة، لا على عدد الساعات فقط.
وينصح الأطباء بالالتزام بـ7 إلى 9 ساعات نوم يومياً للبالغين، مع استشارة متخصص في حال استمرار الإفراط في النوم.