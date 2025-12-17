https://sarabic.ae/20251217/الرئيس-اللبناني-يبحث-مع-نائب-رئيس-البرلمان-العوائق-التي-تعترض-الانتخابات-النيابية--1108262177.html
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ملف الانتخابات النيابية والعوائق التي تحول دون إجرائها. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T09:41+0000
2025-12-17T09:41+0000
2025-12-17T09:41+0000
أخبار لبنان
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن بوصعب أكد، عقب لقائه الرئيس عون، أن النقاش تناول الاستحقاق النيابي والتحديات الراهنة التي تعترضه، مشيراً إلى أن المناكفات والتحدي لا يسهمان في إنجاز الانتخابات النيابية. وفي سياق آخر، أكد عون، الإثنين الماضي، أن الاتصالات تتواصل على المستويين الداخلي والخارجي بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، عبر المفاوضات الجارية ضمن لجنة "الميكانيزم".وخلال لقائه بوفد من حزب "الطاشناق"، شدد عون على أهمية التحلي بالمسؤولية والحس الوطني، معتبرا أن الوحدة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الموقف اللبناني، ولا سيما في ظل المفاوضات القائمة، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.يشار إلى أن لجنة "الميكانيزم" تعد إطارا تنسيقيا يضم لبنان وإسرائيل وقوات "يونيفيل"، برعاية أمريكية – فرنسية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتم إعادة تفعيلها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، بوصفها تطويرا للجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701 عقب حرب 2006.
https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html
https://sarabic.ae/20251216/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لشن-هجوم-جديد-على-لبنان-1108239143.html
https://sarabic.ae/20230616/لبنان-إلياس-بو-صعب-يقترح-إجراء-انتخابات-نيابية-مبكرة-لتجنب-الفراغ-الرئاسي-1078190750.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الرئيس اللبناني يبحث مع نائب رئيس البرلمان العوائق التي تعترض الانتخابات النيابية
بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ملف الانتخابات النيابية والعوائق التي تحول دون إجرائها.
وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن بوصعب أكد، عقب لقائه الرئيس عون
، أن النقاش تناول الاستحقاق النيابي والتحديات الراهنة التي تعترضه، مشيراً إلى أن المناكفات والتحدي لا يسهمان في إنجاز الانتخابات النيابية.
وأضاف بوصعب أنه لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي، لافتاً إلى وجود توجه لإعادة فتح المهل، الأمر الذي يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال.
وفي سياق آخر، أكد عون، الإثنين الماضي، أن الاتصالات تتواصل على المستويين الداخلي والخارجي بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، عبر المفاوضات الجارية ضمن لجنة "الميكانيزم
".
وخلال لقائه بوفد من حزب "الطاشناق"، شدد عون على أهمية التحلي بالمسؤولية والحس الوطني، معتبرا أن الوحدة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الموقف اللبناني، ولا سيما في ظل المفاوضات القائمة، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
كما أشار الرئيس اللبناني إلى أن "استهداف الدولة أو التشكيك بدورها لن يحقق أي نتائج"، مؤكدا أن "رهان اللبنانيين على دولتهم ثابت، وأن الثقة بها قد عادت".
يشار إلى أن لجنة "الميكانيزم" تعد إطارا تنسيقيا يضم لبنان
وإسرائيل وقوات "يونيفيل"، برعاية أمريكية – فرنسية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتم إعادة تفعيلها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، بوصفها تطويرا للجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701 عقب حرب 2006.