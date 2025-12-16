لبنان.. افتتاح معرض تشكيلي في "متحف الصابون" بصيدا يعود ريعه لدعم المركز الوطني للعيون... فيديو
21:30 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 22:01 GMT 16.12.2025)
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في حدث ثقافي جمع بين جمالية الإبداع ونبل الرسالة الإنسانية، شهد "متحف الصابون – مؤسسة عودة" في مدينة صيدا اللبنانية افتتاح معرض فني تشكيلي، خُصص ريعه بالكامل لدعم نشاطات "المركز الوطني للعيون".
وجاء هذا الحدث بتنظيم مشترك جمع المركز مع "محترف آثار الشرق للفنون الجميلة" ومؤسسة عودة، ليقدم مشهدية فنية مميزة ضمت نحو 28 لوحة تشكيلية، أبدعتها ريشات 28 فنانا من مختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب مشاركات فنية من روسيا وسوريا والعراق، مشكلا بذلك مساحة للتلاقح الثقافي في قلب المدينة القديمة.
📹 "متحف الصابون – مؤسسة عودة" في مدينة صيدا يفتتح معرضا فنيا تشكيليا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 16, 2025
🔸 في حدث ثقافي جمع بين جمالية الإبداع ونبل الرسالة الإنسانية، تم افتتاح معرض فني تشكيلي، خُصص ريعه بالكامل لدعم نشاطات "المركز الوطني للعيون".
🔸وجاء هذا الحدث بتنظيم مشترك جمع المركز مع "محترف آثار الشرق… pic.twitter.com/VamUSumqyF
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
ويكتسب المعرض قيمة فنية وتاريخية كونه يأتي استكمالا لسمبوزيوم فني كان قد أقيم في المدينة عام 2009، حيث تم دمج الأعمال المتبقية من ذاك الحدث مع أعمال فنية جديدة، لتعرض جميعها في أروقة المتحف التراثي، مستلهمة موضوعاتها من سحر صيدا، بحرها، أحيائها القديمة وبيوتها العتيقة.
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
وفي كلمتها الترحيبية، شددت السيدة نجلاء سعد، رئيسة المركز الوطني للعيون، لوكالة "سبوتنيك" على أن المركز الوطني للعيون يصر، رغم كل الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد، على الاستمرار في رسالته الإنسانية والثقافية، مؤكدة أن "صيدا ستبقى عاصمة دائمة للثقافة والفن".
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
ولفتت سعد إلى الجمالية التي خلقها تلاقي اللوحات الفنية مع عبق الصابون في هذا المعلم التاريخي، معتبرة أن اختيار صيدا مدينة للثقافة والحوار لعام 2027 هو تتويج مستحق لدورها الريادي.
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي برنارد رنو أن المعرض يحمل هدفا خيريا بامتياز، داعيا الجمهور والمهتمين لزيارته واقتناء اللوحات التي عُرضت بأسعار مقبولة للمساهمة في دعم المركز.
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
بينما أكدت مديرة المتحف السيدة دانا موسى، أن استضافة هذا الحدث تقع في صلب رسالة "مؤسسة عودة" الهادفة لدعم المجتمع المحلي وتعزيز الأنشطة الثقافية ذات البعد الإنساني.
© Sputnik"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
"متحف الصابون – مؤسسة عودة" في صيدا اللبنانية
© Sputnik
يُذكر أن المعرض يستمر باستقبال زواره لمدة ثلاثة أيام، مشكلا محطة مضيئة تعكس إرادة الحياة والعطاء في صيدا.