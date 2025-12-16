https://sarabic.ae/20251216/ثروة-إيلون-ماسك-تصل-مستويات-تاريخية-لم-يشهدها-العالم-من-قبل-1108233547.html
ثروة إيلون ماسك تصل مستويات تاريخية لم يشهدها العالم من قبل
تجاوزت ثروة الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، 600 مليار دولار، وفق تقديرات نشرها إعلام أمريكي، ليصبح أول شخص في العالم يصل إلى هذا المستوى من الثروة
جاء هذا الارتفاع بعد بيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة الفضاء الخاصة بماسك "سبيس إكس"، واعتمدت وسائل الإعلام الأمريكية على أسعار هذه الصفقات لتقدير قيمة الشركة وحصة ماسك البالغة نحو 40% فيها، ما رفع تقدير صافي ثروته إلى نحو 677 مليار دولار مقارنة بتقديرات سابقة بنحو 500 مليار.وترتبط ثروة ماسك بشكل أساسي بحصصه في "تسلا" و"سبيس إكس"، مع العلم أن "سبيس إكس" شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، ما يجعل تقييمها يعتمد على صفقات الأسهم والجولات التمويلية وليس السعر العلني للأسهم.كما أسهمت حصته في "تسلا" البالغة 12% في تعزيز ثروته، بعد صعود أسهم الشركة 13% حتى الآن في العام الحالي، و4% أمس الاثنين، إثر إعلان ماسك تجارب على سيارات روبوتية دون شاشات، لمراقبة السلامة في مقعد الراكب الأمامي.ويأتي هذا بعد أن أقرّ مسهمو "تسلا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خطة أجور قياسية لماسك بقيمة تريليون دولار، لدعم رؤيته في تحويل الشركة إلى عملاق في "الذكاء الاصطناعي" والروبوتات.كما كشفت تقارير إعلامية أن شركة إيلون ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس.إيه.آي" تجري محادثات متقدمة لجمع 15 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة بتقييم 230 مليار دولار.
