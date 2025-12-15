عربي
https://sarabic.ae/20251215/النيابة-العامة-المغربية-التحقيق-في-الأسباب-الحقيقية-وراء-فيضان-آسفي-1108177946.html
النيابة العامة المغربية: التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء "فيضان آسفي"
النيابة العامة المغربية: التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء "فيضان آسفي"
سبوتنيك عربي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم آسفي بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة المغربية قررت فتح تحقيق قضائي على خلفية السيول،... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T11:46+0000
2025-12-15T11:53+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108177659_0:62:1176:723_1920x0_80_0_0_56b294e136208e3c7db0b8515a251838.jpg
وأوضح بلاغ صادر، اليوم الاثنين، أن "التحقيق ستباشره الشرطة القضائية، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن جميع ظروفه وملابساته".ويأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة المغربية بدورها في متابعة الحوادث ذات الطابع الخطير، والعمل على تحديد المسؤوليات بناء على ما ستتوصل إليه نتائج التحقيق الجاري، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في بيان: "تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية"، بحسب إعلام محلي.ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد 7 سنوات من الجفاف، الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.
https://sarabic.ae/20251215/السلطات-تدفقات-فيضانية-استثنائية-تودي-بحياة-21-شخصا-في-المغرب-1108164404.html
https://sarabic.ae/20250705/1102382083.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108177659_65:0:1109:783_1920x0_80_0_0_97b5bdc859f5545b514bf2eeb6082aae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

النيابة العامة المغربية: التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء "فيضان آسفي"

11:46 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 11:53 GMT 15.12.2025)
© AP Photo / Abderrazak Gouachالناس يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في إقليم آسفي بالمغرب، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025
الناس يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في إقليم آسفي بالمغرب، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Abderrazak Gouach
تابعنا عبر
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم آسفي بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة المغربية قررت فتح تحقيق قضائي على خلفية السيول، التي ضربت الإقليم المطل على المحيط الأطلسي مساء أمس الأحد، وأسفرت، وفق حصيلة أولية، عن وفاة نحو 37 شخصا.
وأوضح بلاغ صادر، اليوم الاثنين، أن "التحقيق ستباشره الشرطة القضائية، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن جميع ظروفه وملابساته".
ويأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة المغربية بدورها في متابعة الحوادث ذات الطابع الخطير، والعمل على تحديد المسؤوليات بناء على ما ستتوصل إليه نتائج التحقيق الجاري، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
فيضانات تودي بحياة 21 شخصا في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
السلطات المغربية: تدفقات فيضانية استثنائية تودي بحياة 21 شخصا في إقليم آسفي
01:32 GMT
وأفادت السلطات المغربية، أمس الأحد، بأن تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي المطل على المحيط الأطلسي، أودت بحياة 21 شخصا على الأقل.
وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في بيان: "تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية"، بحسب إعلام محلي.
روسيا سانت بطرسبورغ ارتفاع منسوب المياه في نهر نيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
وسائط متعددة
لأول مرة منذ قرن ونصف... فيضان صيفي يضرب سانت بطرسبورغ الروسية
5 يوليو, 13:36 GMT
وأوضحت أن "الأمطار الغزيرة، التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ".
ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد 7 سنوات من الجفاف، الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.
