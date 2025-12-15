النيابة العامة المغربية: التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء "فيضان آسفي"
11:46 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 11:53 GMT 15.12.2025)
© AP Photo / Abderrazak Gouachالناس يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في إقليم آسفي بالمغرب، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© AP Photo / Abderrazak Gouach
تابعنا عبر
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم آسفي بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة المغربية قررت فتح تحقيق قضائي على خلفية السيول، التي ضربت الإقليم المطل على المحيط الأطلسي مساء أمس الأحد، وأسفرت، وفق حصيلة أولية، عن وفاة نحو 37 شخصا.
وأوضح بلاغ صادر، اليوم الاثنين، أن "التحقيق ستباشره الشرطة القضائية، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن جميع ظروفه وملابساته".
فيضانية قاسية تجتاح إقليم آسفي المغربي - أمس الأحد تتسببت في مقتل 21 شخص في حصيلة أولية،كما أدت الأمطار الغزيرة على مدى ساعة في غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف عدد من السيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها. pic.twitter.com/fZh1VJO412— ابراهيم اللامي (@ibrahimallami1) December 14, 2025
ويأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة المغربية بدورها في متابعة الحوادث ذات الطابع الخطير، والعمل على تحديد المسؤوليات بناء على ما ستتوصل إليه نتائج التحقيق الجاري، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وأفادت السلطات المغربية، أمس الأحد، بأن تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي المطل على المحيط الأطلسي، أودت بحياة 21 شخصا على الأقل.
وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في بيان: "تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية"، بحسب إعلام محلي.
وأوضحت أن "الأمطار الغزيرة، التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ".
ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد 7 سنوات من الجفاف، الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.