تقارير: صندوق النقد الدولي يعلق أنشطته الحيوية في اليمن
أفادت تقارير يمنية، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، وذلك
ونقلت منصة "يمن فيوتشر" عن مصدر اقتصادي في واشنطن، أن القرار جاء بناءا على توصيات من عدة دوائر داخل الصندوق، في أول رد فعل دولي قوي على التصعيد الأمني الأخير في المحافظات الشرقية.وأشار المصدر إلى أن هذا التأجيل سيظل ساريا حتى إشعار آخر، بعد أن أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى توتر بين مكونات المجلس الرئاسي وتعطيل جهود الحكومة اليمنية في مسار الإصلاحات المالية والنقدية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 استئناف نشاطه في اليمن، بعد توقف دام نحو 11 عاما، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة صنعاء ومعظم مدن الشمال اليمني. وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط. ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
