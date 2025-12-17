عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية

09:41 GMT 17.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ملف الانتخابات النيابية والعوائق التي تحول دون إجرائها.
وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن بوصعب أكد، عقب لقائه الرئيس عون، أن النقاش تناول الاستحقاق النيابي والتحديات الراهنة التي تعترضه، مشيراً إلى أن المناكفات والتحدي لا يسهمان في إنجاز الانتخابات النيابية.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
أمس, 18:30 GMT

وأضاف بوصعب أنه لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي، لافتاً إلى وجود توجه لإعادة فتح المهل، الأمر الذي يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال.

وفي سياق آخر، أكد عون، الإثنين الماضي، أن الاتصالات تتواصل على المستويين الداخلي والخارجي بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، عبر المفاوضات الجارية ضمن لجنة "الميكانيزم".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد على لبنان
أمس, 14:39 GMT
وخلال لقائه بوفد من حزب "الطاشناق"، شدد عون على أهمية التحلي بالمسؤولية والحس الوطني، معتبرا أن الوحدة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الموقف اللبناني، ولا سيما في ظل المفاوضات القائمة، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
لبنان.. إلياس بو صعب يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ الرئاسي
16 يونيو 2023, 15:00 GMT
كما أشار الرئيس اللبناني إلى أن "استهداف الدولة أو التشكيك بدورها لن يحقق أي نتائج"، مؤكدا أن "رهان اللبنانيين على دولتهم ثابت، وأن الثقة بها قد عادت".
يشار إلى أن لجنة "الميكانيزم" تعد إطارا تنسيقيا يضم لبنان وإسرائيل وقوات "يونيفيل"، برعاية أمريكية – فرنسية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتم إعادة تفعيلها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، بوصفها تطويرا للجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701 عقب حرب 2006.
