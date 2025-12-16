عربي
موسكو: اعتماد المقترح الروسي في الأمم المتحدة ضد تمجيد النازية يعزز مكافحة العنصرية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترحا روسيا حول مكافحة تمجيد النازية، سيسهم لإسهاما كبيرا في القضاء على...
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني: "تُظهر نتائج التصويت بوضوح أن الأغلبية العالمية متضامنة مع النهج الروسي في قضية مكافحة تمجيد النازية. وهذا رمزي بشكل خاص في عام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وإنشاء محكمة نورنبرغ".وأوضح البيان أن القرار "يكرس فكرة عدم جواز أي أيديولوجيا تعزز تفوق مجموعات معينة من السكان على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو غيرها من السمات المماثلة".وأضاف: "من الرمزي أن هذه الكتلة السياسية (النازية) تحديدًا لا تترك عاما بعد عام محاولاتها لعرقلة تبني المبادرة الروسية، ولا تتورع عن استخدام الحيل الإجرائية غير النزيهة، وتصوت باستمرار ضد الجهود الدولية لمكافحة المظاهر العدوانية للعنصرية وكراهية الأجانب (الخوف من الغرباء). وتثير مواقف ألمانيا وإيطاليا واليابان قلقاً خاصاً، باعتبارها أعضاء سابقين في دول المحور".ويتكون القرار الذي يحمل عنوان "مكافحة تمجيد النازية، والنازية الجديدة، والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب" من أكثر من 70 بندا.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترحا روسيا حول مكافحة تمجيد النازية، سيسهم لإسهاما كبيرا في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني: "تُظهر نتائج التصويت بوضوح أن الأغلبية العالمية متضامنة مع النهج الروسي في قضية مكافحة تمجيد النازية. وهذا رمزي بشكل خاص في عام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وإنشاء محكمة نورنبرغ".

وتابع: "نحن في موسكو مقتنعون بأن اعتماد هذا القرار الموضوعي سيقدم إسهاما كبيرا في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب"، مؤكدا أن "الوثيقة ترسي الأساس لمكافحة تزييف التاريخ ومحاولات إعادة كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية على الساحة الدولية".

وأوضح البيان أن القرار "يكرس فكرة عدم جواز أي أيديولوجيا تعزز تفوق مجموعات معينة من السكان على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو غيرها من السمات المماثلة".

وتابعت أن "هذا مهم بشكل خاص على خلفية الاتجاه الثابت لزيادة عدد مظاهر الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام)، وكراهية المسيحية، وكراهية الأفارقة، وكراهية العرب، وكراهية روسيا (الروسوفوبيا)، ومعاداة السامية في عدد من البلدان، وفي مقدمتها بلدان الغرب الجماعي".

وأضاف: "من الرمزي أن هذه الكتلة السياسية (النازية) تحديدًا لا تترك عاما بعد عام محاولاتها لعرقلة تبني المبادرة الروسية، ولا تتورع عن استخدام الحيل الإجرائية غير النزيهة، وتصوت باستمرار ضد الجهود الدولية لمكافحة المظاهر العدوانية للعنصرية وكراهية الأجانب (الخوف من الغرباء). وتثير مواقف ألمانيا وإيطاليا واليابان قلقاً خاصاً، باعتبارها أعضاء سابقين في دول المحور".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، يوم أمس الاثنين، عشية التصويت القرار الذي اقترحته روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية وأيدت الوثيقة 119 دولة، وعارضتها 51 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية في حين امتنعت 10 دول أخرى عن التصويت.

ويتكون القرار الذي يحمل عنوان "مكافحة تمجيد النازية، والنازية الجديدة، والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب" من أكثر من 70 بندا.
