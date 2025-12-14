https://sarabic.ae/20251214/إلى-أين-يتجه-الصراع-بين-مكونات-الشرعية-في-جنوب-اليمن؟--1108159717.html
إلى أين يتجه الصراع بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن؟
إلى أين يتجه الصراع بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن؟
سبوتنيك عربي
حالة من الترقب والحذر تعيشها مناطق الشرعية في جنوب اليمن، بعد التحركات الأخيرة التي قادها المجلس الانتقالي والعمليات العسكرية الأخيرة ضد قوات عسكرية تابعة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T19:24+0000
2025-12-14T19:24+0000
2025-12-14T19:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101432/40/1014324099_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b7e517a9b37a4938c220174373e90ce8.jpg
الحركات السعودية والإماراتية ومحاولات التهدئة نجحت في التهدئة بشكل مؤقت في حضرموت بتوقيع اتفاق بين بعض المكونات والانتقالي، لكن لا تزال المخاوف كبيرة وانفجار الأوضاع في أي لحظة ليس مستبعدا.هل يستمر "الانتقالي" الجنوبي في عملياته العسكرية في المحافظات الجنوبية التابعة للشرعية رغم الحديث عن وساطات ومشاورات من دول التحالف.. وما هي خطواته القادمة؟وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لم يأت هذا التوافق بسهولة، فقد خاضت المكونات الجنوبية حوارات عميقة نظرا لاختلاف التكوينات والأهداف لكل منها، خاصة وأن هذه المكونات منها مكونات جنوبية تمتد على جسم الجنوب كله، وأخرى تختص بمحافطات بعينها كمؤتمر حضرموت الجامع ومؤتمر شبوة الوطني.وتابع راشد، يوم الخميس الماضي تم التوافق على الوثائق ( الوثيقة الأساسية) للمنصة الجنوبية، وكذا النظام الأساسي وهناك ورقة بالقواسم المشتركة، هذه المنصة لن تنحصر في هذه المكونات، وإنما ستتسع لبقية المكونات الموجودة على امتداد الجنوب، أو تلك المكونات المجتمعية."إعلان دولة الجنوب"من جانبه يقول السياسي الجنوبي باليمن، بدر هندا، "نحن ذاهبون نحو إعلان دولة الجنوب العربي بعد أن فشلت الوحدة وفشلت الخطط الشمالية في التعامل مع الجنوبيين، وسوف يتم الإعلان عن الدولة وفق التوقيتات التي يحددها الشعب وسوف يكون المجلس الانتقالي داعما لكل الدول العربية والإسلامية ولكن المستضعفين والمظلومين في العالم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "كل المحافظات الجنوبية تحت سيطرة القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي وجيش الجنوب العربي، وقد شاهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية كيف استطاعت القوات الجنوبية خلال أيام قليلة من بسط سيطرتها على الوادي والصحراء في حضرموت، هذا يؤكد أن عودة دولة الجنوب بات مسألة وقت".وأكد السياسي الجنوبي، أنه "لا عودة مجددا للوضع السابق ولا تراجع عن قرارات الشعب الجنوبي الطامح للحرية والاستقلال وإنهاء الوضع المتأزم الذي استمر أكثر من عقدين من الزمان، لن يكون هناك استقرار أو تنمية ما لم تقبل الحل العادل والذي يقضي بفصل الجنوب والعودة لما قبل ما يسمى بالوحدة".وأشار هندا، إلى أن التطورات الأخيرة وحضور الوفد العسكري والسياسي السعودي والإماراتي إلى عدن والاجتماع بالرئيس عيدروس الزبيدي، كان رد الجنوب بأن كل تحركاتهم لها أهداف إقليمية ودولية لبث روح الاستقرار في المنطقة والعالم، علاوة على منع بعض القوى اليمنية من التوسع في شبه الجزيرة، علاوة على ذلك وحتى موعد الإعلان عن الدولة الجنوبية يجري العمل على إعداد الملفات الرئيسية كالسياسة والاقتصاد وغيرها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "آخر الأخبار أن الوفد السعودي الإماراتي توصل إلى تفاهمات ما مع الانتقالي، أعتقد الأزمة في طريقها إلى الحل ولن يذهب الانتقالي إلى أبعد من ذلك، وتابع قائلا، من مصلحة شركاء الشرعية والانتقالي سواء كانت السعودية أو الإمارات أن يسارعوا في عمل حلول سريعة، لأنه في حالة التأخر في إيجاد حلول سريعة ستنفجر الأوضاع عسكريا، وستكون معركة طويلة وشائكة خاصة في محافظات هامة ووازنة مثل حضرموت، التي بها أكثر من بعد وأكثر من تجاذب داخلي وإقليمي".ويعتقد الشميري أن "هذه المحطة قد أحدثت بالفعل خدوشا في جسم مكونات الشرعية، الأمر الذي قد يعود بالفائدة على الحوثيين"، مشيرا إلى أن مشاورات السلام الموجودة الآن في طهران بين السعودية وإيران، ربما تفتح أفق آخر لحل يمني ولكن طويل عن طريق إعادة فتح مسار وثيقة أو مسودة الاتفاق السابق التي طويت صفحتها منذ ثلاث سنوات.القوى الجنوبيةوأصدرت عدد من المكونات الجنوبية باليمن والتي تتفاوض في الأردن برعاية المعهد الأوروبي للسلام بيانا أمس الأول، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه حول ما يجري في حضرموت والمهرة، شارك في الحوار ممثلين عن، المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب- حزب حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني- مؤتمر حضرموت الجامع- جنوبيات من أجل السلام- التحالف الموحد لأبناء شبوة- مجلس شبوة الوطني العام- مجلس حضرموت الوطني، ولم يتمكن الائتلاف الوطني الجنوبي ولجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة من المشاركة لظروف مقبولة.وقال البيان، قامت القوى والمكونات السياسية باستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظات الجنوبية وحضرموت بشكل خاص، واليمن بشكل عام، وما تواجهه من ترد في الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية، وتابعت مجريات التطورات والأحداث المتسارعة في حضرموت وما رافقها من توتر سياسي وأمني وعسكري وانعكاسات خطيرة على مسار العملية السياسية والشراكة الوطنية في الجنوب، وأعربت عن بالغ القلق إزاء هذه التطورات، وأكدت أن استخدام العنف والقوة العسكرية يعد خروجا بينا عن الأعراف والقيم التي يقوم عليها الحوار السياسي السلمي."القيادة الرئاسي"وحملت القوى والمكونات السياسية، مجلس القيادة الرئاسي كامل المسئولية عما وصلت إليه الأوضاع نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية وتضارب الصلاحيات والمصالح، وطالبت المجلس تحمل مسؤولياته وتنفيذ ماورد في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة وضرورة تحقيق مبدأ الشراكة والتمثيل العادل للقوى السياسية في الجنوب دون إقصاء أو تهميش.وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
https://sarabic.ae/20251213/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-77-من-ضباطه-وجنوده-بهجوم-للمجلس-الانتقالي-شرقي-البلاد-1108102787.html
https://sarabic.ae/20251213/انطلاق-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-بشأن-المحتجزين-1108137424.html
https://sarabic.ae/20251210/مسؤول-يمني-الحكومة-الشرعية-لديها-خيارات-كثيرة-لمواجهة-التحركات-العسكرية-لـ-المجلس-الانتقالي-1108019422.html
https://sarabic.ae/20251207/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تطالب-بإعادة-تشغيل-مطار-صنعاء-لضرورات-إنسانية--1107918961.html
https://sarabic.ae/20251211/تقارير-صندوق-النقد-الدولي-يعلق-أنشطته-الحيوية-في-اليمن-1108059516.html
https://sarabic.ae/20251204/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتنفيذ-خارطة-طريق-تمهد-للسلام-في-اليمن-1107794676.html
https://sarabic.ae/20251204/ماذا-بعد-سيطرة-القوات-الجنوبية-على-حضرموت-والمهرة-1107813810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101432/40/1014324099_262:0:2811:1912_1920x0_80_0_0_7c24ee58a44eb8244830244b666f5161.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
إلى أين يتجه الصراع بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
حالة من الترقب والحذر تعيشها مناطق الشرعية في جنوب اليمن، بعد التحركات الأخيرة التي قادها المجلس الانتقالي والعمليات العسكرية الأخيرة ضد قوات عسكرية تابعة للشرعية في وادي وصحراء حضرموت، الأمر الذي أحدث حالة من الغليان ووصول المنطقة إلى مرحلة ما قبل الانفجار.
الحركات السعودية والإماراتية ومحاولات التهدئة نجحت في التهدئة بشكل مؤقت في حضرموت بتوقيع اتفاق بين بعض المكونات والانتقالي، لكن لا تزال المخاوف كبيرة وانفجار الأوضاع في أي لحظة ليس مستبعدا.
هل يستمر "الانتقالي" الجنوبي في عملياته العسكرية في المحافظات الجنوبية التابعة للشرعية رغم الحديث عن وساطات ومشاورات من دول التحالف.. وما هي خطواته القادمة؟
بداية يقول رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن، فؤاد راشد، إن الفترة الزمنية التي قضيناها في حوارات طويلة مع عدد من المكونات الجنوبية برعاية المعهد الأوروبي للسلام، أثمرت مؤخرا على توافق نحو إعلان منصة جنوبية موحدة الهدف والاتجاه البوصلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لم يأت هذا التوافق بسهولة، فقد خاضت المكونات الجنوبية حوارات عميقة نظرا لاختلاف التكوينات والأهداف لكل منها، خاصة وأن هذه المكونات منها مكونات جنوبية تمتد على جسم الجنوب كله، وأخرى تختص بمحافطات بعينها كمؤتمر حضرموت الجامع ومؤتمر شبوة الوطني.
وتابع راشد، يوم الخميس الماضي تم التوافق على الوثائق ( الوثيقة الأساسية) للمنصة الجنوبية، وكذا النظام الأساسي وهناك ورقة بالقواسم المشتركة، هذه المنصة لن تنحصر في هذه المكونات، وإنما ستتسع لبقية المكونات الموجودة على امتداد الجنوب، أو تلك المكونات المجتمعية.
وأشار رئيس الحراك، إلى أن تلك المنصة سوف تشكل رافعة وطنية جنوبية، سوف تسعى دون شك للحوار الجاد والمتزن مع الكيانات الجنوبية الأخرى، بحيث يكون هناك موقف جنوبي موحد وجاهز لمرحلة الاستحقاقات السياسية الجنوبية في مرحلة التفاوض القادمة.
من جانبه يقول السياسي الجنوبي باليمن، بدر هندا، "نحن ذاهبون نحو إعلان دولة الجنوب العربي بعد أن فشلت الوحدة وفشلت الخطط الشمالية في التعامل مع الجنوبيين، وسوف يتم الإعلان عن الدولة وفق التوقيتات التي يحددها الشعب وسوف يكون المجلس الانتقالي داعما لكل الدول العربية والإسلامية ولكن المستضعفين والمظلومين في العالم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "كل المحافظات الجنوبية تحت سيطرة القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي وجيش الجنوب العربي، وقد شاهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية كيف استطاعت القوات الجنوبية خلال أيام قليلة من بسط سيطرتها على الوادي والصحراء في حضرموت، هذا يؤكد أن عودة دولة الجنوب بات مسألة وقت".
وتابع هندا، "دولة الجنوب العربي سوف تكون صمام أمان للمنطقة والعالم، خاصة ما يتعلق بالتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن قيام دولة الجنوب يعني المواجهة الحاسمة للإرهاب في المنطقة، الأمر الذي يعني أن تلك الرقعة الجنوبية المستقرة ستمنح الطمأنينة للعالم أجمع وليس للمنطقة بمفردها، لذا نتوقع من العالم دعمنا وعدم الوقوف بوجه إرادة الشعب الجنوبي".
وأكد السياسي الجنوبي، أنه "لا عودة مجددا للوضع السابق ولا تراجع عن قرارات الشعب الجنوبي الطامح للحرية والاستقلال وإنهاء الوضع المتأزم الذي استمر أكثر من عقدين من الزمان، لن يكون هناك استقرار أو تنمية ما لم تقبل الحل العادل والذي يقضي بفصل الجنوب والعودة لما قبل ما يسمى بالوحدة".
وأشار هندا، إلى أن التطورات الأخيرة وحضور الوفد العسكري والسياسي السعودي والإماراتي إلى عدن والاجتماع بالرئيس عيدروس الزبيدي، كان رد الجنوب بأن كل تحركاتهم لها أهداف إقليمية ودولية لبث روح الاستقرار في المنطقة والعالم، علاوة على منع بعض القوى اليمنية من التوسع في شبه الجزيرة، علاوة على ذلك وحتى موعد الإعلان عن الدولة الجنوبية يجري العمل على إعداد الملفات الرئيسية كالسياسة والاقتصاد وغيرها.
بدوره يقول الباحث السياسي اليمني، الدكتور عبد الستار الشميري، إن هناك أزمة حقيقية بين مكونات الشرعية من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، لافتا إلى أن التحركات الأخيرة للانتقالي في حضرموت حتى الآن تبدو ثابتة لا حراك فيها، هناك مشاورات ومداولات حول إعادة توزيع مسرح القوى والأمنية في حضرموت، قد تخرج بالحلول الوسط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "آخر الأخبار أن الوفد السعودي الإماراتي توصل إلى تفاهمات ما مع الانتقالي، أعتقد الأزمة في طريقها إلى الحل ولن يذهب الانتقالي إلى أبعد من ذلك، وتابع قائلا، من مصلحة شركاء الشرعية والانتقالي سواء كانت السعودية أو الإمارات أن يسارعوا في عمل حلول سريعة، لأنه في حالة التأخر في إيجاد حلول سريعة ستنفجر الأوضاع عسكريا، وستكون معركة طويلة وشائكة خاصة في محافظات هامة ووازنة مثل حضرموت، التي بها أكثر من بعد وأكثر من تجاذب داخلي وإقليمي".
ويعتقد الشميري أن "هذه المحطة قد أحدثت بالفعل خدوشا في جسم مكونات الشرعية، الأمر الذي قد يعود بالفائدة على الحوثيين"، مشيرا إلى أن مشاورات السلام الموجودة الآن في طهران بين السعودية وإيران، ربما تفتح أفق آخر لحل يمني ولكن طويل عن طريق إعادة فتح مسار وثيقة أو مسودة الاتفاق السابق التي طويت صفحتها منذ ثلاث سنوات.
واختتم بالقول، على كل حال، أخر الأخبار تقول، إن هناك مؤشرات لطي هذه الصفحة الراهنة عن طريق مبدأ التفاهمات والحلول الوسط سواء في حضرموت أو المهرة.
وأصدرت عدد من المكونات الجنوبية باليمن والتي تتفاوض في الأردن برعاية المعهد الأوروبي للسلام بيانا أمس الأول، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه حول ما يجري في حضرموت والمهرة، شارك في الحوار ممثلين عن، المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب- حزب حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني- مؤتمر حضرموت الجامع- جنوبيات من أجل السلام- التحالف الموحد لأبناء شبوة- مجلس شبوة الوطني العام- مجلس حضرموت الوطني، ولم يتمكن الائتلاف الوطني الجنوبي ولجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة من المشاركة لظروف مقبولة.
وقال البيان، قامت القوى والمكونات السياسية باستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظات الجنوبية وحضرموت بشكل خاص، واليمن بشكل عام، وما تواجهه من ترد في الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية، وتابعت مجريات التطورات والأحداث المتسارعة في حضرموت وما رافقها من توتر سياسي وأمني وعسكري وانعكاسات خطيرة على مسار العملية السياسية والشراكة الوطنية في الجنوب، وأعربت عن بالغ القلق إزاء هذه التطورات، وأكدت أن استخدام العنف والقوة العسكرية يعد خروجا بينا عن الأعراف والقيم التي يقوم عليها الحوار السياسي السلمي.
وأشار البيان إلى أن، القوى المجتمعة رحبت باتفاق التهدئة الموقع بين محافظ حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت والذي ضمنته المملكة العربية السعودية، وأكدت ضرورة التطبيق الكامل لبنوده ومعالجة أسباب التوتر واستعادة الاستقرار بما يضمن نزع فتيل التوتر والحفاظ على السلم الأهلي، وبما يمكن السلطات المحلية من ممارسة مهامها وفقا للقانون.
وحملت القوى والمكونات السياسية، مجلس القيادة الرئاسي كامل المسئولية عما وصلت إليه الأوضاع نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية وتضارب الصلاحيات والمصالح، وطالبت المجلس تحمل مسؤولياته وتنفيذ ماورد في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة وضرورة تحقيق مبدأ الشراكة والتمثيل العادل للقوى السياسية في الجنوب دون إقصاء أو تهميش.
ولفت البيان إلى أن، القوى والمكونات السياسية تابعت مناقشاتها حول إنشاء منصة القوى السياسية في جنوب اليمن، واتفقت على الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمنصة التي ستضم قوى سياسية تتبنى قضية الجنوب الحيوية وخصوصيات محافظاته وتطلعات أبنائها وتعمل على دفع الحوار والتنسيق والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم ومستقبلهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفق مبادئ وأهداف تنظم العلاقة فيما بين القوى السياسية والأطراف المعنية بتطورات الأوضاع في الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام.
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.