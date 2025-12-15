https://sarabic.ae/20251215/قيادي-في-الحراك-الجنوبي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الصراع-بين-الانتقالي-والرئاسي-اليمني-في-حضرموت-1108203410.html

قيادي في الحراك الجنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الصراع بين الانتقالي والرئاسي اليمني في حضرموت

قيادي في الحراك الجنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الصراع بين الانتقالي والرئاسي اليمني في حضرموت

قال، عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، إن التحركات الأحادية الجانب في حضرموت والمهرة... 15.12.2025

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، جاءت التحركات الأخيرة في الجنوب متعارضة ومخالفة لكل الاتفاقات التي أفضت في نهايتها إلى إنهاء الشرعية الوطنية اليمنية، وإحلال المليشيات المسلحة في إطار ما سمي لاحقا بمجلس القيادة الرئاسي بديلا عنها، وكذلك تعارضت مع ما حمله بيان الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في البحرين في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025م،.وتابع السعدي، البيان الأخير للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أكد دعمه لما يسمى مجلس القيادة الرئاسي و للتوصل إلى حل سياسي شامل والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وفقا للمرجعيات الثلاث، ودعا أيضا إلى التزام الأطراف اليمنية بمجموعة التدابير التي توصلت إليها الأمم المتحدة والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في ديسمبر 2023م، بخصوص وقف إطلاق النار الشامل لعموم اليمن وتحسين ظروف المعيشة، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.وأكد القيادي الجنوبي، أن من يرى أن ما يحدث في حضرموت والمهرة وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة أطراف التدخل في اليمن، يمثل صراعا بين ما يسمى الشرعية والانتقالي المدعوم خارجيا، فالواجب عليه إعادة النظر ومراجعة حقيقة الواقع، فما حدث في حضرموت والمهرة هو صراع واضح وجلي بين طرفي التدخل في اليمن، ورعاتهم الدوليين.ونوه السعدي، إلى أن، مشكلة اليمن تكمن في بعض جوانبها أنه بات رهينا لسياسة طرف دولي واحد في ظل غياب الأطراف الدولية التي يعول عليها في إقامة التوازنات مثل روسيا والصين، هذا الطرف الدولي يدير أدوات إقليمية غير متجانسة و متصارعة فيما بينها و متنافسة، الأمر الذي يدفع ثمنه اليمن واليمنيون، والذي تطول معه معاناتهم وتزداد معه جراحات وطنهم.وأردف: "لا أعتقد أنه من المنطق القبول بعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة فيما يتعلق باستمرار ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، فنحن اليوم أمام انقلاب مكتمل الأركان قام به أحد أطراف هذا المجلس على بقية الأطراف، والأمر هنا يستوجب حلا جذريا يغير وجه هذا المجلس العاجزوالكسيح".موضحا أنه "لابد من موقف يحترم دماء ضحايا هذه الأفعال الصبيانية، فما حدث ليس انقلابا على ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي فقط، بل هو انقلاب على قيادة التحالف، وأعتقد أن الكرة باتت في ملعب الرياض".ويعتقد القيادي الجنوبي، أن بوادر هذا الأمر بدأت تلوح في الأفق، فهناك خطاب إعلامي بدأ يتسرب نحو معركة في محافظة أبين، في لعبة جديدة أخرى تستهدف بقايا عقول أتباع مليشيا الانتقالي، الذين ستلهيهم معركة أبين الجديدة عن البحث عن إجابة لسؤال هام، وهو: ماذا حققت القضية الجنوبية من ذبح العلاقة بين محافظات حضرموت والمهرة وبقية أخواتها الجنوبيات؟وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلاً وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".ويوم الجمعة الماضي، غادر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، العاصمة المؤقتة عدن، إلى السعودية احتجاجاً على التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسيطرته على محافظتي المهرة وحضرموت (شرقي اليمن).وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي المهرة وحضرموت، يكون المجلس فرض سيطرته فعلياً على 6 محافظات بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

