موسكو: اعتماد المقترح الروسي في الأمم المتحدة ضد تمجيد النازية يعزز مكافحة العنصرية

موسكو: اعتماد المقترح الروسي في الأمم المتحدة ضد تمجيد النازية يعزز مكافحة العنصرية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترحا روسيا حول مكافحة تمجيد النازية، سيسهم لإسهاما كبيرا في القضاء على...

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني: "تُظهر نتائج التصويت بوضوح أن الأغلبية العالمية متضامنة مع النهج الروسي في قضية مكافحة تمجيد النازية. وهذا رمزي بشكل خاص في عام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وإنشاء محكمة نورنبرغ".وأوضح البيان أن القرار "يكرس فكرة عدم جواز أي أيديولوجيا تعزز تفوق مجموعات معينة من السكان على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو غيرها من السمات المماثلة".وأضاف: "من الرمزي أن هذه الكتلة السياسية (النازية) تحديدًا لا تترك عاما بعد عام محاولاتها لعرقلة تبني المبادرة الروسية، ولا تتورع عن استخدام الحيل الإجرائية غير النزيهة، وتصوت باستمرار ضد الجهود الدولية لمكافحة المظاهر العدوانية للعنصرية وكراهية الأجانب (الخوف من الغرباء). وتثير مواقف ألمانيا وإيطاليا واليابان قلقاً خاصاً، باعتبارها أعضاء سابقين في دول المحور".ويتكون القرار الذي يحمل عنوان "مكافحة تمجيد النازية، والنازية الجديدة، والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب" من أكثر من 70 بندا.بوتين: جرائم النازيين لا ينطبق عليها قانون التقادمموسكو تدعو إلى مقاومة إعادة تأهيل النازية بكل الوسائل المتاحة

