السلطات: "تدفقات فيضانية استثنائية" تودي بحياة 21 شخصا في المغرب
السلطات: "تدفقات فيضانية استثنائية" تودي بحياة 21 شخصا في المغرب
قالت السلطات المغربية، إن "تدفقات فيضانية استثنائية" ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 21 شخصا على الأقل أمس الأحد. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108164247_0:263:391:482_1920x0_80_0_0_85211dec3e8afc955991ccbf19924ca4.png
وقع ذلك في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوبي الرباط.وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان، "تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية".وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد سبع سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.
