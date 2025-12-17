https://sarabic.ae/20251217/أبرز-محطات-الإنفاق-العسكري-العالمي-من-2001-حتى-2024-1108277616.html
أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024
أبرز محطات الإنفاق العسكري العالمي خلال 2001 ـ 2024
سجل الإنفاق العسكري العالمي مستويات غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن بتجاوزه 2.7 تريليون دولار في 2024، مقارنة بـ 1.1 تريليون دولار في 2001.
وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" التي ترصد تغير الإنفاق العسكري العالمي خلال تلك الفترة، إلى أن السبب في الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري العالمي لها أسباب عديدة أبرزها زيادة الاستثمارات الدفاعية في مجال التقنيات العسكرية المتطورة وتوسع الدول في استخدام الطائرات المسيرة.
سجل الإنفاق العسكري العالمي مستويات غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن بتجاوزه 2.7 تريليون دولار في 2024، مقارنة بـ 1.1 تريليون دولار في 2001.
