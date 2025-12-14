https://sarabic.ae/20251214/إلى-أين-يتجه-الصراع-بين-مكونات-الشرعية-في-جنوب-اليمن؟--1108159717.html

إلى أين يتجه الصراع بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن؟

إلى أين يتجه الصراع بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن؟

سبوتنيك عربي

حالة من الترقب والحذر تعيشها مناطق الشرعية في جنوب اليمن، بعد التحركات الأخيرة التي قادها المجلس الانتقالي والعمليات العسكرية الأخيرة ضد قوات عسكرية تابعة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T19:24+0000

2025-12-14T19:24+0000

2025-12-14T19:24+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101432/40/1014324099_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b7e517a9b37a4938c220174373e90ce8.jpg

الحركات السعودية والإماراتية ومحاولات التهدئة نجحت في التهدئة بشكل مؤقت في حضرموت بتوقيع اتفاق بين بعض المكونات والانتقالي، لكن لا تزال المخاوف كبيرة وانفجار الأوضاع في أي لحظة ليس مستبعدا.هل يستمر "الانتقالي" الجنوبي في عملياته العسكرية في المحافظات الجنوبية التابعة للشرعية رغم الحديث عن وساطات ومشاورات من دول التحالف.. وما هي خطواته القادمة؟وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لم يأت هذا التوافق بسهولة، فقد خاضت المكونات الجنوبية حوارات عميقة نظرا لاختلاف التكوينات والأهداف لكل منها، خاصة وأن هذه المكونات منها مكونات جنوبية تمتد على جسم الجنوب كله، وأخرى تختص بمحافطات بعينها كمؤتمر حضرموت الجامع ومؤتمر شبوة الوطني.وتابع راشد، يوم الخميس الماضي تم التوافق على الوثائق ( الوثيقة الأساسية) للمنصة الجنوبية، وكذا النظام الأساسي وهناك ورقة بالقواسم المشتركة، هذه المنصة لن تنحصر في هذه المكونات، وإنما ستتسع لبقية المكونات الموجودة على امتداد الجنوب، أو تلك المكونات المجتمعية."إعلان دولة الجنوب"من جانبه يقول السياسي الجنوبي باليمن، بدر هندا، "نحن ذاهبون نحو إعلان دولة الجنوب العربي بعد أن فشلت الوحدة وفشلت الخطط الشمالية في التعامل مع الجنوبيين، وسوف يتم الإعلان عن الدولة وفق التوقيتات التي يحددها الشعب وسوف يكون المجلس الانتقالي داعما لكل الدول العربية والإسلامية ولكن المستضعفين والمظلومين في العالم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "كل المحافظات الجنوبية تحت سيطرة القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي وجيش الجنوب العربي، وقد شاهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية كيف استطاعت القوات الجنوبية خلال أيام قليلة من بسط سيطرتها على الوادي والصحراء في حضرموت، هذا يؤكد أن عودة دولة الجنوب بات مسألة وقت".وأكد السياسي الجنوبي، أنه "لا عودة مجددا للوضع السابق ولا تراجع عن قرارات الشعب الجنوبي الطامح للحرية والاستقلال وإنهاء الوضع المتأزم الذي استمر أكثر من عقدين من الزمان، لن يكون هناك استقرار أو تنمية ما لم تقبل الحل العادل والذي يقضي بفصل الجنوب والعودة لما قبل ما يسمى بالوحدة".وأشار هندا، إلى أن التطورات الأخيرة وحضور الوفد العسكري والسياسي السعودي والإماراتي إلى عدن والاجتماع بالرئيس عيدروس الزبيدي، كان رد الجنوب بأن كل تحركاتهم لها أهداف إقليمية ودولية لبث روح الاستقرار في المنطقة والعالم، علاوة على منع بعض القوى اليمنية من التوسع في شبه الجزيرة، علاوة على ذلك وحتى موعد الإعلان عن الدولة الجنوبية يجري العمل على إعداد الملفات الرئيسية كالسياسة والاقتصاد وغيرها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "آخر الأخبار أن الوفد السعودي الإماراتي توصل إلى تفاهمات ما مع الانتقالي، أعتقد الأزمة في طريقها إلى الحل ولن يذهب الانتقالي إلى أبعد من ذلك، وتابع قائلا، من مصلحة شركاء الشرعية والانتقالي سواء كانت السعودية أو الإمارات أن يسارعوا في عمل حلول سريعة، لأنه في حالة التأخر في إيجاد حلول سريعة ستنفجر الأوضاع عسكريا، وستكون معركة طويلة وشائكة خاصة في محافظات هامة ووازنة مثل حضرموت، التي بها أكثر من بعد وأكثر من تجاذب داخلي وإقليمي".ويعتقد الشميري أن "هذه المحطة قد أحدثت بالفعل خدوشا في جسم مكونات الشرعية، الأمر الذي قد يعود بالفائدة على الحوثيين"، مشيرا إلى أن مشاورات السلام الموجودة الآن في طهران بين السعودية وإيران، ربما تفتح أفق آخر لحل يمني ولكن طويل عن طريق إعادة فتح مسار وثيقة أو مسودة الاتفاق السابق التي طويت صفحتها منذ ثلاث سنوات.القوى الجنوبيةوأصدرت عدد من المكونات الجنوبية باليمن والتي تتفاوض في الأردن برعاية المعهد الأوروبي للسلام بيانا أمس الأول، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه حول ما يجري في حضرموت والمهرة، شارك في الحوار ممثلين عن، المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب- حزب حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني- مؤتمر حضرموت الجامع- جنوبيات من أجل السلام- التحالف الموحد لأبناء شبوة- مجلس شبوة الوطني العام- مجلس حضرموت الوطني، ولم يتمكن الائتلاف الوطني الجنوبي ولجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة من المشاركة لظروف مقبولة.وقال البيان، قامت القوى والمكونات السياسية باستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظات الجنوبية وحضرموت بشكل خاص، واليمن بشكل عام، وما تواجهه من ترد في الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية، وتابعت مجريات التطورات والأحداث المتسارعة في حضرموت وما رافقها من توتر سياسي وأمني وعسكري وانعكاسات خطيرة على مسار العملية السياسية والشراكة الوطنية في الجنوب، وأعربت عن بالغ القلق إزاء هذه التطورات، وأكدت أن استخدام العنف والقوة العسكرية يعد خروجا بينا عن الأعراف والقيم التي يقوم عليها الحوار السياسي السلمي."القيادة الرئاسي"وحملت القوى والمكونات السياسية، مجلس القيادة الرئاسي كامل المسئولية عما وصلت إليه الأوضاع نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية وتضارب الصلاحيات والمصالح، وطالبت المجلس تحمل مسؤولياته وتنفيذ ماورد في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة وضرورة تحقيق مبدأ الشراكة والتمثيل العادل للقوى السياسية في الجنوب دون إقصاء أو تهميش.وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-77-من-ضباطه-وجنوده-بهجوم-للمجلس-الانتقالي-شرقي-البلاد-1108102787.html

https://sarabic.ae/20251213/انطلاق-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-بشأن-المحتجزين-1108137424.html

https://sarabic.ae/20251210/مسؤول-يمني-الحكومة-الشرعية-لديها-خيارات-كثيرة-لمواجهة-التحركات-العسكرية-لـ-المجلس-الانتقالي-1108019422.html

https://sarabic.ae/20251207/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تطالب-بإعادة-تشغيل-مطار-صنعاء-لضرورات-إنسانية--1107918961.html

https://sarabic.ae/20251211/تقارير-صندوق-النقد-الدولي-يعلق-أنشطته-الحيوية-في-اليمن-1108059516.html

https://sarabic.ae/20251204/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتنفيذ-خارطة-طريق-تمهد-للسلام-في-اليمن-1107794676.html

https://sarabic.ae/20251204/ماذا-بعد-سيطرة-القوات-الجنوبية-على-حضرموت-والمهرة-1107813810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار اليمن الأن