https://sarabic.ae/20251216/مصر-تعلن-مقتل-14-من-مواطنيها-إثر-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1108237915.html
مصر تعلن مقتل 14 من مواطنيها إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان
مصر تعلن مقتل 14 من مواطنيها إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 14 مواطنا مصريا جراء غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T14:23+0000
2025-12-16T14:23+0000
2025-12-16T14:23+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اليونان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101618/86/1016188664_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_ec2fb464c2b71aac5e26d7e32f5abddb.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركب الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.وجددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية للسفر حفاظًا على الأرواح وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.كما شدد سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، على ضرورة الالتزام بالقوانين اليونانية الخاصة بالإقامة، والابتعاد كليًا عن طرق الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد حوادث الوفاة المرتبطة بها في الآونة الأخيرة.يأتي ذلك بعد أيام من غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت، في 9 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، وفقدان 15 آخرين، معظمهم من السودان ومصر، نتيجة تعطل المحرك وسوء الأحوال الجوية.
https://sarabic.ae/20251130/مصر-تعلن-إطلاق-سراح-3-من-مواطنيها-كانوا-مختطفين-في-دولة-أفريقية-1107642431.html
مصر
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101618/86/1016188664_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d6730ac4b838db75b979257d9ae2f502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونان
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونان
مصر تعلن مقتل 14 من مواطنيها إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 14 مواطنا مصريا جراء غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركب الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.
وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.
وجددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية للسفر حفاظًا على الأرواح وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
كما شدد سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، على ضرورة الالتزام بالقوانين اليونانية الخاصة بالإقامة، والابتعاد كليًا عن طرق الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد حوادث الوفاة المرتبطة بها في الآونة الأخيرة.
يأتي ذلك بعد أيام من غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت، في 9 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، وفقدان 15 آخرين، معظمهم من السودان ومصر، نتيجة تعطل المحرك وسوء الأحوال الجوية.