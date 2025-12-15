https://sarabic.ae/20251215/مبعوث-بوتين-ستوب-وساسة-العولمة-المؤيدون-للهجرة-أكبر-تهديد-للحضارة-الغربية-1108164512.html
مبعوث بوتين: ستوب وساسة العولمة المؤيدون للهجرة أكبر تهديد للحضارة الغربية
اعتبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، أن ما وصفهم بـ"العولميين الم 15.12.2025, سبوتنيك عربي
ؤيدين للهجرة وأيديولوجيا اليقظة (ووك)"، ومن بينهم الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، يمثلون أكبر تهديد للحضارة الغربية.وأشار إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض في 5 ديسمبر، تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، وتسلط الضوء على مشكلات الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير داخل الاتحاد الأوروبي.وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده، في مقابلة سابقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبراً أن بعض الساسة الغربيين يروّجون "التهديد الروسي" لصرف الأنظار عن أزماتهم الداخلية، مؤكداً أن "العقلاء يدركون تماماً أن ذلك مجرد ادعاء زائف".
الولايات المتحدة الأمريكية
مبعوث بوتين: ستوب وساسة العولمة المؤيدون للهجرة أكبر تهديد للحضارة الغربية
وقال ديميترييف في منشور على منصة "إكس"، تعليقاً على تصريحات ستوب التي وصف فيها روسيا بأنها "التهديد الأول لأوروبا والعالم الغربي": "العولميون المؤيدون للهجرة مثل ستوب هم التهديد الحقيقي للحضارة الغربية، كما يدرك كثيرون، وهو ما ينعكس في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية".
وأشار إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي نشرها البيت الأبيض في 5 ديسمبر، تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، وتسلط الضوء على مشكلات الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير داخل الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده، في مقابلة سابقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبراً أن بعض الساسة الغربيين يروّجون "التهديد الروسي" لصرف الأنظار عن أزماتهم الداخلية، مؤكداً أن "العقلاء يدركون تماماً أن ذلك مجرد ادعاء زائف".