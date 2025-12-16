https://sarabic.ae/20251216/رئيسة-المكسيك-تنتقد-أمريكا-بعد-تصنيفها-الفنتانيل-على-أنه-سلاح-دمار-شامل-1108245719.html
رئيسة المكسيك تنتقد أمريكا بعد تصنيفها "الفنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل"
انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، تصنيف أمريكا الجديد لمخدر "الفنتانيل" باعتباره "سلاح دمار شامل".
وقالت في تصريحات للصحفيين، إن مكافحة "الفنتانيل" يجب أن تركز على الأسباب الجذرية للأزمة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الاثنين، أنه سيضع مخدر "الفنتانيل" في نفس فئة الأسلحة النووية والكيميائية، في إطار تصعيده لحملته ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.وذكر الأمر التنفيذي الصادر عن إدارة ترامب، أن "الفنتانيل" غير المشروع أقرب إلى السلاح الكيميائي منه إلى المخدر، وأن تصنيعه وتوزيعه يُهددان الأمن القومي الأمريكي.ويرتبط تصنيف "الفنتانيل" بحملة إدارة ترامب ضد ما تسميه "إرهابيو المخدرات"، والتي تضمنت حملة عسكرية استهدفت قوارب تهريب المخدرات.وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بوقوع ما يُقدّر بنحو 80 ألف حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة في البلاد عام 2024، منها نحو 48 ألف حالة ناجمة عن مواد أفيونية اصطناعية مثل الفنتانيل.
وقالت في تصريحات للصحفيين، إن مكافحة "الفنتانيل" يجب أن تركز على الأسباب الجذرية للأزمة.
وأضافت شينباوم: "لقد أثرتُ هذه المسألة مع الرئيس ترامب، إذ يجب معالجة أسباب تعاطي المخدرات، وليس مجرد تصنيف أحد المخدرات كسلاح دمار شامل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الاثنين، أنه سيضع مخدر "الفنتانيل" في نفس فئة الأسلحة النووية والكيميائية، في إطار تصعيده لحملته ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وذكر الأمر التنفيذي الصادر عن إدارة ترامب، أن "الفنتانيل" غير المشروع أقرب إلى السلاح الكيميائي منه إلى المخدر، وأن تصنيعه وتوزيعه يُهددان الأمن القومي الأمريكي.
ويرتبط تصنيف "الفنتانيل" بحملة إدارة ترامب ضد ما تسميه "إرهابيو المخدرات"، والتي تضمنت حملة عسكرية استهدفت قوارب تهريب المخدرات.
وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بوقوع ما يُقدّر بنحو 80 ألف حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة في البلاد عام 2024، منها نحو 48 ألف حالة ناجمة عن مواد أفيونية اصطناعية مثل الفنتانيل.