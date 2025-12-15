عربي
https://sarabic.ae/20251215/مبعوث-بوتين-ستوب-وساسة-العولمة-المؤيدون-للهجرة-أكبر-تهديد-للحضارة-الغربية-1108164512.html
مبعوث بوتين: ستوب وساسة العولمة المؤيدون للهجرة أكبر تهديد للحضارة الغربية
مبعوث بوتين: ستوب وساسة العولمة المؤيدون للهجرة أكبر تهديد للحضارة الغربية
سبوتنيك عربي
اعتبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، أن ما وصفهم بـ"العولميين الم 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T02:20+0000
2025-12-15T02:20+0000
كيريل ديميترييف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار دوري أبطال أوروبا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_f5d927cebb4016a0801ca1c8e15b3682.jpg
ؤيدين للهجرة وأيديولوجيا اليقظة (ووك)"، ومن بينهم الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، يمثلون أكبر تهديد للحضارة الغربية.وأشار إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض في 5 ديسمبر، تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، وتسلط الضوء على مشكلات الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير داخل الاتحاد الأوروبي.وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده، في مقابلة سابقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبراً أن بعض الساسة الغربيين يروّجون "التهديد الروسي" لصرف الأنظار عن أزماتهم الداخلية، مؤكداً أن "العقلاء يدركون تماماً أن ذلك مجرد ادعاء زائف".
https://sarabic.ae/20251125/ديميترييف-منتقدو-خطة-ترامب-لأوكرانيا-يجنون-أرباحا-من-الحرب-1107457169.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_115:0:2124:1507_1920x0_80_0_0_3d9835a464dd7d4ba3dda5bade5f3c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كيريل ديميترييف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار دوري أبطال أوروبا
كيريل ديميترييف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار دوري أبطال أوروبا

مبعوث بوتين: ستوب وساسة العولمة المؤيدون للهجرة أكبر تهديد للحضارة الغربية

02:20 GMT 15.12.2025
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف
 رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، أن ما وصفهم بـ"العولميين الم
ؤيدين للهجرة وأيديولوجيا اليقظة (ووك)"، ومن بينهم الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، يمثلون أكبر تهديد للحضارة الغربية.
وقال ديميترييف في منشور على منصة "إكس"، تعليقاً على تصريحات ستوب التي وصف فيها روسيا بأنها "التهديد الأول لأوروبا والعالم الغربي": "العولميون المؤيدون للهجرة مثل ستوب هم التهديد الحقيقي للحضارة الغربية، كما يدرك كثيرون، وهو ما ينعكس في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية".
وأشار إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض في 5 ديسمبر، تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، وتسلط الضوء على مشكلات الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير داخل الاتحاد الأوروبي.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ديميترييف: منتقدو خطة ترامب لأوكرانيا يعطلون السلام لأنهم يجنون أرباحا من الحرب
25 نوفمبر, 00:40 GMT
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده، في مقابلة سابقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبراً أن بعض الساسة الغربيين يروّجون "التهديد الروسي" لصرف الأنظار عن أزماتهم الداخلية، مؤكداً أن "العقلاء يدركون تماماً أن ذلك مجرد ادعاء زائف".
