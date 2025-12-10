https://sarabic.ae/20251210/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنيين-في-مدينة-فاس-المغربية-إلى-19-قتيلا-و16-مصابا-1108008186.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية إلى 19 قتيلا و16 مصابا
أثارت مدينة فاس شمال شرقي المغرب، مساء أمس الثلاثاء، حالة من الصدمة والحزن الشديدين، عقب انهيار مفاجئ لمبنيين سكنيين متجاورين بحي "المستقبل" في المنطقة الحضرية... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103627/60/1036276044_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ec1317e4586ccb1bc2e108e22e36f9c.jpg
ووقع الحادث المأساوي ليلة الثلاثاء - الأربعاء 9-10 ديسمبر 2025، حيث انهار المبنيان، اللذان يتكون كل منهما من 4 طوابق ويؤويان 8 أسر، بشكل تدريجي حوالي الساعة 11 مساءً، ما أدى إلى فقدان العديد من السكان تحت الأنقاض، بحسب ماذكرت جريدة "رصيف 24" الإلكترونية. وفور تلقي الإشعار، هرعت فرق الوقاية المدنية والأمن والسلطات المحلية إلى الموقع، حيث باشرت عمليات الإنقاذ الشاقة باستخدام الآليات الثقيلة والكلاب الباحثة، وسط أمل في العثور على ناجين إضافيين. وتم نقل المصابين، بينهم نساء وأطفال، إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجات، مع تأكيد استقرار حال معظمهم. وواصلت الجهات المختصة عمليات البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض حتى ساعات الصباح الباكر من يوم أمس.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103627/60/1036276044_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_40eae6f717ad6cb5349fc9f5e0aeea11.jpg
