غوتيريش يحذر من إجراءات أحادية في شرق اليمن ويدعو للحوار وخفض التصعيد

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الإجراءات أحادية الجانب في المحافظات الشرقية لليمن لن تمهّد الطريق للسلام، بل من شأنها تعميق الانقسامات... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن هناك تطورات جديدة وخطيرة في المحافظات الشرقية تسهم في رفع حدة التوتر، مشيرًا إلى تقدم قوات تابعة للمجلس الانتقالي نحو محافظتي حضرموت والمهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.وأكد أن طريق السلام لا يزال ممكنًا، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني في هذا المسار، وداعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وإعطاء الأولوية للحوار بدلًا من العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية قد تؤجج الوضع الهش.وأوضح الأمين العام أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر المشاورات وتلبي تطلعات جميع اليمنيين، وحث الأطراف كافة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات بالحوار، بما في ذلك الجهات الإقليمية المعنية، مؤكدًا أن انخراطها البناء وتنسيقها يعدان عنصرًا أساسيًا لضمان المصالح الأمنية الجماعية ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المُكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلا وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".

