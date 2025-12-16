https://sarabic.ae/20251216/مصر-تعلن-مقتل-14-من-مواطنيها-إثر-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1108237915.html

مصر تعلن مقتل 14 من مواطنيها إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

مصر تعلن مقتل 14 من مواطنيها إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 14 مواطنا مصريا جراء غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركب الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.وجددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية للسفر حفاظًا على الأرواح وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.كما شدد سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، على ضرورة الالتزام بالقوانين اليونانية الخاصة بالإقامة، والابتعاد كليًا عن طرق الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد حوادث الوفاة المرتبطة بها في الآونة الأخيرة.يأتي ذلك بعد أيام من غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت، في 9 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، وفقدان 15 آخرين، معظمهم من السودان ومصر، نتيجة تعطل المحرك وسوء الأحوال الجوية.

