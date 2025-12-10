عربي
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية إلى 19 قتيلا و16 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية إلى 19 قتيلا و16 مصابا
أثارت مدينة فاس شمال شرقي المغرب، مساء أمس الثلاثاء، حالة من الصدمة والحزن الشديدين، عقب انهيار مفاجئ لمبنيين سكنيين متجاورين بحي "المستقبل" في المنطقة الحضرية... 10.12.2025
ووقع الحادث المأساوي ليلة الثلاثاء - الأربعاء 9-10 ديسمبر 2025، حيث انهار المبنيان، اللذان يتكون كل منهما من 4 طوابق ويؤويان 8 أسر، بشكل تدريجي حوالي الساعة 11 مساءً، ما أدى إلى فقدان العديد من السكان تحت الأنقاض، بحسب ماذكرت جريدة "رصيف 24" الإلكترونية. وفور تلقي الإشعار، هرعت فرق الوقاية المدنية والأمن والسلطات المحلية إلى الموقع، حيث باشرت عمليات الإنقاذ الشاقة باستخدام الآليات الثقيلة والكلاب الباحثة، وسط أمل في العثور على ناجين إضافيين. وتم نقل المصابين، بينهم نساء وأطفال، إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجات، مع تأكيد استقرار حال معظمهم. وواصلت الجهات المختصة عمليات البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض حتى ساعات الصباح الباكر من يوم أمس.
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية إلى 19 قتيلا و16 مصابا

أثارت مدينة فاس شمال شرقي المغرب، مساء أمس الثلاثاء، حالة من الصدمة والحزن الشديدين، عقب انهيار مفاجئ لمبنيين سكنيين متجاورين بحي "المستقبل" في المنطقة الحضرية المسيرة، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية بعمالة فاس، استنادًا إلى تقارير وزارة الداخلية.
ووقع الحادث المأساوي ليلة الثلاثاء - الأربعاء 9-10 ديسمبر 2025، حيث انهار المبنيان، اللذان يتكون كل منهما من 4 طوابق ويؤويان 8 أسر، بشكل تدريجي حوالي الساعة 11 مساءً، ما أدى إلى فقدان العديد من السكان تحت الأنقاض، بحسب ماذكرت جريدة "رصيف 24" الإلكترونية.
الطريق الجبلية دادس غورغيس في جبال الأطلس في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
مدينة مغربية على وشك كارثة... شح في المياه يهدد بعطش المواطنين
19 يونيو, 06:55 GMT

وأكدت السلطات المغربية أن المبنيين كانا مأهولين بالكامل، وأن الانهيار أثار مخاوف فورية من امتداد الخطر إلى المباني المجاورة، ما دفع إلى إجلاء احترازي لسكان المنازل المحاذية لضمان سلامتهم حتى إكمال الفحوصات التقنية.

وفور تلقي الإشعار، هرعت فرق الوقاية المدنية والأمن والسلطات المحلية إلى الموقع، حيث باشرت عمليات الإنقاذ الشاقة باستخدام الآليات الثقيلة والكلاب الباحثة، وسط أمل في العثور على ناجين إضافيين.
فيضانات كبيرة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مجتمع
الجزائر والمغرب يستيقظان على كارثة طبيعية... صور وفيديو
9 سبتمبر 2024, 09:41 GMT
وتم نقل المصابين، بينهم نساء وأطفال، إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجات، مع تأكيد استقرار حال معظمهم.
وواصلت الجهات المختصة عمليات البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض حتى ساعات الصباح الباكر من يوم أمس.
