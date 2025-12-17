أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية المتطرفة تضرب العالم، وتطبيقات المذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024
أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024
أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024

سجل الإنفاق العسكري العالمي مستويات غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن بتجاوزه 2.7 تريليون دولار في 2024، مقارنة بـ 1.1 تريليون دولار في 2001.
وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" التي ترصد تغير الإنفاق العسكري العالمي خلال تلك الفترة، إلى أن السبب في الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري العالمي لها أسباب عديدة أبرزها زيادة الاستثمارات الدفاعية في مجال التقنيات العسكرية المتطورة وتوسع الدول في استخدام الطائرات المسيرة.
