أردوغان: عودة السوريين إلى بلادهم ستتم عندما يتحقق الاستقرار في سوريا وقد يستغرق ذلك وقتا
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "عودة السوريين طوعيًا إلى بلادهم، ستتم عندما يتحقيق الاستقرار في سوريا"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "قد... 16.12.2025
وقال أردوغان، خلال كلمة تلفزيونية أمام سفراء دول أجنبية في العاصمة أنقرة: "ستتسارع عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن عندما يتحقق الاستقرار في سوريا، وهذا سيستغرق وقتًا"، مشيرًا إلى أن"580 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط الأسد، في 8 ديسمبر(كانون الأول 2024)".وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن تصريحات أردوغان، جاءت في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.وقال أردوغان إن "رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده، رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفه حكم الأسد، أمر يبعث على السرور، وتركيا لم تأبه للضغوط والتهديدات ولا لأولئك المفلسين إنسانيًا، الذين اصطفوا إلى جانب الظالمين، وسعت دائما لوقف الظلم".
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "عودة السوريين طوعيًا إلى بلادهم، ستتم عندما يتحقيق الاستقرار في سوريا"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "قد يستغرق وقتًا".
وقال أردوغان، خلال كلمة تلفزيونية أمام سفراء دول أجنبية في العاصمة أنقرة: "ستتسارع عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن عندما يتحقق الاستقرار في سوريا، وهذا سيستغرق وقتًا"، مشيرًا إلى أن"580 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط الأسد، في 8 ديسمبر(كانون الأول 2024)".
وأضاف: "الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا، تعد أكبر عقبة أمام أمن واستقرار سوريا".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن "بلاده ستواصل تقديم الدعم القوي لسوريا وأبنائها في مسيرتهم لإعادة إعمار وطنهم".
"الأناضول" التركية، بأن تصريحات أردوغان، جاءت في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إن "رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده، رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفه حكم الأسد، أمر يبعث على السرور، وتركيا لم تأبه للضغوط والتهديدات ولا لأولئك المفلسين إنسانيًا، الذين اصطفوا إلى جانب الظالمين، وسعت دائما لوقف الظلم".