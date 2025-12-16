https://sarabic.ae/20251216/لبنان-افتتاح-معرض-تشكيلي-في-متحف-الصابون-بصيدا-يعود-ريعه-لدعم-المركز-الوطني-للعيون-1108255290.html

لبنان.. افتتاح معرض تشكيلي في "متحف الصابون" بصيدا يعود ريعه لدعم المركز الوطني للعيون... فيديو

في حدث ثقافي جمع بين جمالية الإبداع ونبل الرسالة الإنسانية، شهد "متحف الصابون – مؤسسة عودة" في مدينة صيدا اللبنانية افتتاح معرض فني تشكيلي، خُصص ريعه بالكامل... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء هذا الحدث بتنظيم مشترك جمع المركز مع "محترف آثار الشرق للفنون الجميلة" ومؤسسة عودة، ليقدم مشهدية فنية مميزة ضمت نحو 28 لوحة تشكيلية، أبدعتها ريشات 28 فنانا من مختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب مشاركات فنية من روسيا وسوريا والعراق، مشكلا بذلك مساحة للتلاقح الثقافي في قلب المدينة القديمة.ويكتسب المعرض قيمة فنية وتاريخية كونه يأتي استكمالا لسمبوزيوم فني كان قد أقيم في المدينة عام 2009، حيث تم دمج الأعمال المتبقية من ذاك الحدث مع أعمال فنية جديدة، لتعرض جميعها في أروقة المتحف التراثي، مستلهمة موضوعاتها من سحر صيدا، بحرها، أحيائها القديمة وبيوتها العتيقة.وفي كلمتها الترحيبية، شددت السيدة نجلاء سعد، رئيسة المركز الوطني للعيون، لوكالة "سبوتنيك" على أن المركز الوطني للعيون يصر، رغم كل الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد، على الاستمرار في رسالته الإنسانية والثقافية، مؤكدة أن "صيدا ستبقى عاصمة دائمة للثقافة والفن".ولفتت سعد إلى الجمالية التي خلقها تلاقي اللوحات الفنية مع عبق الصابون في هذا المعلم التاريخي، معتبرة أن اختيار صيدا مدينة للثقافة والحوار لعام 2027 هو تتويج مستحق لدورها الريادي.من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي برنارد رنو أن المعرض يحمل هدفا خيريا بامتياز، داعيا الجمهور والمهتمين لزيارته واقتناء اللوحات التي عُرضت بأسعار مقبولة للمساهمة في دعم المركز.بينما أكدت مديرة المتحف السيدة دانا موسى، أن استضافة هذا الحدث تقع في صلب رسالة "مؤسسة عودة" الهادفة لدعم المجتمع المحلي وتعزيز الأنشطة الثقافية ذات البعد الإنساني.يُذكر أن المعرض يستمر باستقبال زواره لمدة ثلاثة أيام، مشكلا محطة مضيئة تعكس إرادة الحياة والعطاء في صيدا.

