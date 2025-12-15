https://sarabic.ae/20251215/كيف-تعرف-أن-الشخص-الذي-تحدثه-يصغي-إليك-باهتمام؟-دراسة-توضح-1108201576.html

كيف تعرف أن الشخص الذي تحدثه يصغي إليك باهتمام؟.. دراسة توضح

سبوتنيك عربي

هل سبق لك أن انتبهت لشخص يحدق فيك لفترة دون رمش عينيه؟ يكشف بحث جديد أن عدد الرمشات الأقل يشير إلى الاستماع بشكل أعمق، خاصة وسط الضوضاء، وأننا نرمش بشكل أقل...

مجتمع

علوم

السمع

دراسات

جذب الانتباه

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108201628_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_1615a0d05f7c831556860d3abe04e683.jpg

يُعد الرمش جزءًا أساسيا من وظائف العين، وعادة ما نرمش عدة مرات في الدقيقة دون أن نُدرك ذلك، إلا أنك قد تُصبح أكثر وعيا برمشاتك بعد نتائج دراسة جديدة حول علاقتها بالجهد الذهني، حيث وجد باحثون في كندا أننا نميل إلى الرمش بشكل أقل عندما نصغي باهتمام إلى شخص يتحدث، خاصة في وجود ضوضاء في الخلفية. تقول بينيلوب كوبال، الباحثة في علم النفس بجامعة كونكورديا في مونتريال: "أردنا معرفة ما إذا كانت العوامل البيئية تؤثر على الرمش وكيف يرتبط ذلك بالوظائف التنفيذية. على سبيل المثال، هل هناك توقيت استراتيجي لرمش الشخص حتى لا يفوته ما يُقال؟"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت". يقول ميكائيل ديروش، الباحث في علم النفس ومهندس الصوتيات بجامعة كونكورديا: "تشير دراستنا إلى أن الرمش مرتبط بمحاولة منع فقدان المعلومات، سواء البصرية أو السمعية، لهذا السبب على الأرجح نُقلل من الرمش عند ورود معلومات مهمة". يتوقع الفريق مستقبلًا أن تُستخدم أنماط الرمش يوما ما كوسيلة أخرى لتقييم العبء المعرفي والمعالجة المعرفية، وفهم متى يكون الدماغ أكثر انشغالًا، وربما رصد علامات المشكلات المعرفية - على غرار الكلام والسمع. مع ذلك، سيحتاج العلماء إلى جمع المزيد من البيانات للتأكد من صحة هذه الروابط. دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون

