البحرية السعودية تعوم أولى سفنها القتالية في أمريكا ضمن مشروع "طويق".. صور
البحرية السعودية تعوم أولى سفنها القتالية في أمريكا ضمن مشروع "طويق".. صور
سبوتنيك عربي
قامت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الثلاثاء، بتعويم سفينة "جلالة الملك سعود"، أولى سفن مشروع "طويق" الذي يضم بناء 4 سفن قتالية متعددة المهام، في ولاية ويسكونسن الأمريكية.
وشهد رئيس أركان القوات البحرية السعودية، الفريق الركن محمد بن عبد الرحمن الغريبي، مراسم التعويم، بحضور كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأمريكي، وممثلي شركتي "لوكهيد مارتن" و"فينكانتيري".
وأشاد بالدعم المتواصل من القيادة السعودية للقوات المسلحة بشكل عام، وللقوات البحرية بشكل خاص، مؤكدا أن مشروع "طويق" يعد من أبرز مشاريع تطوير البحرية السعودية ويجسد التوجه نحو قوة بحرية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات والتدريب المتقدم للكوادر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح الفريق الركن، محمد بن عبدالرحمن الغريبي، أن "السفن الجديدة مجهزة بمنظومات قتالية متطورة تمكنها من تنفيذ المهام البحرية كافة، وحماية المصالح الإستراتيجية وتأمين الممرات البحرية الحيوية".
وتابع مشيرا إلى أن "مشروع "طويق" يشمل كذلك تطوير قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل، وإنشاء مرافق للصيانة والتدريب لتعزيز الجاهزية القتالية".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
واشنطن توافق على بيع محتمل لطائرات مروحية ودعم وتدريب للقوات السعودية بقيمة مليار دولار
2 ديسمبر, 16:05 GMT
ولفت إلى أن "التعاون السعودي الأمريكي في مشروع "طويق" يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة الدفاعية والتقنية، ودعم توطين الصناعات العسكرية البحرية وفق "رؤية المملكة 2030"، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة وتعزيز الأمن البحري الوطني".
