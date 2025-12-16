رئيسة المكسيك تنتقد أمريكا بعد تصنيفها "الفنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/رئيسة-المكسيك-تنتقد-أمريكا-بعد-تصنيفها-الفنتانيل-على-أنه-سلاح-دمار-شامل-1108245719.html
رئيسة المكسيك تنتقد أمريكا بعد تصنيفها "الفنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل"
رئيسة المكسيك تنتقد أمريكا بعد تصنيفها "الفنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل"
سبوتنيك عربي
انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، تصنيف أمريكا الجديد لمخدر "الفنتانيل" باعتباره "سلاح دمار شامل". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T16:31+0000
2025-12-16T16:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097391695_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_ab6d03c62f0fac53dde0b3660d420f10.jpg
وقالت في تصريحات للصحفيين، إن مكافحة "الفنتانيل" يجب أن تركز على الأسباب الجذرية للأزمة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الاثنين، أنه سيضع مخدر "الفنتانيل" في نفس فئة الأسلحة النووية والكيميائية، في إطار تصعيده لحملته ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.وذكر الأمر التنفيذي الصادر عن إدارة ترامب، أن "الفنتانيل" غير المشروع أقرب إلى السلاح الكيميائي منه إلى المخدر، وأن تصنيعه وتوزيعه يُهددان الأمن القومي الأمريكي.ويرتبط تصنيف "الفنتانيل" بحملة إدارة ترامب ضد ما تسميه "إرهابيو المخدرات"، والتي تضمنت حملة عسكرية استهدفت قوارب تهريب المخدرات.وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بوقوع ما يُقدّر بنحو 80 ألف حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة في البلاد عام 2024، منها نحو 48 ألف حالة ناجمة عن مواد أفيونية اصطناعية مثل الفنتانيل.
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-يتحدث-عن-سلاح-دمار-شامل-يهدد-أمن-أمريكا-1108211522.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097391695_308:0:2779:1853_1920x0_80_0_0_e164d6d44d98ec14b0fe42e99f1a7ca8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة المكسيك تنتقد أمريكا بعد تصنيفها "الفنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل"

16:31 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Fernando Llanoرئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم
رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Fernando Llano
تابعنا عبر
انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، تصنيف أمريكا الجديد لمخدر "الفنتانيل" باعتباره "سلاح دمار شامل".
وقالت في تصريحات للصحفيين، إن مكافحة "الفنتانيل" يجب أن تركز على الأسباب الجذرية للأزمة.
وأضافت شينباوم: "لقد أثرتُ هذه المسألة مع الرئيس ترامب، إذ يجب معالجة أسباب تعاطي المخدرات، وليس مجرد تصنيف أحد المخدرات كسلاح دمار شامل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الاثنين، أنه سيضع مخدر "الفنتانيل" في نفس فئة الأسلحة النووية والكيميائية، في إطار تصعيده لحملته ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وذكر الأمر التنفيذي الصادر عن إدارة ترامب، أن "الفنتانيل" غير المشروع أقرب إلى السلاح الكيميائي منه إلى المخدر، وأن تصنيعه وتوزيعه يُهددان الأمن القومي الأمريكي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
09:17 GMT
ويرتبط تصنيف "الفنتانيل" بحملة إدارة ترامب ضد ما تسميه "إرهابيو المخدرات"، والتي تضمنت حملة عسكرية استهدفت قوارب تهريب المخدرات.
وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بوقوع ما يُقدّر بنحو 80 ألف حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة في البلاد عام 2024، منها نحو 48 ألف حالة ناجمة عن مواد أفيونية اصطناعية مثل الفنتانيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала