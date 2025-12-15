عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
كيف تعرف أن الشخص الذي تحدثه يصغي إليك باهتمام؟.. دراسة توضح
كيف تعرف أن الشخص الذي تحدثه يصغي إليك باهتمام؟.. دراسة توضح
سبوتنيك عربي
هل سبق لك أن انتبهت لشخص يحدق فيك لفترة دون رمش عينيه؟ يكشف بحث جديد أن عدد الرمشات الأقل يشير إلى الاستماع بشكل أعمق، خاصة وسط الضوضاء، وأننا نرمش بشكل أقل... 15.12.2025
يُعد الرمش جزءًا أساسيا من وظائف العين، وعادة ما نرمش عدة مرات في الدقيقة دون أن نُدرك ذلك، إلا أنك قد تُصبح أكثر وعيا برمشاتك بعد نتائج دراسة جديدة حول علاقتها بالجهد الذهني، حيث وجد باحثون في كندا أننا نميل إلى الرمش بشكل أقل عندما نصغي باهتمام إلى شخص يتحدث، خاصة في وجود ضوضاء في الخلفية. تقول بينيلوب كوبال، الباحثة في علم النفس بجامعة كونكورديا في مونتريال: "أردنا معرفة ما إذا كانت العوامل البيئية تؤثر على الرمش وكيف يرتبط ذلك بالوظائف التنفيذية. على سبيل المثال، هل هناك توقيت استراتيجي لرمش الشخص حتى لا يفوته ما يُقال؟"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت". يقول ميكائيل ديروش، الباحث في علم النفس ومهندس الصوتيات بجامعة كونكورديا: "تشير دراستنا إلى أن الرمش مرتبط بمحاولة منع فقدان المعلومات، سواء البصرية أو السمعية، لهذا السبب على الأرجح نُقلل من الرمش عند ورود معلومات مهمة". يتوقع الفريق مستقبلًا أن تُستخدم أنماط الرمش يوما ما كوسيلة أخرى لتقييم العبء المعرفي والمعالجة المعرفية، وفهم متى يكون الدماغ أكثر انشغالًا، وربما رصد علامات المشكلات المعرفية - على غرار الكلام والسمع. مع ذلك، سيحتاج العلماء إلى جمع المزيد من البيانات للتأكد من صحة هذه الروابط. دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
كيف تعرف أن الشخص الذي تحدثه يصغي إليك باهتمام؟.. دراسة توضح

20:46 GMT 15.12.2025
هل سبق لك أن انتبهت لشخص يحدق فيك لفترة دون رمش عينيه؟ يكشف بحث جديد أن عدد الرمشات الأقل يشير إلى الاستماع بشكل أعمق، خاصة وسط الضوضاء، وأننا نرمش بشكل أقل عندما يبذل دماغنا جهدا أكبر لفهم الأصوات.
يُعد الرمش جزءًا أساسيا من وظائف العين، وعادة ما نرمش عدة مرات في الدقيقة دون أن نُدرك ذلك، إلا أنك قد تُصبح أكثر وعيا برمشاتك بعد نتائج دراسة جديدة حول علاقتها بالجهد الذهني، حيث وجد باحثون في كندا أننا نميل إلى الرمش بشكل أقل عندما نصغي باهتمام إلى شخص يتحدث، خاصة في وجود ضوضاء في الخلفية.
تقول بينيلوب كوبال، الباحثة في علم النفس بجامعة كونكورديا في مونتريال: "أردنا معرفة ما إذا كانت العوامل البيئية تؤثر على الرمش وكيف يرتبط ذلك بالوظائف التنفيذية. على سبيل المثال، هل هناك توقيت استراتيجي لرمش الشخص حتى لا يفوته ما يُقال؟"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت".

للإجابة على هذا السؤال، أجرى الباحثون في جامعة كونكورديا في مونتريال تجارب على 49 مشاركا، وتتبعوا الرمشات أثناء قراءة الجمل بصوت عالٍ. انخفضت معدلات وميض العين باستمرار أثناء الاستماع، وانخفضت أكثر مع ضوضاء الخلفية، لكن الإضاءة لم تحدث أي فرق. يشير هذا إلى الجهد المعرفي في معالجة الكلام، وليس العوامل البصرية هي التي تؤدي إلى تقليل الرمش.

مجتمع
التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
15 نوفمبر, 15:49 GMT
يقول ميكائيل ديروش، الباحث في علم النفس ومهندس الصوتيات بجامعة كونكورديا: "تشير دراستنا إلى أن الرمش مرتبط بمحاولة منع فقدان المعلومات، سواء البصرية أو السمعية، لهذا السبب على الأرجح نُقلل من الرمش عند ورود معلومات مهمة".

وتشير الأبحاث إلى أن الرمش يعمل كنوع من التوقف الذهني للدماغ أثناء معالجته للجمل المكتوبة أو استجابته للإشارات العاطفية، وقد يكون انخفاض وتيرة الرمش علامة على انتباه الدماغ.

يتوقع الفريق مستقبلًا أن تُستخدم أنماط الرمش يوما ما كوسيلة أخرى لتقييم العبء المعرفي والمعالجة المعرفية، وفهم متى يكون الدماغ أكثر انشغالًا، وربما رصد علامات المشكلات المعرفية - على غرار الكلام والسمع. مع ذلك، سيحتاج العلماء إلى جمع المزيد من البيانات للتأكد من صحة هذه الروابط.
دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
