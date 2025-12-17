https://sarabic.ae/20251217/حالة-نادرة-دبة-قطبية-تتبنى-شبلا-في-كندا-1108274877.html
حالة نادرة... دبة قطبية تتبنى شبلا في كندا
حالة نادرة... دبة قطبية تتبنى شبلا في كندا
رصد باحثون في كندا حالة نادرة لم تحدث سوى 13 مرة خلال 45 عاما من الرصد العلمي المستمر لمثل هذه الحالات، وتضمنت قيام دبة قطبية بتبنّي شبل لم تلده، في واقعة غير... 17.12.2025
وقال الباحث إيفان ريتشاردسون، الذي يدرس الدببة القطبية منذ نحو 25 عاما، إن هذه الحالة تعد من بين الأندر عالميا، وفق ما أفادت به هيئة البيئة الكندية.وأوضح ريتشاردسون أن فريقه تمكن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من رصد دبة برفقة شبلين قرب مدينة تشرشل في شمال مقاطعة مانيتوبا، المعروفة بلقب عاصمة الدببة القطبية في العالم.ولاحظ الباحثون أن أحد الشبلين كان يحمل علامة تعريف، بينما لم يكن الآخر يحمل أي علامة، رغم أن الدبة نفسها شوهدت قبل أشهر قليلة برفقة شبل واحد فقط.وفي هذه المنطقة الشمالية يعتمد الباحثون على وضع علامات تعريف وأطواق مزودة بنظام تحديد المواقع لتتبع الدببة القطبية طوال حياتها، أكدت بيانات التتبع أن الدبة احتفظت بالشبلين معها لعدة أسابيع.وأكد ريتشاردسون أن الدببة القطبية تمتلك حسا أموميا عاليا يمكنها من رعاية أكثر من شبل، واصفًا الواقعة بأنها قصة لافتة من حيث السلوك الطبيعي لهذه الحيوانات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا فحص جيني لتحديد الأم البيولوجية للشبل الذي تم رصد حالة تبنيه من دبة قطبية.
